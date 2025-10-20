Чем батареи AGM отличаются от обычных

Эксперты «За рулем» назвали преимущства батарей AGM

Батареи AGM не имеют каких-либо глобальных отличий от АКБ прежних поколений, которые в последнее время стали называть SLI. В их основе по-прежнему используются и кислота, и свинец. Однако скомпоновано это более рационально.

Технология AGM подразумевает изготовление аккумуляторов с абсорбированным электролитом, которым пропитаны микропоры сепаратора. Свободный объем этих микропор используется для замкнутой рекомбинации газов, тем самым не давая испаряться воде. Водород и кислород, покидающие отрицательную и положительную пластины соответственно, попадают в связанную среду и вновь соединяются, оставаясь внутри батареи.

Фактически батарея AGM – это доведенная до ума ее «жидкая» предшественница. Внутреннее сопротивление такой батареи стало ниже, поскольку проводимость сепаратора из стекловолокна лучше по сравнению с традиционными «конвертами» из полиэтилена. Поэтому она способна отдавать более высокие токи. Плотно сжатый пакет пластин мешает активной массе осыпаться, что позволяет батарее выдерживать глубокие циклические разряды.

При необходимости батарея AGM может работать хоть вверх ногами. И даже если разбить ее вдребезги, то ядовитой лужи не будет, поскольку связанный электролит должен остаться в сепараторах.

Из других достоинств таких батарей отметим сравнительно быстрый прием заряда, некритичность к глубоким разрядам и высокую энергоемкость. Примерный срок службы батарей AGM составляет 5–6 лет, в то время как у обычных АКБ – 4–5 лет.

Отчет с испытаний аккумуляторов AGM и привычных SLI – по этой ссылке.