Мотор прослужит долго — рассказываем, как этого добиться без лишних трат

Эксперты «За рулем» собрали самые простые способы диагностики двигателей

Булгаковский жулик-буфетчик никак не ожидал, что ему точно назовут как причину, так и дату его перехода в мир иной. Действительно, поверить было нелегко, однако же предсказание нечистой силы сбылось. С двигателями внутреннего сгорания ситуация несколько проще: ряд способов диагностики помогает довольно точно предсказать их «здоровье» безо всякого колдовства.

Рекомендуем Куда сходить с детьми в Москве

Сколько на роду написано?

Ресурс современных моторов ориентировочно составляет 150–250 тысяч километров. Иногда, у заботливых хозяев или у отдельных таксистов, пробег может достигать 300–400 тысяч км. Сразу определимся, что речь идет о сроке службы до капитального ремонта двигателя или до его аварийного выхода из строя .

Стремиться к увеличению пробега до капремонта любой ценой не следует. Дело в том, что зачастую двигатель, вовремя отправившийся на сервис при появлении некоторых признаков неисправности, обходится более дешевым и простым ремонтом. При этом многие детали остаются работать дальше, пройдя лишь очистку и, например, полировку.

Увидев такое в цилиндре, нужно готовить деньги на капиталку.

В противовес этому, двигатель, даже еще не заклинивший, порой оказывается до такой степени изношенным, что его полное восстановление признается нецелесообразным.

Ходящие по системе смазки грязные или абразивные частицы – например, от развалившегося керамического наполнителя каталитического нейтрализатора – изнашивают все узлы от масляного насоса до пар трения коленчатого и распределительных валов, а также вызывают задиры в паре трения «поршень – стенка цилиндра».

Теперь – об упомянутых признаках неисправности.

Показания к ремонту

Недостаточное давление масла. Не стоит надеяться, что двигатель, который никогда прежде не зажигал сигнализатор недостаточного давления масла при работе, а сегодня вдруг начал подмаргивать на минимальных оборотах холостого хода, полностью исправен и может работать дальше. Единственное исключение – это выход из строя самого датчика давления масла, но такое случается очень редко. При малом давлении двигатель может заклинить в любой момент: немедленно глушите его и принимайте меры.

Стуки и шумы в двигателе. ­Необычный, сильный стук в моторе чаще всего предупреждает о повреждении вкладышей подшипников коленчатого вала. Ситуация аварийная, ездить дальше нельзя.

Иногда можно услышать стук фазовращателей, но он локализуется в верхней части двигателя в районе цепи или ремня. Лязгающие звуки обычно порождает излишне растянутая цепь, а также вышедший из строя натяжитель. С такими дефектами эксплуатировать автомобиль также не следует.

Шум насоса охлаждающей жидкости особенно опасен на тех моторах, где его приводит во вращение ремень ГРМ. То же относится и к роликам ремня. Возможны заклинивание и мгновенный обрыв ремня, который на большинстве моторов приведет к сложному и дорогому ремонту.

Высокий расход масла. Очень многие производители разрешают своим двигателям расходовать до 600 г масла на 1000 км. На самом деле это очень большая величина, и такой расход будет прогрессировать. А каталитический нейтрализатор быстро выйдет из строя, если большое количество масла будет догорать на сотах. Если же расход превышает один литр на 1000 км, то во избежание тяжелых последствий двигатель придется «капиталить» .

Закипание охлаждающей жидкости (ОЖ). Клубы пара из-под капота – это не всегда признак «конца» двигателя, но разобраться с причиной необходимо немедленно. В простом случае поводом может быть утечка ОЖ, неисправность насоса ОЖ или термостата. А если в головке блока возникла трещина или ее плоскость деформирована, то сложного ремонта не избежать.

Дымление. Если это явление проявилось единожды, то, возможно, виновато топливо. Постоянное дымление свидетельствует либо о плохом сгорании смеси, если дым черный, либо масложоре, если дым сизый.

Потеря динамики. Проверить время разгона до 100 км/ч несложно, особенно на машинах с автоматом или с вариатором. Значительное отличие от заявленных производителем показателей – повод для углубленной диагностики.

