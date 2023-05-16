Легенда ЗИС-5: при чем тут три брата-коммуниста?

Этот автомобиль в нашей стране знали все. Известен он был даже за рубежом, поскольку стал одной из первых советских экспортных машин.

ЗИС-5 родился в начале 1930-х, а работал на дорогах СССР до второй половины 1960-х. Водители уважительно называли его Захар Иванович или просто по-приятельски — Захар.

Но у ЗИС-5 было и забавное иностранное прозвище.

В республиканской Испании, куда машины поставляли в 1930-х, букву И в аббревиатуре ЗИС прочитали как латинскую Н, и получилось Tres Hermanos Comunistas – три брата-коммуниста!

От Автокара до Захара

В основе ЗИС-5 – американский Аutocar SA 1929 года. На его производство СССР купил лицензию. Сначала в Москве собирали из импортных деталей АМО-2. Потом появился АМО-3 — тот же грузовик, но уже полностью из отечественных комплектующих. А с 1933-го начали выпуск ЗИС-5 — уже сильно модернизированной версии.

Американский 4,9-литровый двигатель Hercules развивал 60 л.с. Объем мотора на ЗИС-5 увеличили до 5,6 л, а мощность подняли до 73 л.с. Стандартный грузовик с базой 3810 мм имел грузоподъемность 3000 кг. Нижнеклапанный шестицилиндровый двигатель выпускали с множеством модернизаций аж до конца 1980-х.

После Великой Отечественной войны завод делал ЗИС-50 – тот же ЗИС-5, но с усовершенствованным мотором ЗИС-120 (тоже 5,6 л, но мощностью уже 90 л.с.). ЗИСы потому и работали по всей стране десятилетиями, что на них без труда ставили новые, более поздние узлы и агрегаты.

Базовый двигатель развивал 73 л.с. После войны на ЗИС-50 ставили 90-сильные моторы.

Сидя на бензобаке

В отличие от полуторки ГАЗ-АА, где бензин к карбюратору шел самотеком, у ЗИС-5 стоял бензонасос. А бензобак был расположен… под сиденьем! По современным представлениям о безопасности – решение, мягко говоря, сомнительное. Но тогда на это смотрели проще.

Бензобак расположен под сиденьем. А уровень топлива проверяли линейкой или палочкой.

Под рамой слева емкий ящик для инструмента. Штатный набор состоял из 64 наименований! Включая оселок, сверла, три разных молотка и ручную дрель.

Оборудование кабины предельно простое и скромное.

Популярная механика

Стандартные ЗИС-5 комплектовались четырехступенчатой коробкой без синхронизаторов. Позднее ее чаще всего меняли вместе с двигателем. На машине, которая в видеоролике, уже установлена пятиступенчатая с синхронизаторами.

Тормоза здесь родные, механические, поэтому переоценивать их не стоит. На Аутокаре и АМО-3 спереди стояли гидравлические тормоза, сзади – механические. На ЗИС-5 от гидравлики отказались. Ни промышленность, ни тем более эксплуатационники с гидравликой в те годы не справлялись. Но тормозов машине хватает, поскольку максимальная скорость всего-то 60 км/ч. И их еще надо набрать.

Во время войны на упрощенных ЗИС-5В передние тормоза и вовсе не ставили. Машины военного времени отличали упрощенные кабины с дверями из деревянных реек с примитивными угловатыми крыльями и часто одной фарой.

Отопителя кабины нет. Тепло через щели моторного щита идет от двигателя. Иногда водители делали и дополнительные отверстия. Но тогда летом эту «печку» надо было как-то закрывать.

Тормоза на все колеса с механическим приводом.

Четверть века в строю

До Великой Отечественной войны Захар Иванович, или «трехтонка», как автомобиль называли в те годы, был одним из символов мощи советской индустрии. Большая грузоподъемность в Союзе была только у ярославских грузовиков, которые делали в мизерных количествах.

ЗИС-5 прошел всю войну. После эвакуации ЗИСа из Москвы в октябре 1941-го автомобили делали в Ульяновске на заводе УльЗИС и в Миассе на УралЗИС. А в 1942-м параллельно вновь заработал и московский завод.

После войны, когда автомобиль уже сняли с производства в Москве, на Урале модернизированные машины с 85-сильными моторами делали вплоть до 1958 года. А активно работали Захары, особенно в провинции, вплоть до конца 1960-х. Всего на трех заводах с 1933-го до 1958-й выпустили больше 700 тысяч ЗИС-5 всех модификаций.

Близкое общение с ЗИС-5 – повод переосмыслить банальные понятия: работа, труд и профессия шофера. Но главное чувство, которое вызывает ЗИС-5, — уважение. И к тем, кто ездил и воевал на таких машинах. И к самому Захару Ивановичу.