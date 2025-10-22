Села батарея — что делать: простой гайд на все случаи жизни

#
24 октября
24 октября
24 октября
Пытаетесь пустить мотор, но слышится либо щелчок, либо унылое «у-у-у», а лампочки тускнеют? Это села аккумуляторная батарея.

Куда сходить с детьми в Москве

В древних автомобилях из прошлого тысячелетия, вплоть до Жигулей, пуск двигателя в аварийных ситуациях осуществляли заводной рукояткой, она же «кривой стартер». Включали зажигание, вставляли рукоятку в специальный паз с торца коленчатого вала и энергичными рывками принимались ее крутить, заменяя собой стартер.

По своей простоте «кривой стартер» не имеет себе равных по сей день, однако прошлого не вернуть.

Так пускали моторы не только в комедиях.
А как раскрутить коленвал сегодня, если мотор – современный, а батарея – чуть живая? Способы есть – но многое зависит от конкретной ситуации.

Ситуация 1. Ваш автомобиль – с механической коробкой передач

Если машина с механикой, а найти помощников не проблема, то можно попытаться пустить мотор «с толкача». Включаем зажигание, устанавливаем селектор коробки в «нейтраль» и просим добрых людей подтолкнуть машину. Сами, естественно, садимся за руль.

Когда машина немножко разгонится, переключаемся на передачу (обычно – на 3-ю), рывком отпустив сцепление – как только мотор запустится, выжимаем сцепление, чтобы он снова не заглох из-за небольшой скорости.

Если кто-то из помощников предложит взять вас на буксир, соглашайтесь!
Ситуация 2. Ваш автомобиль – с автоматической коробкой передач

Автомобиль с АКП «толчком», увы, не пустить. Хорошо бы найти помощников за рулем другой машины – у них можно будет попросить «прикурить» от их батареи. Суть «прикуривания» простая: к выводам штатной батареи надо подсоединить другую при помощи специальных проводов.

В былые времена такую помощь водители оказывали друг другу без раздумий, да и подходящие толстые провода лежали в каждом втором багажнике. У вас или у помощников есть такие провода? Если есть, то можно считать, что проблема решена.

Хороший пусковой провод – это обязательно толстый провод, рассчитанный на большой ток.
Кстати, в подобных случаях можно вызвать такси и попросить прикурить от приехавшей машины. Но проводов у таксиста, скорее всего, не будет.

Ситуация 3. У вас или у помощников есть бустер

Сегодня такие «игрушки» продают повсеместно. Важное замечание: на морозе они работают откровенно плохо, поэтому перед применением их надо как-то согреть.
При наличии бустера (заряженного, конечно же) можно пустить любой мотор вне зависимости от типа коробки и наличия помощников. Подключаем его к выводам штатной батареи и пытаемся оживить машину согласно инструкции.

Ситуация 4. Батарея села рядом с домом

В таком случае можно попытаться оживить штатную батарею, которая, скорее всего, замерзла. Надо снять ее с автомобиля и поместить дома минут на 30-40 в тазик с горячей водой. Теплая батарея гарантированно отдаст больше энергии, чем ледяная. Этот простейший способ можно совместить с подзарядкой даже слабым выпрямителем. Такие совместные усилия лишь ускорят процесс оживления батареи.

Ситуация 5. Батарея села на платной дороге

Если неприятность произошла где-то на автомагистрали М-4, М-11 или любой другой, то достаточно связаться с аварийными комиссарами – их телефоны указаны на въездных талонах и на электронных табло (*2323). Они помогут.

На платных магистралях остановившийся не на площадке для отдыха автомобиль очень быстро заметят и в беде не оставят.
Не стесняйтесь просить о помощи

Почти у каждого из нас есть друг или знакомый, у которого в багажнике припасены и бустеры, и провода, и крепкие тросы. Друг, конечно же, поможет – если не делом, то советом. А глядя на него, и неопытный водитель наберется опыта и обзаведется необходимым устройством, способным помочь ему в трудную минуту.

  • Меняете АКБ в зиму? Вот как купить лучшую! Эксперт «За рулем» раскрыл секретный лайфхак при выборе аккумулятора на зиму.

Колодочкин Михаил
22.10.2025 
+4