Как в СССР боролись с гололедицей при помощи ЗИС-5
«За рулем» рассказал, как работал пескоразбрасыватель МПР‑10
Одним из первых послевоенных пескоразбрасывателей был автомобиль МПР‑10 на шасси ЗИС‑5, оборудованный стальным кузовом с наклонным днищем.
При помощи кривошипно-шатунного механизма кузов совершал колебательные движения, позволявшие постепенно проталкивать песок на разбрасывающий диск.
Трехтонный пескоразбрасыватель МПР‑10 обеспечивал дальность отбрасывания песка до 7,5 м. Оригинальная машина выпускалась с 1949 по 1950 год, но оказалась сложной, дорогой и не очень надежной.
Пескоразбрасыватель МПР‑10
31.12.2025
