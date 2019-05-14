На моем Логане второго поколения лампочка дневного ходового огня и габаритки случайно упала внутрь фары. Обратилась на сервис, где мне озвучили цену за ее извлечение — 1700 рублей! Надо, дескать, снимать бампер и фару.
Посмотрела я на фару, нашла в домашнем хозяйстве магнит от защелки дверцы шкафчика и прикрепила к первому попавшемуся отрезку провода.
Минута — и проблема решена!
Е. Козакова, Санкт-Петербург
Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.
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