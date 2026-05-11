Эти мотоциклы опередили свое время и провалились в продаже: пять примеров

Topspeed назвал пять забытых спортивных мотоциклов, опередивших свое время

Список возглавляет BMW HP4, выпущенный в 2012 году. Это была первая серийная модель в мире, получившая полностью адаптивную электронную подвеску Dynamic Damping Control. Система анализирует дорожное покрытие и стиль езды в реальном времени – сегодня такой функционал считается стандартом для премиальных супербайков, но баварцы сделали это первыми.

BMW HP4

На втором месте – Ducati Desmosedici RR образца 2008 года. Инженеры создали точную дорожную копию гоночного прототипа MotoGP: 989-кубовый V4 выдавал 200 лошадиных сил и раскручивался до 14 тысяч оборотов в минуту. Тираж был жёстко ограничен – всего полторы тысячи штук.

Ducati Desmosedici RR

Третью строчку занял Kawasaki Ninja ZX-12R, представленный в 2000 году.

Именно он стал первым серийным мотоциклом с монококовой рамой – концепцией, которую Ducati популяризировала лишь десять лет спустя.

Кроме того, модель получила небольшие аэродинамические крылья и топливный бак, смещённый под сиденье.

Kawasaki Ninja ZX-12R

Yamaha YZF-R7 1999 года – по сути, трековый снаряд, допущенный на дороги общего пользования. Сердцем мотоцикла служил 749-кубовый рядный четырёхцилиндровый двигатель с пятью клапанами на цилиндр, титановыми шатунами и двумя инжекторами, что позволяло снимать до 160 сил. Подвеска Ohlins и алюминиевая рама Deltabox превращали его в инструмент для кольцевых гонок, а не для повседневной езды.

Yamaha YZF-R7

Замыкает пятёрку Honda NR750 1992 года – пожалуй, самый дерзкий инженерный эксперимент японцев. Модель получила овальные поршни, первую серийную электронную систему впрыска топлива, 45-мм перевёрнутую вилку, карбоновый обвес и магниевые колёса. Больше компания никогда не повторяла ничего подобного – этот проект остался технической вершиной, так и не ставшей коммерчески успешной.

Honda NR750