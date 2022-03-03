Кольцо для натяжителя цепи - гаражный лайфхак

Решение проверено на нескольких Нивах. Никаких утечек!

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При снятии и установке натяжителя цепи в двигателях автомобилей Нива нужно менять прокладку.

Я вместо штатной прокладки ставлю резиновое кольцо от регулятора холостого хода. Отпадает необходимость долго и нудно удалять старую прокладку — нужно просто установить новую.

Решение проверено на нескольких автомобилях в течение многих лет. Кольцо маслостойкое — никаких утечек не наблюдается.

В. Букреев, г. Новокузнецк

Приз автору совета — светодиодный фонарик OSRAM LEDRIVING LEDIL203.