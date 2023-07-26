История первых советских грузовиков, о которых незаслуженно забыли
Перед Великой Отечественной войной Ярославский Автомобильный завод (ЯАЗ, до 1936 года – ЯГАЗ – государственный автозавод) в СССР был единственным, выпускавшим автомобили грузоподъемностью более 3000 кг. Правда, делали их в небольших количествах.
Ярославские машины постоянно модернизировали, используя, в основном импортные конструкции и агрегаты, часть из которых со временем превращались в советские.
Первой моделью ярославского завода стал Я‑3 Ярославец, выпуск которого наладили в 1925 году. Я‑3 – воплощение в серийной модели проекта У‑3 завода АМО. Этот проект представлял собой модернизацию американского трехтонного грузовика White TAD. Такие машины поставляли в Россию еще до революции, а АМО позднее занимался их капитальным ремонтом.
С 1928 по 1943 год ЯГАЗ (ЯАЗ) выпускал автомобили колесной формулой 4×2, с колесной базой 4200 мм и грузоподъемностью 3500–5000 кг. В основе лежала клепаная рама из стандартных швеллеров. Каждая последующая модель немного отличалась от предыдущей. Но в целом, все двухосные грузовики этого периода были однотипными.
Я‑3 оснащали двигателем АМО-Ф15 от одноименного грузовика. Мотор представлял собой копию двигателя FIAT. Четырехцилиндровый агрегат рабочим объемом 4,4 л развивал 42 л. с. при 1700 об/мин и был откровенно слаб для автомобиля грузоподъемностью 3000 кг.
На автомобили ЯГ‑3 и ЯГ‑4 (1932–1936 гг.) ставили отечественные двигатели АМО‑3, а потом в ЗИС‑5. Двигатель АМО‑3 – копия шестицилиндрового американского мотора Hercules WXB – объемом 4,88 л (96,25×114,3 мм) и мощностью 60 л. с. при 2200 об/мин. Этот мотор достался СССР вместе с лицензионным автомобилем Autocar SA. В СССР машина превратилась в АМО‑2 и АМО‑3, а потом – ЗИС‑5. Но двигатель ЗИС‑5 – уже модернизированная версия мотора Hercules. Советский мотор на ЗИС‑5 имел объем уже 5,6 л (101,6×114,3 мм) и развивал 73 л. с. при 2300 об/мин.
Для Я‑5 закупали американские двигатели Hercules YXC. Рядный шестицилиндровый мотор рабочим объемом 7 л (111×120,6 мм) развивал 93,5 л. с. при 2400 об/мин. Эту мощность для ярославского автомобиля считали даже избыточной.
В 1928 году ярославский завод по лицензии собрал несколько десятков немецких грузовиков Mercedes-Benz L2 грузоподъемностью 3500 кг. Автомобиль оснащали шестицилиндровым двигателем объемом 7 л, мощностью 70 л. с. при 1600 об/мин.
На основе конструкции Mercedes-Benz, с очень похожей на немецкую кабиной, но на модернизированной раме модели Я‑3 в 1928–1929 годах выпускали грузовик Я‑4 с 70‑сильным двигателям и коробкой передач Mercedes-Benz, получаемыми из Германии. Но таких машин сделали всего 137.
На Mercedes-Benz L2 механические тормоза включали пневматический усилитель Bosch-DewandRE. Аналогичную, но уже советскую систему ставили на все ярославские грузовики, начиная с модели Я‑4.
На всех ярославских грузовиках стояли механические тормоза, действующие лишь на задние колеса. На каждом колесе работали четыре колодки. Аналогичную конструкцию применяли на ЗИС‑5.
Вместе с моторами Hercules поставляли четырехступенчатые коробки Brown-Lipe (7,28/3,51/1,89/1,0) в сборе с многодисковым сцеплением.
В комплекте с моторами АМО‑3 и ЗИС‑5 в Ярославль поставляли двухдисковое сцепление и четырехступенчатую коробку передач. На АМО‑3 – с передаточными числами: 5,35/2,84/1,76/1,0, как на американском прототипе. А в комплекте с ЗИС‑5 – модернизированную коробку (6,59/3,75/1,84/1,0). В основе этого агрегата лежала американская конструкция марки Long.
Я‑5 (1929–1933 гг.), по сути, представлял собой грузовик Я‑4 с модернизированной кабиной и заявленной грузоподъемностью для хороших дорог 5000 кг.
Последней двухосной предвоенной моделью завода стал ЯГ‑6 с мотором ЗИС‑5, немного модернизированной кабиной и увеличенным усилителем тормозов. Такие автомобили производили с 1936 по 1943 годы.
Ярославский завод в 1930‑х годах был посредственно оснащен, не производил собственных силовых агрегатов, а потому постоянно искал технические компромиссы. Импортные двигатели были дороги, а 73‑сильный мотор ЗИС‑5 для пятитонного грузовика – слабоват.
Заявленная максимальная скорость грузовика Я‑5 составляла 42 км/ч, а крейсерская с полной нагрузкой не превышала 25 км/ч. Производство автомобилей в Ярославле вели в относительно небольших масштабах. С 1928 по 1943 год собрали немногим более 19 000 двухосных грузовиков.
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