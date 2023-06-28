Первый послевоенный грузовик СССР: скопирован или нет?

Сравнили ЗИС‑150 с предшественником ЗИС‑5 и зарубежными аналогами-ровесниками.

Грузовой ЗИС‑150, выпуск которого начали в 1947 году, заложил основы многих послевоенных грузовиков ЗИС и ЗИЛ.

Автомобиль принципиально отличался от ЗИС‑5, который делали еще с 1933‑го. Ведь конструкция «Захара» восходила к концу 1920‑х годов – а конкретно, к американскому грузовику Autocar СА.

Вот почему интересно сравнить ЗИС‑150 именно с предшественником ЗИС‑5, а также с зарубежными аналогами-ровесниками.

ЗИС‑150 стал первой принципиально новой машиной завода с начала 1930‑х. Он имел совершенно новую, трехместную кабину. Первые автомобили 1947 года из-за недостатка стали имели деревометаллическую кабину. С 1949‑го выпускали грузовики уже с полноценной стальной кабиной.

Предком ЗИС‑150 был предвоенный опытный ЗИС‑15. Несколько прототипов сделали в самом конце 1930‑х. В основном ЗИС‑15 отличался от ЗИС‑5 именно кабиной и увеличенным бензобаком. На одном из прототипов стоял серийный мотор в форсированной версии. Кабину ЗИС‑15 сделали под влиянием американских аналогов. Больше всего она похожа на кабину Dodge серии D. Кабину ЗИС‑150 создали по мотивам американского грузовика International KR11 1940 года. Но кроме кабины у KR11 нет ничего общего с нашей машиной.

На более поздних ЗИС‑150 применяли отдельные простые круглые приборы с наружной подсветкой.

На первых ЗИС‑150 стояла необычная для грузовиков нарядная комбинация приборов с полуовальным спидометром. Такую же комбинацию ставили и на ярославский грузовик ЯАЗ‑200. Советская комбинация приборов копировала приборы легковых автомобилей и грузовиков Chevrolet конца 1930‑х годов.

Предвоенный ЗИС‑5 с колесной базой 3810 мм и снаряженной массой 3100 кг имел грузоподъемность 3000 кг. Совершенно иная, нежели у ЗИС‑150, рама была проще – и с менее массивными поперечинами. ЗИС‑150 с колесной базой 4100 мм в варианте бортового грузовика снаряженной массой 3900 кг был рассчитан на 4000 кг груза. Он получил совершенно новую раму, сделанную, как и на иных советских грузовиках, с запасом по перегрузке и под установку разнообразного специализированного оборудования.

Рама аналогов ЗИС‑150 – грузовиков International серии К сильно отличалась от советской. У американских машин, в частности, менее мощные поперечины.

ЗИС‑150 обрел новую пятиступенчатую коробку с повышающей пятой передачей (6,24/3,32/1,90/1,00/0,81) и синхронизаторами. На старом ЗИС‑5 стояла четырехступенчатая коробка (5,95/2,84/1,76/1,00) без синхронизаторов – американской конструкции David Brown. Советский грузовик получил пневматические тормоза – впервые на автомобилях ЗИС. Конструкцию заимствовали у американцев. Аналогичные системы с конца 1930‑х годов в США применяли на автобусах, а также на тяжелых грузовиках. В частности, на автомобилях Diamond и Reo, ­которые во время войны приходили в СССР по ленд-лизу. Двигатель ЗИС‑120 – развитие мотора ЗИС‑5, родившегося от американского Hercules конца 1920‑х. Однако мотор ЗИС‑120 получил значительные изменения. Рядный нижнеклапанный шестицилиндровый двигатель объемом 5,56 л (101,6×114,3 мм) при степени сжатия 6,0 развивал 90 л. с. при 2400 об/мин. Прежний мотор ЗИС‑5 со степенью сжатия 4,7 выдавал 73 л. с. при 2300 об/мин. На одном из предвоенных опытных ЗИС‑15 стоял агрегат мощностью 82 л. с. при 2300 об/мин со степенью сжатия 5,3.

Миллион с плюсом

Грузовой ЗИС‑150 – грамотно скомпонованный сборник достижений советского и американского автопрома. В СССР эта машина стала большим шагом вперед. И получилась именно такой, какой и мог стать первый послевоенный грузовик разоренной страны – простой, не самой передовой, но прочной.

ЗИС‑150 делали до 1957 года и выпустили более 771 тысячи машин! С 1957 по 1965 год выпускали модернизированный ЗИС‑164 (на фото) с моторами мощностью до 100 л. с. Таких автомобилей изготовили еще 380 тысяч.

Грузовики этих семейств стали первыми для завода, чей тираж превысил миллион экземпляров.

Фото: из архива «За рулем»