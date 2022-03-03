Кольцо для натяжителя цепи — гаражный лайфхак — журнал За рулем

Кольцо для натяжителя цепи - гаражный лайфхак

Решение проверено на нескольких Нивах. Никаких утечек!

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При снятии и установке натяжителя цепи в двигателях автомобилей Нива нужно менять прокладку.

Я вместо штатной прокладки ставлю резиновое кольцо от регулятора холостого хода. Отпадает необходимость долго и нудно удалять старую прокладку — нужно просто установить новую.

Решение проверено на нескольких автомобилях в течение многих лет. Кольцо маслостойкое — никаких утечек не наблюдается.

В. Букреев, г. Новокузнецк

Кольцо для натяжителя цепи — гаражный лайфхак

Приз автору совета — светодиодный фонарик OSRAM LEDRIVING LEDIL203.

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.


Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.


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Фото: В. Букреев

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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