#
Разборка неделиЖурнал на домКак привезти автоТа самая МоскваСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Skoda Fabia 130
7 октября
177 л.с., 228 км/ч: чешская компания показала самую быструю версию своей модели
Компания Skoda представила самую быструю Fabia...
Mitsubishi Outlander
7 октября
Легендарный «японец» вернется в Россию? Компания продлила патент на автомобиль
Компания Mitsubishi продлила российский патент...
Москвич 3 блогера Давидыча
7 октября
Пожар 1000-сильного Москвича 3 прокомментировали на заводе
На заводе «Москвич» высказались о пожаре в...

Эта привычка водителей быстро губит аккумулятор

Эксперты: ежедневные короткие поездки на авто вредны для аккумуляторной батареи

Даже при идеальном генераторе и новой проводке можно значительно сократить срок службы аккумулятора, достаточно всего лишь одной привычки, которая с виду кажется безобидной, напомнили эксперты издания Pravda.Ru.

Все новости о событии
ФАС объяснила рост цен на топливо

Речь о ежедневных коротких поездках, например, до магазина и обратно. Каждый запуск двигателя – это мощный разряд, а для его восполнения генератору требуется не менее 15-20 минут работы мотора. Короткие маршруты просто не дают батарее шанса подзарядиться.

В результате аккумулятор постоянно живет в состоянии хронического недозаряда. Это незаметно глазу, но внутри начинается разрушительный процесс — сульфатация пластин. На них образуется налет, который снижает мощность и емкость батареи.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Со временем, особенно в мороз, она просто не сможет провернуть стартер, хотя еще не выработала свой ресурс.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Рейтинг самых проходимых кроссоверов на российском рынке
Штраф за отсутствие ОСАГО за каждый проезд под камерой...
Насколько быстро ржавеют «китайцы»: наблюдения эксперта

Спасти ситуацию просто: если вы редко ездите на большие расстояния, достаточно раз в несколько месяцев подзаряжать АКБ от стационарного зарядного устройства. Эта простая мера сэкономит вам деньги и избавит от неприятных сюрпризов в самый неподходящий момент.

Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 14
07.10.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0