Советская «трехтонка»: заглянули в ее родословную — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Советская «трехтонка»: заглянули в ее родословную

Как американский Autocar превратился в советский ЗИС‑5, выяснил эксперт «За рулем».

Материалы по теме
Уникальный четырехосный грузовик ЯГ‑12: символ мощи Советов

Прославленный грузовик ЗИС‑5 — герой предвоенных строек, войны и восстановления страны после Великой Отечественной. Работягу уважали за прочность и простоту конструкции. Его чаще всего называли «трехтонкой» за соответствующую грузоподъемность. А шоферы именовали ЗИС по-свойски — «Захар Иванович», или просто «Захар».

Производство ЗИС‑5 начали в 1933 году, но ему предшествовали три модели: две отечественных и одна американская.

Советская «трехтонка»: заглянули в ее родословнуюВнешне ЗИС‑5 незамысловат: с простой по форме кабиной и характерным двухсекционным ветровым стеклом. Автомобили времен войны с индексом ЗИС‑5В оснащали еще более простой кабиной, часто — дверями с обшивкой деревянными рейками и крыльями без округлостей, а часть машин выпустили с одной (левой) фарой.
Внешне ЗИС‑5 незамысловат: с простой по форме кабиной и характерным двухсекционным ветровым стеклом. Автомобили времен войны с индексом ЗИС‑5В оснащали еще более простой кабиной, часто — дверями с обшивкой деревянными рейками и крыльями без округлостей, а часть машин выпустили с одной (левой) фарой.

Советская «трехтонка»: заглянули в ее родословнуюПервый предшественник ЗИС‑5, грузовик АМО‑2, был точной копией американского автомобиля Autocar Dispatch SA 1929 года, на который СССР купил за океаном лицензию. В 1930–1931 годах собрали 1710 грузовиков АМО‑2 из американских деталей. С 1931 по 1933 год сделали около 36 тысяч АМО‑3 — идентичных по конструкции, но уже полностью из отечественных комплектующих.
Первый предшественник ЗИС‑5, грузовик АМО‑2, был точной копией американского автомобиля Autocar Dispatch SA 1929 года, на который СССР купил за океаном лицензию. В 1930–1931 годах собрали 1710 грузовиков АМО‑2 из американских деталей. С 1931 по 1933 год сделали около 36 тысяч АМО‑3 — идентичных по конструкции, но уже полностью из отечественных комплектующих.

Советская «трехтонка»: заглянули в ее родословную

Советская «трехтонка»: заглянули в ее родословную

ЗИС‑5 грузоподъемностью 3000 кг — типичный грузовик своего времени, с простой и прочной рамой и рессорами. Помимо ЗИС‑5 с колесной базой 3810 мм позднее начали выпуск удлиненных шасси ЗИС‑11 и ЗИС‑12 с базой 4420 мм — в основном для спецавтомобилей и автобусов.

Советская «трехтонка»: заглянули в ее родословнуюЗИС‑5 оснащали четырехступенчатой коробкой передач (5,95/2,84/1,76/1,00) с валами на шариковых подшипниках.
ЗИС‑5 оснащали четырехступенчатой коробкой передач (5,95/2,84/1,76/1,00) с валами на шариковых подшипниках.

Советская «трехтонка»: заглянули в ее родословнуюАмериканская коробка передач фирмы David Brown отличалась от советской на ЗИС‑5 роликовыми подшипниками и иными передаточными числами: 6,59/3,75/1,84/1,00.
Американская коробка передач фирмы David Brown отличалась от советской на ЗИС‑5 роликовыми подшипниками и иными передаточными числами: 6,59/3,75/1,84/1,00.

Советская «трехтонка»: заглянули в ее родословнуюДвигатель ЗИС‑5 — рядный, 6‑цилиндровый, рабочим объемом 5,6 л (101,6×114,3 мм), со степенью сжатия 4.7. Он развивал 73 л.с. при 2300 об/мин. Мотор стал родоначальником множества модификаций, которые делали вплоть до конца 1980‑х.
Двигатель ЗИС‑5 — рядный, 6‑цилиндровый, рабочим объемом 5,6 л (101,6×114,3 мм), со степенью сжатия 4.7. Он развивал 73 л.с. при 2300 об/мин. Мотор стал родоначальником множества модификаций, которые делали вплоть до конца 1980‑х.

Советская «трехтонка»: заглянули в ее родословнуюВ основе советского двигателя — американский Hercules WXB, стоявший на Автокаре. Американские производители грузовиков основные агрегаты покупали у специализированных фирм, и Hercules была одной из самых именитых.
В основе советского двигателя — американский Hercules WXB, стоявший на Автокаре. Американские производители грузовиков основные агрегаты покупали у специализированных фирм, и Hercules была одной из самых именитых.

Американский мотор и точные его копии на АМО‑2 и АМО‑3 имели рабочий объем 4,88 л (96,25×114,3 мм), степень сжатия — 5.0 (больше, чем у советского двигателя) и мощность пониже — 60 л.с. при 2200 об/мин. Американский мотор отличался от ЗИС‑5 также радиатором и элементами электрооборудования.

Советская «трехтонка»: заглянули в ее родословнуюПростое в обслуживании и ремонте сцепление ЗИС‑5 включало два ведущих чугунных и два стальных ведомых диска.
Простое в обслуживании и ремонте сцепление ЗИС‑5 включало два ведущих чугунных и два стальных ведомых диска.

