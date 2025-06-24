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Этот автомобиль победил фашизм — героическая трехтонка

Эксперт «За рулем» раскрыл малоизвестные факты биографии грузовика ЗИС-5

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О том, как разрабатывали первую советскую трехтонку, мы рассказали тут.

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Да, ЗИС‑5 стал для страны огромным событием. И не только потому, что событием становились каждый новый завод, каждая новая машина, тем более – самолет.

Мама рассказывала, как на московской окраине в первой половине 30‑х ребятишки с восторгом бежали за ЗИСом, уважительно восклицая: «Трехтонка!».

Такую грузоподъемность в Союзе считали очень высокой. Правда, Ярославский завод делал машины грузоподъемностью и до 5000 кг, но в очень небольших количествах, и знали их немногие. А основным грузовиком страны была «полуторка» – ГАЗ-АА грузоподъемностью 1500 кг, копия Форда конца 20‑х.

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Технически ЗИС выигрывал у ГАЗ-АА по всем параметрам.

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На 1 л. с. у «Захара» приходилось 73 кг полной массы, у «полуторки» – 83 кг. Слабым местом ГАЗ-АА была передняя подвеска на поперечной рессоре. Подвеска ЗИСа на продольных рессорах оказалась крепче и долговечней. Московский автомобиль оснащали диафрагменным бензонасосом, у «газика» бензин к карбюратору шел самотеком. Даже пробег ЗИСа между плановым обслуживанием по инструкции был почти вдвое больше, чем у ГАЗ-АА. Горьковскую машину следовало обслуживать через 600–700 км, ЗИС – через 1200 км.

ЗИС‑5 в экспортном исполнении.
ЗИС‑5 в экспортном исполнении.

ЗИС‑5 стал и первым советским автомобилем, который стали отправлять на экспорт. Сначала – в Турцию, потом в Иран, в Болгарию, в страны Балтии. Первые сто грузовиков и десять автобусов ЗИС‑8 экспортировали уже в 1934 году.

В 1933–1936 годах сделали 547 автобусов ЗИС‑8 вместимостью 48 пассажиров, с 32 посадочными местами.
В 1933–1936 годах сделали 547 автобусов ЗИС‑8 вместимостью 48 пассажиров, с 32 посадочными местами.

Автобусы делали на шасси с базой 4420 мм. Стандартная база составляла 3810 мм. А на длинных шасси ЗИС‑11 и ЗИС‑12 монтировали специальное оборудование – в частности, прожекторные установки для армии, пожарные лестницы. На них же строили и специализированные фургоны.

Тягачей ЗИС‑10 сделали очень немного.
Тягачей ЗИС‑10 сделали очень немного.

На основе ЗИС‑5 сделали и первый в СССР серийный седельный тягач. Правда, в 1935–1940 годах собрали лишь 221 экземпляр ЗИС‑10. Мотор в 73 л. с. был для такой модификации слабоват. В Москве, правда, выпускали и версию двигателя мощностью 85 л. с., но таких моторов делали немного, в основном для автобусов ЗИС‑16.

Газогенераторный ЗИС‑21А на выставке ВСХ В.
Газогенераторный ЗИС‑21А на выставке ВСХ В.

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На базе ЗИС‑5 делали и газогенераторные ЗИС‑21 и ЗИС‑21А, двигатели которых работали на древесных чурках, но развивали всего 45–58 л. с. Расход древесного топлива составлял 80–100 кг на 100 км. Однако в некоторых районах страны газогенераторные машины были необходимы – бензина не хватало, ведь до открытия месторождений в Западной Сибири оставалось еще несколько десятилетий. А древесины во многих местах было с избытком.

Для армии особенно важен был трехосный ЗИС‑6, выпуск которого начали уже в 1933 году. Автомобили грузоподъемностью до 4000 кг с колесной формулой 6×4 оснащали стандартной четырехступенчатой коробкой передач и дополнительной понижающей передачей, а также вакуумным усилителем тормозов, так называемым бустером.

Колесно-гусеничный ЗИС‑33 признали неудачным.
Колесно-гусеничный ЗИС‑33 признали неудачным.

Полугусеничный ЗИС‑33 со съемными гусеницами, одеваемыми на задние колеса, оказался неудачным. В 1939–1940 годах сделали всего 43 автомобиля. А вот изначально полугусеничный ЗИС‑22 до ума довели и для армии выпускали с 1939 года.

Полугусеничный ЗИС‑42 выпускали в 1942–1946 годах.
Полугусеничный ЗИС‑42 выпускали в 1942–1946 годах.

В 1940‑м начали производство и полноприводного двухосного ЗИС‑32, но таких машин успели собрать меньше двухсот. Все планы завода и само производство изменила война.

ЗИС‑5В времен Великой Отечественной.
ЗИС‑5В времен Великой Отечественной.

Солдатами не рождаются

Спешную эвакуацию завода из Москвы, ставшей прифронтовым городом, начали 17 октября 1941 года. Оборудование вывозили, на чем могли. Часть – в Ульяновск, часть – на Урал в Миасс. А армия остро нуждалась в автомобилях, ведь потери 1941‑го были огромны, а поставки по договору ленд-лиза пошли только к концу года.

Колонна ЗИС‑5, осень 1941 года.
Колонна ЗИС‑5, осень 1941 года.

