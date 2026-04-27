Свои проедут, чужие — нет: как Москва упростила установку дворовых шлагбаумов
В плотно застроенных столичных кварталах вопрос «кто все эти люди и почему они паркуются в нашем дворе» давно перестал быть риторическим. Московские власти подошли к решению проблемы системно. Вместо точечных мер они запустили городскую программу, которая целиком снимает с жителей бюрократическую нагрузку.
Первые 80 дворовых шлагбаумов уже заработали. Процедура, которая раньше растягивалась на месяцы, теперь сводится к онлайн-заявке от жителей и голосованию в мобильном приложении. Остальное город возьмет на себя. Рассказываем, как это работает на практике.
Бюрократические муки, или Как было раньше
Еще недавно установка шлагбаума во дворе была делом трудоемким и, прямо скажем, утомительным. Жители многоквартирных домов проходили весь бюрократический путь самостоятельно. Городская субсидия покрывала до 100 тысяч рублей. Но сначала нужно было собрать документы, отстоять очереди в ответственных инстанциях и пройти согласования.
Каждый этап требовал времени, терпения и готовности кого-то одного тянуть организационную лямку. На практике большинство инициатив либо затягивалось, либо тихо угасало. Дворы, где жители хотели ограничить въезд посторонних, годами оставались открытыми для сквозного проезда и «случайных гостей».
Четыре шага до шлагбаума, или Как работает новая схема
С прошлого года порядок изменился. Теперь жителям достаточно просто проявить инициативу и принять решение. Все остальное город берет на себя.
Максим Ликсутов , заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:
– По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в прошлом году запустили упрощенную программу установки шлагбаумов для дворовой парковки.
Первые 80 объектов в ее рамках уже начали работу. Мы сделали оформление заявки через «Московский паркинг» простым и понятным для жителей. Им больше не нужно самим собирать документы и средства – достаточно подать заявку и проголосовать в «Электронном доме» . Установка и первый год обслуживания будут бесплатными.
Весь процесс установки шлагбаума умещается в четыре простых шага:
Шаг первый. Житель или инициативная группа подают заявку в «Московский паркинг» через Единый транспортный портал . К заявке необходимо приложить подписи собственников как минимум 10% квартир в доме. Форма заявки представлена на официальном сайте «Московского паркинга».
Шаг второй. Специалисты «Московского паркинга» выезжают на место, оценивают техническую возможность установки шлагбаума и готовят проект размещения. Параллельно на платформе «Электронный дом» проходит опрос для оценки заинтересованности жителей.
Шаг третий. Если большинство собственников на опросе проголосуют за установку, управляющая организация проводит общее собрание собственников на платформе «Электронный дом» . Собственники голосуют онлайн, без очных встреч и хождений по квартирам.
Шаг четвертый. При принятии положительного решения собственниками «Московский паркинг» организует монтаж шлагбаума.
Илья Дёмин, первый заместитель руководителя ГКУ «Новые технологии управления»:
– Платформа «Электронный дом» уже давно зарекомендовала себя надежным цифровым помощником москвичей в решении вопросов многоквартирных домов, в том числе при установке шлагбаумов.
Важно понимать, если установка ограждений затрагивает территорию нескольких зданий в крупных жилых комплексах, то инициативу должны поддержать жители всех таких домов и ОСС нужно провести в «Электронном доме» в каждом из них. Одновременно проводить общие собрания собственников необязательно, но параллельные голосования позволят быстрее принять решение и сократят сроки установки.
Москвичи уже проверили схему на практике. Коринна, жительница дома 28, к. 2 по ул. Генерала Белова , прошла весь путь от заявки до готового шлагбаума: «В прошлом году мы с соседями решили установить шлагбаумы во дворе, прежде всего чтобы перекрыть транзитный проезд и обеспечить безопасность детей и других пешеходов. Сначала были опасения, что все затянется, но на деле получилось довольно просто и быстро. Провели общее собрание собственников на платформе “Электронный дом” – удобно и понятно, без волокиты. В итоге нам бесплатно установили восемь шлагбаумов. Мы очень довольны результатом», – делится девушка.
Еще раз подчеркнем, что за установку шлагбаума и первый год обслуживания вы не платите ничего – все расходы оплачивает город. Со второго года необходимо будет платить за шлагбаум по утвержденному тарифу.
Управление шлагбаумами происходит через уже упомянутое приложение «Электронный дом» . В ближайшее время этот функционал станет доступен и в мобильном приложении «Парковки России» .
От Хамовников до Некрасовки, или Где уже работает программа
Первые 80 объектов, установленных по новой программе, рассредоточились по всему городу. Основная концентрация объектов приходится на Южный и Юго-Западный округа: ЮАО получил 15 новых адресов – 4 устройства заработали в районе Братеево, еще 3 – в Орехово-Борисово Северное, ЮЗАО – 10, из которых 4 размещены в Теплом Стане, 3 – в Котловке, 3 – в Ломоносовском районе. Также шлагбаумы заработали в СЗАО, САО, ЗАО и ЮВАО. Программа не ограничилась отдаленными районами. Новые шлагбаумы появились также в центре столицы: в Таганском районе и Хамовниках.
Ваш двор – следующий?
Восемьдесят шлагбаумов стали стартовой точкой масштабной городской программы. Схема есть, опыт накапливается. Не исключено, что в недалеком будущем положительная практика распространится и в другие регионы, как это часто бывает со столичными «пилотами».
А в Москве, тем временем, продолжается прием заявок. Инициировать установку может житель любого московского двора через Единый транспортный портал. Возможно, именно ваш двор будет следующим – все зависит от вас.
Ключевые вопросы и ответы
1. Кто может подать заявку?
– Любой житель московского многоквартирного дома. Для подачи заявки необходимо собрать подписи не менее 10% собственников квартир.
2. Куда подавать заявку?
– В «Московский паркинг» через Единый транспортный портал – transport.mos.ru/feedback .
3. Сколько это стоит?
– Платить за установку и первый год обслуживания не нужно. Со второго года действует ежемесячная плата по утвержденному тарифу.
4. Как долго ждать установки?
– Шлагбаум устанавливается в течение 30 дней после завершения голосования. Срок установки шлагбаума может быть увеличен при задержке поступления оборудования, проведении строительно-монтажных работ с учетом технических и погодных условий.
5. Что, если соседи проголосуют против?
– Увы, без положительного решения большинства собственников установка невозможна. Придется искать компромисс.
6. Как управлять шлагбаумом после установки?
– Через мобильное приложение « Электронный дом» , а вскоре функция станет доступна и в приложении «Парковки России» . Жители дома могут заранее добавить данные по своим машинам для автоматического открытия шлагбаума. А для гостей и курьеров можно воспользоваться легким заказом временных пропусков или кнопкой открытия в приложении.
- «За рулем» можно читать и в MAX