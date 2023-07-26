История первых советских грузовиков, о которых незаслуженно забыли

Я‑3 оснащали двигателем АМО-Ф15 от одноименного грузовика. Мотор представлял собой копию двигателя FIAT. Четырехцилиндровый агрегат рабочим объемом 4,4 л развивал 42 л. с. при 1700 об/мин и был откровенно слаб для автомобиля грузоподъемностью 3000 кг.

На автомобили ЯГ‑3 и ЯГ‑4 (1932–1936 гг.) ставили отечественные двигатели АМО‑3, а потом в ЗИС‑5. Двигатель АМО‑3 – копия шестицилиндрового американского мотора Hercules WXB – объемом 4,88 л (96,25×114,3 мм) и мощностью 60 л. с. при 2200 об/мин. Этот мотор достался СССР вместе с лицензионным автомобилем Autocar SA. В СССР машина превратилась в АМО‑2 и АМО‑3, а потом – ЗИС‑5. Но двигатель ЗИС‑5 – уже модернизированная версия мотора Hercules. Советский мотор на ЗИС‑5 имел объем уже 5,6 л (101,6×114,3 мм) и развивал 73 л. с. при 2300 об/мин.