Сборку ЗИС‑5 в Ульяновске организовали в начале 1942 года. В Миассе с апреля делали двигатели и коробки передач, а с 1944‑го – и грузовики. В Москве производство возобновили в июне 1942‑го.

ЗИС‑5В военного времени максимально упростили. Машина получила крылья из плоских панелей, двери и панели кабины из дерева, открывался только задний борт. Отказались от передних тормозов и правой фары. Позднее ставили две фары, но меньшего диаметра, чем до войны. Фары в военное время, в условиях светомаскировки интересовали водителей меньше всего.

Прожекторные установки на шасси ЗИС‑11 на параде на Красной площади.
Прожекторные установки на шасси ЗИС‑11 на параде на Красной площади.

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Конечно, «Захар» проигрывал многим импортным аналогам по мощности и скорости, легкости управления. Полноприводным машинам типа Студебекера, естественно, и по проходимости.

Но ЗИС был давно и досконально изучен шоферами и ремонтникам, предельно прост. Водители шутили, что машину можно разобрать и собрать одним «ключом на 17», и рассказывали, что вместо баббитовых вкладышей можно поставить куски армейского ремня и проехать еще километров двести.

Первый вариант уральского ЗИС‑5, 1944 год.
Первый вариант уральского ЗИС‑5, 1944 год.

Рассказывали, что в машины грузили и по пять тонн. Кто эти тонны, особенно во время войны, считал? Ветераны вспоминали, что при наступлении им попадались трехтонки, захваченные немцами в начале войны, отремонтированные на рембазах и использующиеся тыловыми подразделениями вермахта.

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Помимо ЗИС‑5В в Москве с 1942 до 1946 года сделали 6372 полугусеничных грузовика ЗИС‑42 и ЗИС‑4М грузоподъемностью 2250 кг – модернизированные версии предвоенного ЗИС‑22.

Трехтонки ценили и на фронте и, конечно, в тылу, где автомобилей особенно не хватало. Всего в 1941–1945 годы заводы в Москве, Ульяновске и Миассе сделали около 140 тысяч ЗИС‑5.

Самосвал СМ‑1 московского завода Аремз.
Самосвал СМ‑1 московского завода Аремз.

Отстоял и отстроил

Честно и тяжело отвоевав, после Победы «Захар» восстанавливал страну – работал в больших и малых городах, в селах и деревнях. Машине вернули передние тормоза, открывающиеся борта.

На часть послевоенных московских ЗИС‑50 ставили 90‑сильные моторы.
На часть послевоенных московских ЗИС‑50 ставили 90‑сильные моторы.

А с осени 1947 года на часть московских автомобилей ЗИС‑50 ставили модернизированные двигатели мощностью 90 л. с., предназначенные для нового ЗИС‑150, на выпуск которого ЗИС окончательно перешел в 1948 году.

Уральский ЗИС-5М с перенесенным под раму бензобаком и новым кузовом.
Уральский ЗИС-5М с перенесенным под раму бензобаком и новым кузовом.

В Москве ЗИС‑5 и его модификации сняли с производства, ульяновский завод перепрофилировали на выпуск ГАЗ-ММ. Но уральский завод продолжал выпускать и по возможности модернизировать ­автомобиль.

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Конечно, «Захар» окончательно устарел. Однако после войны эксплуатационники и шоферы радовались любой новой машине. В Миассе на ЗИС ставили двигатели, форсированные до 76 л. с., а с 1947 года и гидравлические тормоза.

Запустить в производство новую кабину завод пока не мог, хотя и пробовал. Но платформу обновили в 1954‑м, а заодно бензобак перенесли из-под ­сиденья на раму.

Газогенераторный лесовоз на базе УралЗИСа‑352.
Газогенераторный лесовоз на базе УралЗИСа‑352.

На Урале продолжали делать и газогенераторные ЗИС‑21А (с 1952 года – ЗИС‑352) с мотором в 45 л. с. Машины работали в основном в Сибири. Сделали даже партию газогенераторных ­лесовозов.

Последняя версия «Захара» – УралЗИС‑355.
Последняя версия «Захара» – УралЗИС‑355.

Последняя версия «Захара» – УралЗИС‑355 с новыми крыльями и дисками колес появилась в 1956 году. Именно такой автомобиль, кстати, снимали в картине «Живет такой парень».

Окончательно производство на Урале свернули в 1958 году – через четверть века после дебюта ЗИС‑5 в Москве.

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Но работали машины еще лет десять. Правда, со временем «родными» оставались в основном лишь рамы и кабины. «Захары» получали более современные двигатели и коробки передач, задние мосты, модернизированную электрику. Поэто­му довоенных машин «в оригинале» не осталось. Те, что можно увидеть сегодня – плоды кропотливого и сложного труда реставраторов.

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Хорошо, что такие машины делают. Но не менее ценны и «Захары», дошедшие до наших дней, со «шрамами» и «рубцами», оставленными на них долгой и нелегкой трудовой и боевой жизнью. Ведь они – живые свидетели длинной, сложной и многогранной истории нашей страны.

  • О том, какие иностранные автомобили служили в Красной армии в годы Великой Отечественной войны, рассказано тут.

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Канунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 1825
24.06.2025 
Фото:из архива «За рулем»
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