Советская «трехтонка»: заглянули в ее родословнуюСцепление Автокара и АМО‑2 было немного иным: три ведущих и два ведомых диска.
Сцепление Автокара и АМО‑2 было немного иным: три ведущих и два ведомых диска.

Советская «трехтонка»: заглянули в ее родословнуюЗИС‑5 оснащали простыми тормозами с механическим приводом. Часть предвоенных автомобилей и выпущенные во время войны вообще комплектовали лишь задними тормозами. Считали, что для советских условий эксплуатации и скоростей тех лет механики без усилителя достаточно.
ЗИС‑5 оснащали простыми тормозами с механическим приводом. Часть предвоенных автомобилей и выпущенные во время войны вообще комплектовали лишь задними тормозами. Считали, что для советских условий эксплуатации и скоростей тех лет механики без усилителя достаточно.

Советская «трехтонка»: заглянули в ее родословнуюНа Автокаре, АМО‑2 и АМО‑3 передние тормоза имели гидравлический привод. Опыт показал, что советская промышленность не обеспечивает должного качества деталей для гидропривода, а эксплуатационники не справлялись с обслуживанием и ремонтом более сложных тормозов.
На Автокаре, АМО‑2 и АМО‑3 передние тормоза имели гидравлический привод. Опыт показал, что советская промышленность не обеспечивает должного качества деталей для гидропривода, а эксплуатационники не справлялись с обслуживанием и ремонтом более сложных тормозов.

В труде и в бою

Материалы по теме
5 феноменальных решений транспортера АТ-Л

ЗИС‑5 представлял собой максимально упрощенную, грамотно приспособленную к отечественным условиям эксплуатации американскую конструкцию.

Именно адаптация позволила сделать советский грузовик массовым и долговечным.

ЗИС‑5 выпускали до 1947 года. На трех заводах — в Москве, Ульяновске и Миассе, куда производство эвакуировали в 1941 году, сделали 562 588 машин. В 1947–1948 годах изготовили еще 13 893 ЗИС‑50 — ЗИС‑5 с модернизированным 90‑сильным мотором ЗИС‑150.

Материалы по теме
ГАЗ-51 Старые знакомые — дюжина самых массовых грузовиков СССР

«Захары» с «благоприобретенными» более поздними деталями и узлами продолжали работать по всей стране вплоть до начала 1970‑х годов.

  • Наш ПАЗ‑672 и все его предки — тут.
  • Чайка ГАЗ-14 и ее американские «уши» — в этой публикации.
  • Как появился на свет ярославский грузовик ЯАЗ‑200, узнайте по этой ссылке.
  • Подлинная история грузовика ЗИЛ‑130 — здесь.
  • Родословная ГАЗ‑51 — тут.

В нашем интернет-магазине снижены цены на техническую литературу, руководству по ремонту и прочие книги и журналы издательства «За рулем».

Заранее позаботьтесь о покупке браслетов противоскольжения и антибуксов. Если планируется дальняя поездка, рекомендуем присмотреться к цепям противоскольжения.

Фото: из архива «За рулем»

Советская «трехтонка»: заглянули в ее родословную

Как американский Autocar превратился в советский ЗИС‑5, выяснил эксперт «За рулем».

Советская «трехтонка»: заглянули в ее родословную — фото 1283971Советская «трехтонка»: заглянули в ее родословную — фото 1283975Советская «трехтонка»: заглянули в ее родословную — фото 1283974Советская «трехтонка»: заглянули в ее родословную — фото 1283973Советская «трехтонка»: заглянули в ее родословную — фото 1283972Советская «трехтонка»: заглянули в ее родословную — фото 1283979Советская «трехтонка»: заглянули в ее родословную — фото 1283978Советская «трехтонка»: заглянули в ее родословную — фото 1283977Советская «трехтонка»: заглянули в ее родословную — фото 1283976Советская «трехтонка»: заглянули в ее родословную — фото 1283982Советская «трехтонка»: заглянули в ее родословную — фото 1283981Советская «трехтонка»: заглянули в ее родословную — фото 1283980Советская «трехтонка»: заглянули в ее родословную
Советская «трехтонка»: заглянули в ее родословную

Как американский Autocar превратился в советский ЗИС‑5, выяснил эксперт «За рулем».

Советская «трехтонка»: заглянули в ее родословную — фото 1283971Советская «трехтонка»: заглянули в ее родословную — фото 1283974Советская «трехтонка»: заглянули в ее родословную — фото 1283973Советская «трехтонка»: заглянули в ее родословную — фото 1283972Советская «трехтонка»: заглянули в ее родословную — фото 1283979Советская «трехтонка»: заглянули в ее родословную — фото 1283980Советская «трехтонка»: заглянули в ее родословную — фото 1283976Советская «трехтонка»: заглянули в ее родословную — фото 1283975Советская «трехтонка»: заглянули в ее родословную — фото 1283977Советская «трехтонка»: заглянули в ее родословную — фото 1283978Советская «трехтонка»: заглянули в ее родословную — фото 1283981Советская «трехтонка»: заглянули в ее родословную — фото 1283982Советская «трехтонка»: заглянули в ее родословную
Наше новое видео
Кроссоверы за 2 000 000 (с хвостиком) — большой тест «За рулем»
Новый Chevrolet Tahoe или Toyota Land Cruiser 300? Видео
Kia Mohave и Mitsubishi Pajero Sport — 4:3 в пользу Кореи

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров775
Оцените материал
0:0
Читать комментарии
Загрузка...