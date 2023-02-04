От полуторки до Виллиса! 10 главных автомобилей Великой Отечественной

Среди помогавших завоевать Победу были не только специально созданные для армии машины. Но и гражданские модели, которым было суждено примерить «военную форму».

ГАЗ-ММ/ГАЗ-АА

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Самый массовый предвоенный автомобиль СССР — так называемая полуторка (грузоподъемность 1500 кг) — ГАЗ-ММ.

Неказистый и предельно простой по конструкции грузовик, по сути модернизированный Ford конца 1920-х, оснащали двигателем мощностью всего-то 50 л.с. (до 1938-го ГАЗ-АА делали с 40-сильным мотором).

Однако военные шоферы полуторку любили и уважали. Ее главными достоинствами были прочность и простота незамысловатой конструкции, а соответственно, возможность быстро привести неисправный грузовик в рабочее состояние даже в самых неподходящих для этого условиях.

Во время войны Горьковский завод некоторое время выпускал предельно упрощенную версию машины — с брезентовой крышей, без дверей и с одной фарой. В прифронтовой полосе из-за требований светомаскировки все равно чаще ездили не включая фары. С 1938 по 1946 годы построили более 400 тысяч полуторок.

ЗИС-5/ЗИС-5В

Уважительное прозвище «трехтонка» машина грузоподъемностью 3000 кг заслужила еще перед войной. А еще ЗИС называли «Захар Ивановичем», или просто по-свойски — «Захаром».

Прочный, простой по конструкции и ремонтопригодный грузовик с рядным 6-цилиндровым мотором рабочим объемом 5,6 л мощностью 73 л.с. и 4-ступенчатой коробкой передач выпускали с 1933 года.

Осенью 1941 года производство из прифронтовой Москвы перевели в Ульяновск (завод УльЗИС) и в Миасс (УралЗИС). Но с 1942-го «трехтонки» вновь изготавливали и в Москве.

Машины военного времени ЗИС-5В имели упрощенные крылья, кабины, обшитые деревянными рейками, уменьшенные фары или только одну фару.

ЗИС-6

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Трехосный вариант «Захара» ЗИС-5 — ЗИС 6 выпускали с 1933-го лишь по 1941 год. Но в начальный период войны автомобили тоже использовали в Красной Армии.

Именно на их шасси монтировали первые гвардейские минометы, так называемые «Катюши».

На машине, снаряженной массой 4230 кг и грузоподъемностью 4000 кг, стоял такой же, как на ЗИС-5, рядный шестицилиндровый двигатель рабочим объемом 5,6 л и мощностью 73 л.с. С 4-ступенчатой коробкой передач работал двухступенчатый демультипликатор.

Всего изготовили 21 239 экземпляров ЗИС-6. В 1940–1941 годах на трехосных шасси собрали шестнадцать броневиков БА-11.

ГАЗ-ААА

Трехосные ГАЗ-ААА на базе полуторки производили в 1934–1944 годах. На автомобиль грузоподъемностью 2000 кг (снаряженная масса 2475 кг) устанавливали 40-сильный, а с 1938 года — 50-сильный четырехцилиндровый двигатель рабочим объемом 3,3 л (такой же, как у полуторки).

Помимо 4-ступенчатой коробки передач машину оснащали понижающей передачей.

За все время собрали 37 373 грузовика с колесной формулой 6х4. На шасси ГАЗ-ААА устанавливали цистерны и артиллерийские орудия.

В 1938–1941 годах на базе «трехоски» сделали также 3291 броневик моделей БА-3, БА-6 и БА-10. С 1936 по 1943 год в небольших количествах производили штабные автобусы ГАЗ 05–193.

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