6 видов домкрата: мы знаем, какой для вас лучше

«За рулем» испытывал все имеющиеся в продаже типы домкраты. Но универсального варианта нет — все зависит от вашего образа жизни. Для сравнения выбрали наиболее сложные условия: тяжелый автомобиль (кроссовер или внедорожник) и не очень твердая поверхность под колесами.

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Домкрат может понадобиться в трёх случаях: при замене пробитого колеса, во время сезонной переобувки (для тех, кто это делает сам) и когда нужно приподнять застрявшую машину, чтобы подложить что-то твёрдое под колёса. При этом домкрат должен быть удобным, надёжным и не занимать много места в багажнике.

Мы сравнили домкраты разных типов, чтобы выяснить, какой лучше подходит именно для кроссоверов. Всего их набралось шесть: на­дувной, гидравлические — бутылочный и подкатной, механические — бутылочный и ромбический, а также реечный. В фотогалерее приведены по одному представителю каждого типа, даны наши комментарии и оценки.

1. Надувной домкрат

Он накачивается компрессором. Использовать для сезонной замены колёс неудобно — долго накачивать, тем более компрессор на длительную работу не рассчитан. Существуют похожие по конструкции домкраты, надувающиеся от выхлопных газов машины. Правда, у некоторых автомобилей к выпускной трубе не подлезешь. Да и при минимальных оборотах двигателя такой домкрат не надуешь — нужно постоянно подгазовывать.

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Для дорожного ремонта годится, но сооружение из такого домкрата и приподнятого им автомобиля получается неустойчивым. Того и гляди рухнет, повредит колёсный диск, а заодно и владельца. Зато лучшего средства выбраться из колеи не найти. Давление на грунт минимальное, а потому в грязь не проваливается. В спущенном состоянии становится практически плоским — подлезет под самую низкую машину, да и хранить удобно.

2. Гидравлический бутылочный домкрат

Его удобно возить с собой: занимает минимум места в багажнике. Двухштоковая конструкция имеет большой ход, которого точно хватит даже для подъёма кроссовера с большим клиренсом. Опускается домкрат одним движением. Удобно использовать и при ремонте, и для сезонной замены колёс, и на бездорожье. Открытых деталей почти нет, риск извалять механизм в грязи минимален.

Из недостатков отметим скромную опорную площадку: для работы на грунте необходимо подкладывать под кузов что-то плоское, например, доску. А вот высота подхвата не самая маленькая: если машина «утонет» на бездорожье, домкрат придётся окапывать.

1. Сорокин. Домкрат надувной

Цена ~ 5500 ₽

Заявленная грузоподъёмность 3 т 2. Сорокин Bottle Line Jack. Домкрат двухштоковый телескопический

Цена ~ 1600 ₽

Заявленная грузоподъёмность 2 т

Резиновые опоры берегут пороги от повреждений. Стоят около 200 рублей, подходят для бутылочных и подкатных домкратов.

У механического бутылочного домкрата в корпусе спрятаны прямозубая коническая передача и ходовой винт. Если перед началом эксплуатации добавить смазки ШРУС, домкрат проживёт дольше, а рукоятку будет легче вращать.

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3. Механический бутылочный домкрат

Этот домкрат внешне очень похож на гидравлический. Он компактный — можно возить с собой постоянно. Можно применять повсеместно, в том числе и на бездорожье: механизм неплохо защищён от грязи. За лёгкий ход приходится расплачиваться большим передаточным числом: крутить приходится долго — как на подъём, так и на спуск. Для ускорения процесса некоторые владельцы применяют шуруповёрты. Для использования на бездорожье необходимо подкладывать под небольшую опорную площадку домкрата доску — иначе инструмент «утонет».

Высота подхвата — нормальная для асфальта. Но если машина «сядет» в мягком грунте, под домкрат придётся копать ямку, чтобы установить его под автомобиль.

4. Реечные домкраты

Любимое оборудование бывалого джипера. Они надёжные, но громоздкие и тяжёлые. Возить их постоянно в багажнике для дорожных ремонтов неразумно. Для сезонной замены колёс подойдут при условии, что остальное время хранятся в гараже.

Вылет лапы домкрата довольно маленький: такой можно смело цеплять за мощный бампер внедорожника, а не за нежный кузов кроссовера. Под крошечную опорную площадку необходимо подкладывать доску или кусок толстой резины. Для использования в лесу или на рыбалке — то, что надо. В сочетании со специальным зацепом умеет поднимать машину… за колесо! Оно отрывается от земли уже с первого качка домкрата, не выбирая ход подвески. Поднял, подложил, опустил — не помогло? Быстро повторил попытку. Кроме того, такие домкраты можно использовать как лебёдки.

3. Autoprofi DVB-20Mi. Механический телескопический домкрат

Цена ~ 1600 ₽

Заявленная грузоподъёмность 2 т 4. Matrix 505175. Домкрат реечный

Цена ~ 3900 ₽

Заявленная грузоподъёмность 3 т Зацеп для реечного домкрата. Примерная цена — 1500 рублей. Лучше применять такие изделия со стальными дисками: они не столь нежные, как литые.

5. Гидравлические домкраты подкатного типа

Очень удобны для сезонной смены колёс: поднимают быстро, опускают мгновенно. Но они громоздкие и тяжёлые, а потому место им в гараже, а не в багажнике.

Такие домкраты неплохо защищены от грязи, но на бездорожье работать будут при одном условии: кинематика рычагов такова, что при подъёме домкрат сам подкатывается под машину. Поэтому для использования вне асфальта ему для передвижения необходима ровная и прочная доска. Высота подхвата — одна из самых маленьких среди домкратов, что удобно на бездорожье.

К вопросу о смазке механических домкратов. Ходовой винт ромбических домкратов открыт всем ветрам.

6. Механический ромбический домкрат

Его можно возить с собой, используя как при дорожных неисправностях, так и при сезонной смене колёс. Для вращения таких механизмов часто используют шуруповёрты. На бездорожье неудобен: открытый винт, да ещё и в смазке, быстро нахватает грязи. Поэтому, если машина капитально «засела», то первый «выход» такого домкрата может оказаться последним. Кстати, для смазки таких домкратов подойдёт смазка ШРУС с противозадирными присадками. Но не увлекайтесь, иначе домкрат перепачкает весь багажник.

5. Rock Force RF-Т820037. Домкрат гидравлический подкатной

Цена ~ 3400 ₽

Заявленная грузоподъёмность 2 т 6. Rock Force RF-110A. Домкрат механический

Цена ~ 1500 ₽

Заявленная грузоподъёмность 2 т

Что брать? — наши рекомендации

Если ваш кроссовер никогда не съезжает на грунтовые дороги, возите в багажнике малогабаритный бутылочный домкрат гидравлического или механического типа. А в гараже хорошо бы держать гидравлический подкатной.

Если выбираетесь на бездорожье, приобретите пневматический домкрат.

А реечный — для любителей off-road. Впрочем, они на кроссоверах не ездят.

Счастливого пути — и поменьше дорожных неприятностей!

6 видов домкрата: мы знаем, какой для вас лучше «За рулем» испытывал все имеющиеся в продаже типы домкраты. Но универсального варианта нет — все зависит от вашего образа жизни. Для сравнения выбрали наиболее сложные условия: тяжелый автомобиль (кроссовер или внедорожник) и не очень твердая поверхность под колесами. 6 видов домкрата: мы знаем, какой для вас лучше