Как облегчить замену ремня ГРМ — простой способ
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В фордовских моторах серии Duratec болт коленвала держит шкив навесного оборудования, за ним шкив ГРМ, накрытый пластиковым кожухом.
Чтобы поменять ремень ГРМ, нужно снять и кожух, и шкив навесного оборудования, открутив перед этим болт коленвала.
Владелец Фиесты 1.4 поделился лайфхаком, который подойдет многим фордоводам.
– Я купил б/у кожух и разрезал его ножовкой по металлу. Причем разрез проходит через ухо для болта, который невозможно выкрутить полностью, пока не снимешь шкив навесного оборудования.
Зазор потом свел на нет с помощью суперклея и соды. На стык с одной стороны наклеил скотч, а с другой нанес клей и насыпал соду. Сжал. Зазор уменьшился до величин, которыми можно пренебречь. Скотч отклеил. Крышка эта не герметичная, там сделано отверстие для выхода моторного масла при негодном сальнике коленвала.
В чем профит?
Отпала нужда в динамометрическом ключе, демонтаже-монтаже стартера и фиксатора маховика, исключена ошибка, связанная с неправильным моментом закручивания болта коленвала.
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