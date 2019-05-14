Читательница «За рулем» придумала оригинальный способ извлечь лампочку, упавшую внутрь фары, без снятия бампера.

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На моем Логане второго поколения лампочка дневного ходового огня и габаритки случайно упала внутрь фары. Обратилась на сервис, где мне озвучили цену за ее извлечение — 1700 рублей! Надо, дескать, снимать бампер и фару.

Посмотрела я на фару, нашла в домашнем хозяйстве магнит от защелки дверцы шкафчика и прикрепила к первому попавшемуся отрезку провода.

Минута — и проблема решена!

Е. Козакова, Санкт-Петербург

Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.

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Фото: Е. Козакова