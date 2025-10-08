#
Как узнать, что аккумулятор отработал свое

Автоэксперт Попов назвал признаки «умирающего» аккумулятора

Если у вас возникают трудности с запуском двигателя, сначала проверьте аккумулятор и, если потребуется, подзарядите его. Перед зимним запуском полезно включить фары на несколько секунд, чтобы облегчить старт, пояснил независимый автоспециалист Дмитрий Попов.

Комментарий эксперта

Дмитрий Попов, автоэксперт:

– Если аккумулятор начинает плохо крутить двигатель – то есть не может его запустить или происходят пропуски зажигания – стоит внимательно его проверить и, возможно, подзарядить. Если после подзарядки он начинает нормально крутить несколько минут, а затем снова проблемы, это означает, что он уже умирает. К примеру, вы пытаетесь завести – запускается плохо; заряжаете; в течение первых 3–10 минут он работает нормально, но потом ситуация повторяется – значит, он уже не работает.

Он добавил, что при понижении температуры электролит в аккумуляторе может загустевать, что затрудняет запуск двигателя. Существует способ немного разогреть аккумулятор перед холодным пуском автомобиля зимой (но не в сильные морозы).

Перед тем как включить зажигание, можно включить фары, чтобы ток, расходуемый ими, заставил электроны в электролите двигаться – это немного разжижает его, пояснил специалист.

Однако эта процедура не сработает, если аккумулятор уже старый и неисправный. Если он всё равно плохо запускает двигатель, разумно проверить его с помощью нагрузочной вилки, пояснил автоэксперт.

Попов отметил, что данное устройство подключается к клеммам аккумулятора отдельно (аккумулятор отключается от системы автомобиля) и, анализируя токи при определенном сопротивлении и сверяясь с таблицей, позволяет определить плотность электролита.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые подешевевшие машины в России.

Источник:  РИАМО
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
08.10.2025 
