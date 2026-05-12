Найден отличный способ упростить ремонт мотора с помощью подручных материалов
Читатель «За рулем» применил полипропиленовые трубы для ремонта двигателя
Оправки для установки манжет валов двигателя Renault изготовил из двух подходящих по диаметру полипропиленовых муфт.
Муфты проторцевал, закрепив их шпилькой с шайбами в патроне шуруповерта. Использовал, как показано на фото.
И. Павликов, г. Архангельск
Фото:И. Павликов
