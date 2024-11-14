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Как облегчить замену ремня ГРМ — простой способ

Читатель «За рулем» придумал, как упростить замену ремня ГРМ в моторах Ford семейства Duratec

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Прислано через бот-предложку в Телеграм

В фордовских моторах серии Duratec болт коленвала держит шкив навесного оборудования, за ним шкив ГРМ, накрытый пластиковым кожухом.

Чтобы поменять ремень ГРМ, нужно снять и кожух, и шкив навесного оборудования, открутив перед этим болт коленвала.

Владелец Фиесты 1.4 поделился лайфхаком, который подойдет многим фордоводам.

– Я купил б/у кожух и разрезал его ножовкой по металлу. Причем разрез проходит через ухо для болта, который невозможно выкрутить полностью, пока не снимешь шкив навесного оборудования.

Разрезанный кожух ГРМ мотора Duratec
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Зазор потом свел на нет с помощью суперклея и соды. На стык с одной стороны наклеил скотч, а с другой нанес клей и насыпал соду. Сжал. Зазор уменьшился до величин, которыми можно пренебречь. Скотч отклеил. Крышка эта не герметичная, там сделано отверстие для выхода моторного масла при негодном сальнике коленвала.

По оценке экспертов, двигатели семейства Duratec имеют средний показатель надежности. Ремонтопригодность – немного ниже средней.
По оценке экспертов, двигатели семейства Duratec имеют средний показатель надежности. Ремонтопригодность – немного ниже средней.

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В чем профит?

Отпала нужда в динамометрическом ключе, демонтаже-монтаже стартера и фиксатора маховика, исключена ошибка, связанная с неправильным моментом закручивания болта коленвала.

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«За рулем»
Количество просмотров 233
14.11.2024 
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