В России вырос спрос на подержанные люксовые машины
31 декабря
31 декабря
В России вырос спрос на подержанные люксовые машины
«Автостат»: рынок подержанных люксовых...
Hyundai готовит первый гибридный Tucson N мощностью в 300 л.с.
31 декабря
31 декабря
Hyundai готовит первый гибридный Tucson N мощностью в 300 л.с.
Hyundai Tucson N – часть новой стратегии...
Toyota Levin L
31 декабря
Новейшая Королла в консервативном дизайне уже появилась у дилеров
У дилеров в Китае появился новый седан Toyota...

Как в СССР боролись с гололедицей при помощи ЗИС-5

«За рулем» рассказал, как работал пескоразбрасыватель МПР‑10

Одним из первых послевоенных пескоразбрасывателей был автомобиль МПР10 на шасси ЗИС5, оборудованный стальным кузовом с наклонным днищем.

Как этот монстр помогал при строительстве аэродромов? Очень интересный принцип работы

При помощи кривошипно-шатунного механизма кузов совершал колебательные движения, позволявшие постепенно проталкивать песок на разбрасывающий диск.

Трехтонный пескоразбрасыватель МПР10 обеспечивал дальность отбрасывания песка до 7,5 м. Оригинальная машина выпускалась с 1949 по 1950 год, но оказалась сложной, дорогой и не очень надежной.

Пескоразбрасыватель МПР‑10
Пескоразбрасыватель МПР‑10
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • Про нетипичное навесное оборудование грузовиков в СССР рассказано тут.

Колодочкин Михаил
Фото:из архива «За рулем»
31.12.2025 
Фото:из архива «За рулем»
