#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Чем батареи AGM отличаются от обычных

Эксперты «За рулем» назвали преимущства батарей AGM

Батареи AGM не имеют каких-либо глобальных отличий от АКБ прежних поколений, которые в последнее время стали называть SLI. В их основе по-прежнему используются и кислота, и свинец. Однако скомпоновано это более рационально.

Рекомендуем
Дешевле или лучше? Большой тест аккумуляторов разных типов

Технология AGM подразумевает изготовление аккумуляторов с абсорбированным электролитом, которым пропитаны микропоры сепаратора. Свободный объем этих микропор используется для замкнутой рекомбинации газов, тем самым не давая испаряться воде. Водород и кислород, покидающие отрицательную и положительную пластины соответственно, попадают в связанную среду и вновь соединяются, оставаясь внутри батареи.

Фактически батарея AGM – это доведенная до ума ее «жидкая» предшественница. Внутреннее сопротивление такой батареи стало ниже, поскольку проводимость сепаратора из стекловолокна лучше по сравнению с традиционными «конвертами» из полиэтилена. Поэтому она способна отдавать более высокие токи. Плотно сжатый пакет пластин мешает активной массе осыпаться, что позволяет батарее выдерживать глубокие циклические разряды.

Премия потребительского доверия Проголосуйте за лучшего производителя АКБ. Ваш опыт и мнение помогут другим автомобилистам сделать правильный выбор.
БРЕНД ГОДА
«ЗА РУЛЕМ»

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

При необходимости батарея AGM может работать хоть вверх ногами. И даже если разбить ее вдребезги, то ядовитой лужи не будет, поскольку связанный электролит должен остаться в сепараторах.

Из других достоинств таких батарей отметим сравнительно быстрый прием заряда, некритичность к глубоким разрядам и высокую энергоемкость. Примерный срок службы батарей AGM составляет 5–6 лет, в то время как у обычных АКБ – 4–5 лет.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Недорогие и добротные «шиповки»: лучшие варианты для зимы 2025-2026
В России появилась новая схема обмана с покупкой авто
Розыгрыш мотоцикла Honda – для участия достаточно подписаться в ТГ!
  • Отчет с испытаний аккумуляторов AGM и привычных SLI – по этой ссылке.
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Ревин Алексей
Колодочкин Михаил
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 14907
20.10.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0