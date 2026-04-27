Свои проедут, чужие — нет: как Москва упростила установку дворовых шлагбаумов

Раньше для установки шлагбаума во дворе нужны были месяцы, нервы и как минимум один ну очень целеустремленный сосед. Теперь достаточно одной онлайн-заявки.

В плотно застроенных столичных кварталах вопрос «кто все эти люди и почему они паркуются в нашем дворе» давно перестал быть риторическим. Московские власти подошли к решению проблемы системно. Вместо точечных мер они запустили городскую программу, которая целиком снимает с жителей бюрократическую нагрузку.

Первые 80 дворовых шлагбаумов уже заработали. Процедура, которая раньше растягивалась на месяцы, теперь сводится к онлайн-заявке от жителей и голосованию в мобильном приложении. Остальное город возьмет на себя. Рассказываем, как это работает на практике.

Бюрократические муки, или Как было раньше

Еще недавно установка шлагбаума во дворе была делом трудоемким и, прямо скажем, утомительным. Жители многоквартирных домов проходили весь бюрократический путь самостоятельно. Городская субсидия покрывала до 100 тысяч рублей. Но сначала нужно было собрать документы, отстоять очереди в ответственных инстанциях и пройти согласования.

Раньше такой шлагбаум появлялся только там, где находились очень терпеливые люди с железными нервами. Теперь – где есть активные граждане с аккаунтом на mos.ru.