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Невероятные тягачи, джипы, грузовики и другие «легионеры» Великой Отечественной войны

Эксперт Канунников рассказал про автомобили ленд-лиза – массовые и редкие

80 лет Великой Победе!

В этом году мы отмечаем 80-летие Победы, завоеванной благодаря мужеству народов СССР – десятков миллионов людей! Редакция «За рулем» поздравляет всех с этим великим праздником! И, конечно, нельзя забывать, что огромную роль в победе сыграла техника. В особой серии статей мы рассказываем о гражданских и специальных автомобилях военных лет.

Наш очередной материал – про автомобили, ввозимые в СССР по ленд-лизу.

За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы – для всего мира и для каждого в отдельности. Победу приближали все. Как могли. И на фронте, и в тылу.

За годы Великой Отечественной войны советский автопром выпустил около 240 тысяч автомобилей. Еще около 500 тысяч машин в СССР пришли по договору ленд-лиза, в основном из США. Среди них были самые разные модели – от легковушек до тяжелых грузовиков.

Автомобили по ленд-лизу для командного состава

Самый массовым командирским автомобилем Красной Армии стал легендарный теперь Willys MB. В СССР привезли примерно 50 тысяч легковых американских внедорожников. Они очень нравилась фронтовым водителям, которые с теплотой вспоминали Виллисы и через много лет после Победы.

Willys MB – один из самых любимых автомобилей фронтовых водителей.
Willys MB – один из самых любимых автомобилей фронтовых водителей.

Благодаря 60-сильному двигателю рабочим объемом 2,2 л Willys отличала отменная динамика. Гидравлические тормоза были очень эффективны. Удобство управления обеспечивала трехступенчатая коробка передач с синхронизаторами на второй и третьей. В раздатке была понижающая передача. А еще Willys отличался надежностью.

Помимо Виллисов в Союз шли их копии по имени Ford GPW. На базе этой модели в США выпускали и небольшие амфибии Ford GPA. На суше такая машина развивала 104 км/ч, на воде – 8 км/ч. Около 3200 легких амфибий тоже служили в Красной Армии.

Военная амфибия Ford GPA.
Военная амфибия Ford GPA.

Следующим по классу после Виллиса был тоже массовый грузопассажирский Dodge серии WC. В СССР такие машины называли «Додж три четверти» – за грузоподъемность 750 кг (три четверти тонны). Автомобили этого семейства выпускали во множестве модификаций с 6-цилиндровыми двигателями объемом 3,8 л мощностью 79-99 л.с. Dodge оснащали и разными кузовами, в том числе делали цельнометаллические универсалы – в основном для санитарной службы.

Dodge серии WC с кузовом московского завода Аремкуз.
Dodge серии WC с кузовом московского завода Аремкуз.

Но самыми массовыми в Союзе из примерно 20-25 тысяч завезенных Dodge серии WC были грузопассажирские автомобили версии WC51 с брезентовой крышей и продольными лавками в кузове.

Dodge WC 51 на военном параде.
Dodge WC 51 на военном параде.

Были в Красной Армии и, условно говоря, генеральские Dodge WC55 с легковой планировкой кузова, с брезентовой крышей и без дверей. На таких внедорожниках чаще всего возили военачальников высокого ранга.

Интересно, что в СССР встречались и Доджи с закрытыми кузовами советского изготовления. Подобные машины с фанерным кузовом делал, в частности, московский завод «Аремкуз». ЗИС тоже разработал и изготавливал оригинальный командирский вариант Dodge WC.

Dodge WC55 – командирский вариант полноприводного Доджа «три четверти».
Dodge WC55 – командирский вариант полноприводного Доджа «три четверти».

Автомобили по ленд-лизу для рядовых и сержантов

Американские автомобили перегоняли в СССР своим ходом через Иран, везли морем на кораблях. Часть машин привозили в Союз в ящиках, в виде машинокомплектов для сборки.

В частности, сборкой ленд-лизовских автомобилей занимался ГАЗ, где специально создали цех иностранных автомобилей (ЦИМ). В нем с 1941 до 1945 годы собрали 46 750 американских и английских машин. В том числе самых массовых в Красной Армии моделей.

Сборка американских Chevrolet в Горьком. После бомбардировки 1943 года машины некоторое время собирали прямо на улице.
Сборка американских Chevrolet в Горьком. После бомбардировки 1943 года машины некоторое время собирали прямо на улице.

