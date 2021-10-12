Советская «трехтонка»: заглянули в ее родословную

Как американский Autocar превратился в советский ЗИС‑5, выяснил эксперт «За рулем».

Материалы по теме Уникальный четырехосный грузовик ЯГ‑12: символ мощи Советов

Прославленный грузовик ЗИС‑5 — герой предвоенных строек, войны и восстановления страны после Великой Отечественной. Работягу уважали за прочность и простоту конструкции. Его чаще всего называли «трехтонкой» за соответствующую грузоподъемность. А шоферы именовали ЗИС по-свойски — «Захар Иванович», или просто «Захар».

Производство ЗИС‑5 начали в 1933 году, но ему предшествовали три модели: две отечественных и одна американская.

Внешне ЗИС‑5 незамысловат: с простой по форме кабиной и характерным двухсекционным ветровым стеклом. Автомобили времен войны с индексом ЗИС‑5В оснащали еще более простой кабиной, часто — дверями с обшивкой деревянными рейками и крыльями без округлостей, а часть машин выпустили с одной (левой) фарой. Первый предшественник ЗИС‑5, грузовик АМО‑2, был точной копией американского автомобиля Autocar Dispatch SA 1929 года, на который СССР купил за океаном лицензию. В 1930–1931 годах собрали 1710 грузовиков АМО‑2 из американских деталей. С 1931 по 1933 год сделали около 36 тысяч АМО‑3 — идентичных по конструкции, но уже полностью из отечественных комплектующих.

ЗИС‑5 грузоподъемностью 3000 кг — типичный грузовик своего времени, с простой и прочной рамой и рессорами. Помимо ЗИС‑5 с колесной базой 3810 мм позднее начали выпуск удлиненных шасси ЗИС‑11 и ЗИС‑12 с базой 4420 мм — в основном для спецавтомобилей и автобусов.

ЗИС‑5 оснащали четырехступенчатой коробкой передач (5,95/2,84/1,76/1,00) с валами на шариковых подшипниках. Американская коробка передач фирмы David Brown отличалась от советской на ЗИС‑5 роликовыми подшипниками и иными передаточными числами: 6,59/3,75/1,84/1,00.

Двигатель ЗИС‑5 — рядный, 6‑цилиндровый, рабочим объемом 5,6 л (101,6×114,3 мм), со степенью сжатия 4.7. Он развивал 73 л.с. при 2300 об/мин. Мотор стал родоначальником множества модификаций, которые делали вплоть до конца 1980‑х. В основе советского двигателя — американский Hercules WXB, стоявший на Автокаре. Американские производители грузовиков основные агрегаты покупали у специализированных фирм, и Hercules была одной из самых именитых.

Американский мотор и точные его копии на АМО‑2 и АМО‑3 имели рабочий объем 4,88 л (96,25×114,3 мм), степень сжатия — 5.0 (больше, чем у советского двигателя) и мощность пониже — 60 л.с. при 2200 об/мин. Американский мотор отличался от ЗИС‑5 также радиатором и элементами электрооборудования.

Простое в обслуживании и ремонте сцепление ЗИС‑5 включало два ведущих чугунных и два стальных ведомых диска. Сцепление Автокара и АМО‑2 было немного иным: три ведущих и два ведомых диска.

ЗИС‑5 оснащали простыми тормозами с механическим приводом. Часть предвоенных автомобилей и выпущенные во время войны вообще комплектовали лишь задними тормозами. Считали, что для советских условий эксплуатации и скоростей тех лет механики без усилителя достаточно. На Автокаре, АМО‑2 и АМО‑3 передние тормоза имели гидравлический привод. Опыт показал, что советская промышленность не обеспечивает должного качества деталей для гидропривода, а эксплуатационники не справлялись с обслуживанием и ремонтом более сложных тормозов.

В труде и в бою

Материалы по теме 5 феноменальных решений транспортера АТ-Л

ЗИС‑5 представлял собой максимально упрощенную, грамотно приспособленную к отечественным условиям эксплуатации американскую конструкцию.

Именно адаптация позволила сделать советский грузовик массовым и долговечным.

ЗИС‑5 выпускали до 1947 года. На трех заводах — в Москве, Ульяновске и Миассе, куда производство эвакуировали в 1941 году, сделали 562 588 машин. В 1947–1948 годах изготовили еще 13 893 ЗИС‑50 — ЗИС‑5 с модернизированным 90‑сильным мотором ЗИС‑150.

Материалы по теме Старые знакомые — дюжина самых массовых грузовиков СССР

«Захары» с «благоприобретенными» более поздними деталями и узлами продолжали работать по всей стране вплоть до начала 1970‑х годов.

Наш ПАЗ‑672 и все его предки — тут.

Чайка ГАЗ-14 и ее американские «уши» — в этой публикации.

Как появился на свет ярославский грузовик ЯАЗ‑200, узнайте по этой ссылке.

Подлинная история грузовика ЗИЛ‑130 — здесь.

Родословная ГАЗ‑51 — тут.

В нашем интернет-магазине снижены цены на техническую литературу, руководству по ремонту и прочие книги и журналы издательства «За рулем».

Заранее позаботьтесь о покупке браслетов противоскольжения и антибуксов. Если планируется дальняя поездка, рекомендуем присмотреться к цепям противоскольжения.

Фото: из архива «За рулем»