Диспансеризация или инструментальные проверки

Рекомендуем Испытали 7 приборов для оценки компрессии мотора

Компрессия. Старый и проверенный метод диагностики. Компрессия в цилиндрах у современных моторов должна составлять не менее 11 бар. Мало того, обязательна ее равномерность во всех цилиндрах. Поврежденные клапаны диагностируются однозначно.

Отметим, что герметичность поршня в цилиндре может быть завуалирована другим дефектом: большим количеством масла в цилиндре при сильном масложоре.

И, тем не менее, при компрессии ниже 8 бар двигатель нужно ремонтировать.

Замер компрессии – способ, проверенный десятилетиями. Не может ДВС ­работать при несжатой смеси!

Даже не начав замер компрессии, о своем моторе можно много узнать. Ведь предварительно придется выкрутить все свечи – сразу станет видно, есть ли на них нагар.

Причин попадания масла на свечи очень много: износ клапанов, маслосъемных колпачков или поршневых колец, засорение канала вентиляции картера и так далее. В любом случае грязная свеча – повод для раздумий.

Давление масла. Контрольный сигнализатор мы упоминали выше, но граница «горит – не горит» у большинства датчиков составляет около 0,5 бар. А если на повышенных оборотах при прогретом двигателе давление, измеренное точным манометром, составляет менее 2 бар, то состояние подшипников коленчатого и распределительного валов – неудовлетворительное. Это при условии, что масло в моторе – не поддельное!

Эндоскопия двигателя. При осмотре цилиндра маленькой видеокамерой, введенной через свечное отверстие, однозначно можно оценить целостность клапанов и днища поршня. Прекрасно видно и наличие задиров на стенке цилиндра.

Хороший эндоскоп с поворотным наконечником позволяет рассмотреть состояние клапанов двигателя – нет ли прогара, много ли нагара.

Эндоскопия нейтрализатора. Особенно важно проверять состояние каталитического нейтрализатора, расположенного в катколлекторе. Близкое расположение разрушающейся от старости или по иным причинам керамики к головке блока цилиндров опасно, поскольку возможно засасывание керамических частиц в цилиндры. А это – быстрый абразивный износ.

Увидели разрушающиеся соты – меняйте нейтрализатор, хотя бы на ремонтный.

Эндоскоп может заглянуть и в каталитический нейтрализатор.

О чем горит Check engine

В комбинации приборов любого современного автомобиля имеется сигнализатор неисправности двигателя. Но причину его загорания на глаз не определить: необходимо подключить сканер к разъему OBD-II. Таким «переводчиком» может быть самостоятельный прибор с «мозгами» и монитором.

Один из важнейших показателей – долговременная коррекция подачи топлива. Здесь поможет, например, приложение Car Scanner.

Другой вариант – сканер типа ELM327, работающий в паре со смартфоном, в котором установлена диагностическая программа. А еще можно стационарно установить на автомобиль маршрутный компьютер, работающий постоянно. Эти устройства позволяют прочесть ошибки системы управления двигателем и удалить их.

Однако самое главное – это не удалять раздражающую информацию, а разобраться в причинах ее появления. К примеру, зафиксированные прибором частые пропуски зажигания – это явный намек на то, что несгоревшее топливо уже выводит из строя каталитический нейтрализатор. А такой интересный параметр, как счетчик превышения детонации, отслеживает количество случаев детонации по цилиндрам двигателя. Скорее всего, он подсказывает вам, что заправляться надо только на брендовых АЗС, а не где попало.

Среднее значение детонации – такой параметр можно увидеть на дисплее маршрутного компьютера Multitronics. Нет пропусков воспламенения – значит, система зажигания работает идеально, а весь мотор как минимум в хорошем состоянии.

Важный параметр – постоянная топливная коррекция. Величина больше 5–8 процентов – свидетельство неисправности впускного тракта и системы вентиляции картера. В первом случае идет подсос грязного воздуха, а во втором большое количество масла с картерными газами поступает в цилиндры, сгорает и образовывает нагар. Параметр выходит за пределы нормы и при неисправностях в системе подачи топлива.

В перечне фиксируемых таким образом ошибок – несколько сотен вариантов: от состояния кислородных датчиков до проблем с системой охлаждения двигателя. Тем, кто захочет самостоятельно углубиться в тему, советуем высвободить изрядное количество времени – тема весьма обширная.

Почему нужно проверять на цвет охлаждающую жидкость и что будет, если этого не делать, узнайте тут