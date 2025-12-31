Как в СССР боролись с гололедицей при помощи ЗИС-5

«За рулем» рассказал, как работал пескоразбрасыватель МПР‑10

Одним из первых послевоенных пескоразбрасывателей был автомобиль МПР‑10 на шасси ЗИС‑5, оборудованный стальным кузовом с наклонным днищем.

При помощи кривошипно-шатунного механизма кузов совершал колебательные движения, позволявшие постепенно проталкивать песок на разбрасывающий диск.

Трехтонный пескоразбрасыватель МПР‑10 обеспечивал дальность отбрасывания песка до 7,5 м. Оригинальная машина выпускалась с 1949 по 1950 год, но оказалась сложной, дорогой и не очень надежной.

Пескоразбрасыватель МПР‑10

