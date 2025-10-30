Как инспекторов ГАИ учат разбираться с хамами на дорогах

«За рулем» объяснил, почему невозможно вывести сотрудника ДПС из равновесия

Ежедневно инспекторам ГАИ на дороге приходится разрешать самые разные конфликты. Порой дело принимает серьезный оборот, казалось бы, без всяких на то оснований.

Вот живой пример: в Москве 12 мая водитель Hyundai, проехав под «кирпич» (знак 3.1 «Въезд запрещен»), был остановлен инспектором ДПС. Выйдя из машины, он сразу набросился с ножом на сотрудника ГАИ, получившего в результате легкое ранение руки. Полицейскому была оказана медицинская помощь, а нападавший – задержан. Согласно статье «Применение насилия в отношении представителя власти» нападавшему грозит до пяти лет тюрьмы.

Для сотрудников ДПС ГАИ конфликтные ситуации не редкость. Способность предотвратить инцидент – важный навык, которым должен владеть каждый инспектор. С этой целью МВД разработало интересную методичку для работников дорожно-постовой службы.

Методичка для ГАИ

Это очень полезный документ, с полным содержанием которого можно ознакомиться по ссылке.

В документе специалисты смоделировали для учебы сценарии, демонстрирующие распространенные ошибки сотрудников ГАИ при взаимодействии с водителями. Пособие стало основой закрытого учебного фильма для повышения квалификации. Сам фильм нам недоступен, поэтому разберем ошибки и алгоритмы поведения инспекторов ГАИ, представленные в методичке.

Ситуация №1. «Вы не представились»

Инспектор останавливает машину, его коллега проверяет документы. Водитель недоволен тем, что инспектор не представился и не объяснил причины остановки, ведет себя раздраженно, отказывается предъявлять документы и переводит разговор на посторонние темы. Инспектор ограничился лишь остановкой автомобиля и отпустил водителя.

Рекомендуем Как добиться установки камеры на опасном участке дороги

Трактовка ситуации из методички. Сразу после остановки водитель берет инициативу в разговоре. Выражается это в первом вопросе сотруднику и проявлении недоверия к действиям инспектора вопросом: «Кто вы вообще такой?».

Водитель задает разговору бытовой тон, нарушая нормы профессионального общения. Инспектор невольно поддерживает этот тон, подзывая коллегу просто по отчеству: «Сергеевич, подойди сюда», что негативно сказывается на имидже сотрудника.

Выводы по методичке. Рассмотренный случай показывает неспособность сотрудника грамотно общаться. Его ошибка заключается в том, что он поддался на неформальную беседу и отвлекся на несущественные вопросы водителя. Делать этого не стоит.

Ситуация №2. «Что еще за осмотр?»

Инспектор останавливает грузовик с грязным номерным знаком, просит показать документы и устранить нарушение. Водитель начинает снимать происходящее на камеру, провоцируя конфликт. Получив отказ в содействии при осмотре машины, инспектор проводит осмотр самостоятельно, показывая слабое знание законов и тем самым вызывая насмешки водителя.

Трактовка ситуации из методички. Как и в предыдущем случае, ситуацию контролирует водитель, демонстрирующий свое преимущество в первой реплике тоном, подразумевающим психологическое давление. Находясь внутри кабины крупного ТС, он смотрит на инспектора свысока, вынуждая того принять роль подчиненного.

Даже несмотря на спокойный голос и вежливый тон, распоряжения инспектора звучат неуверенно, позволяя водителю сомневаться в его профессионализме. Пользуясь преимуществом в беседе, водитель вынуждает сотрудника ДПС защищаться и манипулирует им. Скрытая агрессия проявляется в приказном тоне, необоснованной критике и попытках вызвать у сотрудника раздражение: «Вы что слепой?»

Рекомендуем Где и когда чаще всего проверяют водителей инспекторы ГАИ

Как рекомендуется действовать по методичке. В этой ситуации для инспектора предполагается два варианта действий.

