Нарочно не придумаешь: 10 самых чудных советских грузовиков

В головах конструкторов грузовых автомобилей рождалось больше всего безумных идей. В основном из-за их специфического использования такой техники. И как ни странно, многие проекты получали путевку в жизнь.

С тормозами на воде

В 1963 году в НАМИ начали работу над грузовиком-гигантом колесной формулой 6х6. Машину по имени НАМИ-076 Ермак грузоподъемностью 45 тонн оснастили 300-сильным двигателем ЯМЗ и гидромеханической трехступенчатой трансмиссией. Машины сватали военным и пробовали в качестве лесовоза.

Необычной особенностью НАМИ-076 стали дисковые тормоза… с водяным охлаждением! Правда, вскоре от экзотической конструкции отказались, установив традиционные «барабаны». Ермака передали на завод в Могилев, где из него еще десять лет делали МоАЗ-7411, который должен был стать и лесовозом, и самосвалом. Но до серии дело так и не дошло.

НАМИ-076 Ермак

Ракета на 24 колесах

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Характеристики этого автомобиля напоминают цитаты из фантастического романа. Длина МАЗ-7907 — 28 метров, колесная формула — 24х24, снаряженная масса — 65,8 т! Двенадцатиосный полноприводный ракетовоз сделали в 1985 году. Шасси было разделено пополам шарнирным сочленением, управляемые восемь осей — четыре передних и четыре задних.

Машина способна была перевозить ракету массой 150 тонн. В движение ракетовоз приводила газовая трехвальная турбина мощностью 1250 л.с. Трансмиссия — электрическая, на каждое колесо отдельный привод. Она-то и оказалась самым слабым местом двенадцатиосника. Сделали лишь два автомобиля.

МАЗ-7907

Грузовик или мотоцикл?

Грузовики таллинской автобазы Союза потребительских обществ были полукустарными. При этом и необычно прогрессивными для середины 1960-х. Модель ЭТ-500, а позже и ЭТ-600 (индекс обозначал грузоподъемность в килограммах) оснащали передним приводом, независимой передней подвеской и стеклопластиковой бескапотной, да еще и откидывающейся кабиной.

На ЭТ-500 стоял 26-сильный мотоциклетный мотор, на ЭТ-600 — 27-сильный двигатель МеМЗ от Запорожца. Тормоза сделали с запасом, использовав детали Москвича. Но в 1965–1969 гг. из-за нехватки комплектующих серийных автомобилей собрали всего 35 машин. Большим заводам мелкие заказчики тогда были не нужны.

ЭТ-600

Пассажиры, на выход!

ЛиАЗ-677 — большой городской автобус знали во всех уголках нашей страны. До известного времени никому бы не пришло в голову использовать его в качестве грузового фургона. Но в 1990–1991 гг. такие фургоны грузоподъемностью 7000 кг на базе старых ЛиАЗ-677М строили в Баку. Причем «по науке» — на основе документации, разработанной НТЦ ЛиАЗ.

Фургон на базе ЛиАЗ-677М

На паровой тяге

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Поиски альтернативных силовых агрегатов приводили конструкторов к необычным решениям. В конце 1940-х — начале 1950-х в НАМИ трудились над грузовым паромобилем. Советских инженеров вдохновил британский паровой грузовик Sentiel S4, выпускавший еще до Второй мировой войны.

За бескапотной кабиной стояла трехцилиндровая паровая машина мощностью 100 л.с. Автомобиль развивал скорость до 42 км/ч и расходовал до 400 кг деревянных чурок на 100 км. Использовать его предполагали на лесозаготовках, где дерева «просто завались».

Позднее сделали версию с двигателем в 160 л.с., работавшим и на мазуте, и даже полноприводный НАМИ-018 с автоматически (через муфту) подключаемой передней осью. Но испытания показали, что дизельный грузовик куда эффективней парового.

Паромобиль НАМИ-012

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