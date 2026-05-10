Вопрос с подвохом: где располагался мотор у этого советского снегоуборщика?

«За рулем» напомнил особенности конструкции шнекороторного снегоочистителя ДЭ-210

Шнекороторный снегоочиститель ДЭ‑210 на шасси ЗИЛ‑131 не имеет… штатного двигателя базового автомобиля!

Вместо него за кабиной смонтирован 6‑цилиндровый дизель У2Д6–250ТК, который приводит в движение и рабочий орган, и колеса автомобиля.

Любопытно, что печка отопления кабины была... от Запорожца!

Снегоочиститель мог перерабатывать до 900 т снега в час, при этом ширина очищаемой полосы составляла более 2,5 м. Машина выпускалась Северодвинским заводом дорожных машин (Севдормаш) с 1970 года.

Шнекороторный снегоочиститель ДЭ-210

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекцио нирует много лет.