Первый вариант — неправильный: проявить раздражение, сказав что-то вроде: «Сам слепой». Второй способ — признать ошибку, использовав прием психологической защиты, например: «Вероятно, я мог пропустить это из-за усталости (сложных погодных условия), однако это не освобождает вас от ответственности за совершенное нарушение».

Ситуация №3. «А вдруг вы не инспектор?»

Инспектор останавливает автомобиль, сообщив о спецоперации «Антитеррор». Однако не уточняет, что цель остановки – проверка документов. Водитель отказывается их показывать, требует ознакомить его с бумагами о спецоперации и указывает на неправильную парковку патрульной машины. Не услышав ясного ответа, водитель угрожает жалобой.

Трактовка ситуации из методички. Хотя сотрудник спокойно попросил предъявить документы, он не объяснил, что именно проверка послужила основанием для остановки. Водитель воспринял это как предлог для грубых нападок, обвинив инспектора в некомпетентности: «Вы не знаете законы». В результате инспектор вынужден защищаться. Противопоставление «они против нас» усугубляет негативный эффект критики.

Инспектор пытался вести беседу официально и контролировать ситуацию, но не сумел преодолеть пассивность. Манипулятивное поведение водителя, включая личное оскорбление, указывают на попытку утвердиться за счет унижения собеседника.

Как рекомендуется действовать по методичке. Сотруднику ГАИ важно сохранять хладнокровие, игнорируя провокации водителя. Необходимо четко объяснить свои законные требования и последовательно осуществить служебные действия.

Ситуация №4. «Да знаешь ли ты, кто я?»

Конфликт возник из-за нарушения ПДД водителем, отказавшимся выйти из автомобиля. К спору подключились пассажиры и проезжающий мимо агрессивный водитель, употребляющий нецензурную брань. Все записывалось на видеорегистратор. Из-за недостаточных юридических знаний полицейским пришлось применить силу и спецсредства.

Негативное поведение выражается в агрессии, оскорбительных высказываниях и демонстрации неуважения к сотрудникам ГАИ. Манипуляции, придирки и личные нападки служат инструментами для давления и ухудшения условий для исполнения инспекторами служебных обязанностей.

Как рекомендуется действовать по методичке. Здесь целесообразно задать вопросы: «Вы видели, как данное лицо нарушило закон?», «Есть ли у вас дополнительная информация по данному факту?». Если пояснения отсутствуют, следует задокументировать неправомерные действия с привлечением понятых.

Важно сохранять самообладание и невозмутимо реагировать на эмоции водителя, чтобы не допустить манипуляции собой. Лучшей защитой станет равнодушие к попыткам обострить ситуацию.

Чтобы снизить накал эмоций, нужно задать водителю примерно такие вопросы: «Чем вызвано такое поведение?», «Какие цели вы ставите?», «Как ваше поведение связано с остановкой автомобиля?». Тем самым удастся, перенаправив ход мыслей водителя, прервать поток деструктивной информации.

Обсуждение поступков и психологического состояния водителя только усилит напряжение. Поэтому изоляция такого участника обязательна для успешного урегулирования конфликта.

Главные аргументы каждого инспектора ГАИ

Авторы методички подчеркивают, что сотрудники ГАИ должны инстинктивно использовать указанные рекомендации:

«В процессе взаимодействия сотрудников с гражданами могут возникать психологические барьеры из-за недопонимания, неприязни и т.д., поэтому инспектору ДПС Госавтоинспекции необходимо не только научиться разбираться в природе этих барьеров в общении и преодолевать их, но и уметь их обходить, а также в случае необходимости разрешать».

Стоит подчеркнуть, что разрешение дорожных конфликтов во многом зависит от компетентности и корректности поведения сотрудников ДПС ГАИ. Опытный инспектор воспринимает водителя не как возможного правонарушителя, а прежде всего как гражданина, чье право на защиту он обязан обеспечивать в соответствии со своей должностью. Со стороны водителей такие инспекторы также получают уважительное отношение.

Возвращение водительских прав после лишения — что нужно знать: глава ГАИ разъяснил процедуру возврата водительского удостоверения.