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Таким был знаменитый Студер, он же Studebaker US6. В Союз поставляли как полноприводные машины, так и версию с колесной формулой 6×4. Всего к нам завезли 200-220 тысяч готовых грузовиков и комплектов для сборки.

Официальная грузоподъемность Studebaker была 2500 кг, но руководство по эксплуатации, изданное в СССР, для дорог с твердым покрытием разрешало загрузку до 4000 кг. Американский рядный 6-цилиндровый двигатель развивал около 87 л.с. (93 л.с. по SAE). Автомобили оснащали 5-ступенчатой коробкой передач, полноприводные модификации – раздаткой с понижающей передачей.

Сохранившийся полноприводный Studebaker US6.
Сохранившийся полноприводный Studebaker US6.

В основном, в Красной Армии служили бортовые грузовики. На шасси Студеров ставили и гвардейские минометы – «Катюши». Седельных тягачей Studebaker в СССР было совсем немного.

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В Горьком собирали и грузовики Chevrolet семейства G 7100. По грузоподъемности (1500 кг) эта машина была аналогом нашей полуторки ГАЗ-АА. Но Chevrolet был гораздо современнее, а главное – он был полноприводным. Шестицилиндровый мотор развивал 83 л.с. В СССР служили около 48 тысяч таких грузовиков.

В Союзе по ленд-лизу завозили не только машины, созданные специально для армии, но и гражданские грузовики. В частности, Ford G8T. Этот автомобиль иногда называли Ford 6. Грузовик имел официальную грузоподъемность 2000 кг. Двигатель V8 развивал 90 л.с. Таких машин в СССР поставили около 60 тысяч.

Американский гражданский Ford G8T, «призванный» в Красную Армию.
Американский гражданский Ford G8T, «призванный» в Красную Армию.

Довольно редким в Красной Армии грузовиком был GMC CCKW, который американские солдаты прозвали Jimmy. Большую часть таких грузовиков использовали во время высадки в Нормандии.

GMC CCKW в версии с приводом на задние оси и с реактивной установкой.
GMC CCKW в версии с приводом на задние оси и с реактивной установкой.

По классу трехосные GMC (полноприводные или с приводом лишь на задние оси) были прямыми аналогами Studebaker US6. Машины грузоподъемностью 2500 кг оснащали шестицилиндровым двигателем мощностью 90 л.с., 5-ступенчатой коробкой передач, а полноприводную модификацию – и понижающей передачей. Но GMC в Красной Армии было всего около 7 тысяч штук.

Тяжеловесы по ленд-лизу

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Куда менее массовыми, чем Dodge, Studebaker, Chevrolet и Ford, и поэтому менее известными в Союзе были американские тяжелые грузовики. Аналогов машинам этого класса советская промышленность до Великой Отечественной войны практически не делала. Ярославский завод изготовил лишь менее трехсот автомобилей ЯГ-10 грузоподъемностью 8000 кг и с американскими 93-сильными двигателями Hercules.

По договору ленд-лиза в СССР завезли около пятисот тягачей Diamond T980. Автомобиль буксировал прицепы массой до 10 000 кг и был способен служить эвакуатором неисправных танков. Дизельный двигатель рабочим объемом 11 л развивал 150 л.с. Около 150 грузовиков Diamond с 1944 по 1948 годы работали в Магаданской области. С эксплуатации их сняли в 1948 году из-за износа и отсутствия запчастей.

Diamond T980 на Колымской трассе.
Diamond T980 на Колымской трассе.

Аналогом Diamond был американский Mack серии NR. На машинах грузоподъемностью 10 000 кг стоял шестицилиндровый дизель, развивающий 131 л.с. Всего в 1943-1945 годах в нашу страну завезли более 900 таких грузовиков.

Бортовой грузовик Mack NR.
Бортовой грузовик Mack NR.

Именно тяжелые американские Diamond и Mack послужили основой для создания ярославских грузовиков ЯАЗ, выпуск которых начали вскоре после Победы.

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После Великой Отечественной войны многие американские автомобили остались в СССР и продолжали работать. Немало Виллисов оказались в личной собственности, и поэтому оставались на ходу десятилетиями. Даже некоторые грузовики, работающие на государственных предприятиях, в руках особо аккуратных шоферов ходили вплоть до начала 1970-х годов.

Немало ленд-лизовских автомобилей сохранилось и до наших дней. Некоторые по праву занимают почетные места в музеях рядом с советскими автомобилями-однополчанами. Иные – старательно отреставрированы и даже на ходу, что еще интереснее.

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Канунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 21
08.05.2025 
Фото:из архива «За рулем»
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