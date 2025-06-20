Как неудачи американцев укрепили автопром СССР — от Автокара до Захара

Опубликована история создания трехтонного грузовика ЗИС‑5 — героя первой пятилетки

Фильм Василия Шукшина «Живет такой парень» вышел на экраны в 1964 году. В кульминационной сцене главный герой – Пашка Колокольников в исполнении Леонида Куравлева – отгоняет от нефтебазы грузовик ЗИС с горящей в кузове бочкой топлива.

Вероятно, для этой сцены взяли именно старый и изрядно изношенный автомобиль. Но, несмотря на то, что ЗИС‑5 в 60‑е годы считали в первую очередь героем Великой Отечественной войны, окончившейся два десятилетия назад, в провинции такие грузовики еще исправно работали.

А прозвище «Захар Иванович» понятно откуда: имя Захар старые шоферы по инерции много лет применяли и к ЗИС‑150, пришедшему на смену заслуженному ветерану ЗИС‑5.

Ранний ЗИС‑5, восстановленный на заводе ЗИЛ.

С другого берега

История рождения предшественника ЗИС‑5, грузовика АМО‑3, была отчасти скандальной.

Некоторые советские автомобильные специалисты 1920‑х годов считали, что комиссия, в которую входил председатель Автотреста Маркус Сорокин, занимающаяся закупками в США, выбрала в качестве объекта производства на заводе АМО далеко не лучший автомобиль. Об этом на пленуме Автодора в 1930 году говорил авторитетный автомобильный инженер, а в будущем – ­академик Евгений Чудаков.

АМО‑3 – американский Autocar, собранный уже из отечественных комплектующих.

Грузовики Autocar семейства Dispatcher действительно были не самыми передовыми. Основными недостатками советские специалисты посчитали высокую массу и посредственную проходимость.

Кроме того, освоение производства в Союзе сильно осложняло то, что компания Autocar большинство комплектующих закупала у сторонних компаний. Да еще и проектная фирма Brandt, связанная с компанией Autocar и «сосватанная» ей СССР, сорвала сроки реконструкции завода, указанные в договоре. Проект советские специалисты довели до ума самостоятельно. А завод АМО реконструировали почти до неузнаваемости.

Стандартное шасси ЗИС‑5 с базой 3810 мм.

В отличие от АМО‑3 у ЗИС‑5 механическими были и передние тормоза. Рядный 6‑цилиндровый двигатель объемом 5,56 л ­развивал 73 л. с.

Но ведь выбор советской комиссией фирмы Autocar, скорее всего, был обусловлен не только «сходной» ценой, но и тем, что многие американские компании не горели желанием сотрудничать с Советами. Их, правда, подстегивала Великая депрессия.

Именно договор с СССР помог фирме Ford, взявшейся наладить в Нижнем Новгороде массовое производство автомобилей, сохранить устойчивое финансовое положение. Но на сотрудничество с СССР шли далеко не все, да и цена этого сотрудничества для Союза была, конечно, крайне важна.

Так или иначе, уже в 1930 году в Москве наладили сборку из американских комплектующих грузовиков АМО‑2 грузоподъемностью 2500 кг. А годом позже с конвейера стал сходить АМО‑3, изготовленный уже из отечественных комплектующих. По сути, он и стал первым в СССР массовым автомобилем.

Предсерийные грузовики АМО‑5 уже с эмблемой ЗИС в Каракумском пробеге, 1933 год.

От Автокара до Захара

Парадоксально, но недостатки американского грузовика пошли советскому автопрому на пользу. В том смысле, что дорабатывая конструкцию машины, едва она пошла в серию, советские инженеры и технологи учились, накапливали опыт.

Грузоподъемность подняли до 3000 кг. Серьезно доработали заокеанский двигатель Hercules. Рядный шестицилиндровый мотор рабочим объемом 4,88 л (96,25×114,3 мм) со степенью сжатия 5,0 развивал 60 л. с. при 2200 об/мин.

ЗИС‑5 в экспортном исполнении.

Рабочий объем мотора для АМО‑5, который с 1933 года называли ЗИС‑5, увеличили до 5,6 л (101,6×114,3 мм). Степень сжатия снизили до 4,7, но мощность возросла до 73 л. с. при 2300 об/мин.

Изменили и сцепление: вместо трехдискового американского применили двухдисковое. Четырехступенчатая коробка передач ЗИС‑5 получила шариковые подшипники вместо роликовых и иные передаточные числа – 6,59/3,75/1,84/1,00 (у американской коробки David Brown – 5,95/2,84/1,76/1,00).

Переработали и тормоза. Autocar и АМО‑3 спереди имели гидравлические, задние – механические. На ЗИС‑5 от гидравлики отказались. Ни промышленность, ни ремонтники в те годы с гидравликой не справлялись – не могли обеспечить должное качество изготовления и обслуживания. Для эксплуатации в Союзе простота конструкции была важнее.

Летом 1933 года автомобили, числящиеся еще как АМО‑5, но уже с эмблемой ЗИС (имя Сталина заводу дали еще в 1932 году) участвовали в знаменитом Каракумском пробеге протяженностью около 9500 км и показали себя очень неплохо. Через два дня после окончания пробега, 1 октября 1933 года, ЗИС‑5 встал на конвейер.

О том, как складывалась трудовая и боевая биография грузовика ЗИС-5, мы еще расскажем – заходите почаще!