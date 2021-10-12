Советская «трехтонка»: заглянули в ее родословную

Как американский Autocar превратился в советский ЗИС‑5, выяснил эксперт «За рулем».
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Прославленный грузовик ЗИС‑5 — герой предвоенных строек, войны и восстановления страны после Великой Отечественной. Работягу уважали за прочность и простоту конструкции. Его чаще всего называли «трехтонкой» за соответствующую грузоподъемность. А шоферы именовали ЗИС по-свойски — «Захар Иванович», или просто «Захар».
Производство ЗИС‑5 начали в 1933 году, но ему предшествовали три модели: две отечественных и одна американская.
Внешне ЗИС‑5 незамысловат: с простой по форме кабиной и характерным двухсекционным ветровым стеклом. Автомобили времен войны с индексом ЗИС‑5В оснащали еще более простой кабиной, часто — дверями с обшивкой деревянными рейками и крыльями без округлостей, а часть машин выпустили с одной (левой) фарой.
Внешне ЗИС‑5 незамысловат: с простой по форме кабиной и характерным двухсекционным ветровым стеклом. Автомобили времен войны с индексом ЗИС‑5В оснащали еще более простой кабиной, часто — дверями с обшивкой деревянными рейками и крыльями без округлостей, а часть машин выпустили с одной (левой) фарой.
Первый предшественник ЗИС‑5, грузовик АМО‑2, был точной копией американского автомобиля Autocar Dispatch SA 1929 года, на который СССР купил за океаном лицензию. В 1930–1931 годах собрали 1710 грузовиков АМО‑2 из американских деталей. С 1931 по 1933 год сделали около 36 тысяч АМО‑3 — идентичных по конструкции, но уже полностью из отечественных комплектующих.
Первый предшественник ЗИС‑5, грузовик АМО‑2, был точной копией американского автомобиля Autocar Dispatch SA 1929 года, на который СССР купил за океаном лицензию. В 1930–1931 годах собрали 1710 грузовиков АМО‑2 из американских деталей. С 1931 по 1933 год сделали около 36 тысяч АМО‑3 — идентичных по конструкции, но уже полностью из отечественных комплектующих.
ЗИС‑5 грузоподъемностью 3000 кг — типичный грузовик своего времени, с простой и прочной рамой и рессорами. Помимо ЗИС‑5 с колесной базой 3810 мм позднее начали выпуск удлиненных шасси ЗИС‑11 и ЗИС‑12 с базой 4420 мм — в основном для спецавтомобилей и автобусов.
ЗИС‑5 оснащали четырехступенчатой коробкой передач (5,95/2,84/1,76/1,00) с валами на шариковых подшипниках.
ЗИС‑5 оснащали четырехступенчатой коробкой передач (5,95/2,84/1,76/1,00) с валами на шариковых подшипниках.
Американская коробка передач фирмы David Brown отличалась от советской на ЗИС‑5 роликовыми подшипниками и иными передаточными числами: 6,59/3,75/1,84/1,00.
Американская коробка передач фирмы David Brown отличалась от советской на ЗИС‑5 роликовыми подшипниками и иными передаточными числами: 6,59/3,75/1,84/1,00.
Двигатель ЗИС‑5 — рядный, 6‑цилиндровый, рабочим объемом 5,6 л (101,6×114,3 мм), со степенью сжатия 4.7. Он развивал 73 л.с. при 2300 об/мин. Мотор стал родоначальником множества модификаций, которые делали вплоть до конца 1980‑х.
Двигатель ЗИС‑5 — рядный, 6‑цилиндровый, рабочим объемом 5,6 л (101,6×114,3 мм), со степенью сжатия 4.7. Он развивал 73 л.с. при 2300 об/мин. Мотор стал родоначальником множества модификаций, которые делали вплоть до конца 1980‑х.
В основе советского двигателя — американский Hercules WXB, стоявший на Автокаре. Американские производители грузовиков основные агрегаты покупали у специализированных фирм, и Hercules была одной из самых именитых.
В основе советского двигателя — американский Hercules WXB, стоявший на Автокаре. Американские производители грузовиков основные агрегаты покупали у специализированных фирм, и Hercules была одной из самых именитых.
Американский мотор и точные его копии на АМО‑2 и АМО‑3 имели рабочий объем 4,88 л (96,25×114,3 мм), степень сжатия — 5.0 (больше, чем у советского двигателя) и мощность пониже — 60 л.с. при 2200 об/мин. Американский мотор отличался от ЗИС‑5 также радиатором и элементами электрооборудования.
Простое в обслуживании и ремонте сцепление ЗИС‑5 включало два ведущих чугунных и два стальных ведомых диска.
Простое в обслуживании и ремонте сцепление ЗИС‑5 включало два ведущих чугунных и два стальных ведомых диска.
Сцепление Автокара и АМО‑2 было немного иным: три ведущих и два ведомых диска.
Сцепление Автокара и АМО‑2 было немного иным: три ведущих и два ведомых диска.
ЗИС‑5 оснащали простыми тормозами с механическим приводом. Часть предвоенных автомобилей и выпущенные во время войны вообще комплектовали лишь задними тормозами. Считали, что для советских условий эксплуатации и скоростей тех лет механики без усилителя достаточно.
ЗИС‑5 оснащали простыми тормозами с механическим приводом. Часть предвоенных автомобилей и выпущенные во время войны вообще комплектовали лишь задними тормозами. Считали, что для советских условий эксплуатации и скоростей тех лет механики без усилителя достаточно.
На Автокаре, АМО‑2 и АМО‑3 передние тормоза имели гидравлический привод. Опыт показал, что советская промышленность не обеспечивает должного качества деталей для гидропривода, а эксплуатационники не справлялись с обслуживанием и ремонтом более сложных тормозов.
На Автокаре, АМО‑2 и АМО‑3 передние тормоза имели гидравлический привод. Опыт показал, что советская промышленность не обеспечивает должного качества деталей для гидропривода, а эксплуатационники не справлялись с обслуживанием и ремонтом более сложных тормозов.
В труде и в бою
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ЗИС‑5 представлял собой максимально упрощенную, грамотно приспособленную к отечественным условиям эксплуатации американскую конструкцию.
Именно адаптация позволила сделать советский грузовик массовым и долговечным.
ЗИС‑5 выпускали до 1947 года. На трех заводах — в Москве, Ульяновске и Миассе, куда производство эвакуировали в 1941 году, сделали 562 588 машин. В 1947–1948 годах изготовили еще 13 893 ЗИС‑50 — ЗИС‑5 с модернизированным 90‑сильным мотором ЗИС‑150.
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Фото: из архива «За рулем»
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