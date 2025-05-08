Невероятные тягачи, джипы, грузовики и другие «легионеры» Великой Отечественной войны

Эксперт Канунников рассказал про автомобили ленд-лиза – массовые и редкие

80 лет Великой Победе!

В этом году мы отмечаем 80-летие Победы, завоеванной благодаря мужеству народов СССР – десятков миллионов людей! Редакция «За рулем» поздравляет всех с этим великим праздником! И, конечно, нельзя забывать, что огромную роль в победе сыграла техника. В особой серии статей мы рассказываем о гражданских и специальных автомобилях военных лет.

Наш очередной материал – про автомобили, ввозимые в СССР по ленд-лизу.

За годы Великой Отечественной войны советский автопром выпустил около 240 тысяч автомобилей. Еще около 500 тысяч машин в СССР пришли по договору ленд-лиза, в основном из США. Среди них были самые разные модели – от легковушек до тяжелых грузовиков.

Автомобили по ленд-лизу для командного состава

Самый массовым командирским автомобилем Красной Армии стал легендарный теперь Willys MB. В СССР привезли примерно 50 тысяч легковых американских внедорожников. Они очень нравилась фронтовым водителям, которые с теплотой вспоминали Виллисы и через много лет после Победы.

Willys MB – один из самых любимых автомобилей фронтовых водителей.

Благодаря 60-сильному двигателю рабочим объемом 2,2 л Willys отличала отменная динамика. Гидравлические тормоза были очень эффективны. Удобство управления обеспечивала трехступенчатая коробка передач с синхронизаторами на второй и третьей. В раздатке была понижающая передача. А еще Willys отличался надежностью.

Помимо Виллисов в Союз шли их копии по имени Ford GPW. На базе этой модели в США выпускали и небольшие амфибии Ford GPA. На суше такая машина развивала 104 км/ч, на воде – 8 км/ч. Около 3200 легких амфибий тоже служили в Красной Армии.

Военная амфибия Ford GPA.

Следующим по классу после Виллиса был тоже массовый грузопассажирский Dodge серии WC. В СССР такие машины называли «Додж три четверти» – за грузоподъемность 750 кг (три четверти тонны). Автомобили этого семейства выпускали во множестве модификаций с 6-цилиндровыми двигателями объемом 3,8 л мощностью 79-99 л.с. Dodge оснащали и разными кузовами, в том числе делали цельнометаллические универсалы – в основном для санитарной службы.

Dodge серии WC с кузовом московского завода Аремкуз.

Но самыми массовыми в Союзе из примерно 20-25 тысяч завезенных Dodge серии WC были грузопассажирские автомобили версии WC51 с брезентовой крышей и продольными лавками в кузове.

Dodge WC 51 на военном параде.

Были в Красной Армии и, условно говоря, генеральские Dodge WC55 с легковой планировкой кузова, с брезентовой крышей и без дверей. На таких внедорожниках чаще всего возили военачальников высокого ранга.

Интересно, что в СССР встречались и Доджи с закрытыми кузовами советского изготовления. Подобные машины с фанерным кузовом делал, в частности, московский завод «Аремкуз». ЗИС тоже разработал и изготавливал оригинальный командирский вариант Dodge WC.

Dodge WC55 – командирский вариант полноприводного Доджа «три четверти».

Автомобили по ленд-лизу для рядовых и сержантов

Американские автомобили перегоняли в СССР своим ходом через Иран, везли морем на кораблях. Часть машин привозили в Союз в ящиках, в виде машинокомплектов для сборки.

В частности, сборкой ленд-лизовских автомобилей занимался ГАЗ, где специально создали цех иностранных автомобилей (ЦИМ). В нем с 1941 до 1945 годы собрали 46 750 американских и английских машин. В том числе самых массовых в Красной Армии моделей.

Сборка американских Chevrolet в Горьком. После бомбардировки 1943 года машины некоторое время собирали прямо на улице.

Таким был знаменитый Студер, он же Studebaker US6. В Союз поставляли как полноприводные машины, так и версию с колесной формулой 6×4. Всего к нам завезли 200-220 тысяч готовых грузовиков и комплектов для сборки.

Официальная грузоподъемность Studebaker была 2500 кг, но руководство по эксплуатации, изданное в СССР, для дорог с твердым покрытием разрешало загрузку до 4000 кг. Американский рядный 6-цилиндровый двигатель развивал около 87 л.с. (93 л.с. по SAE). Автомобили оснащали 5-ступенчатой коробкой передач, полноприводные модификации – раздаткой с понижающей передачей.

Сохранившийся полноприводный Studebaker US6.

В основном, в Красной Армии служили бортовые грузовики. На шасси Студеров ставили и гвардейские минометы – «Катюши». Седельных тягачей Studebaker в СССР было совсем немного.

В Горьком собирали и грузовики Chevrolet семейства G 7100. По грузоподъемности (1500 кг) эта машина была аналогом нашей полуторки ГАЗ-АА. Но Chevrolet был гораздо современнее, а главное – он был полноприводным. Шестицилиндровый мотор развивал 83 л.с. В СССР служили около 48 тысяч таких грузовиков.

В Союзе по ленд-лизу завозили не только машины, созданные специально для армии, но и гражданские грузовики. В частности, Ford G8T. Этот автомобиль иногда называли Ford 6. Грузовик имел официальную грузоподъемность 2000 кг. Двигатель V8 развивал 90 л.с. Таких машин в СССР поставили около 60 тысяч.

Американский гражданский Ford G8T, «призванный» в Красную Армию.

Довольно редким в Красной Армии грузовиком был GMC CCKW, который американские солдаты прозвали Jimmy. Большую часть таких грузовиков использовали во время высадки в Нормандии.

GMC CCKW в версии с приводом на задние оси и с реактивной установкой.

По классу трехосные GMC (полноприводные или с приводом лишь на задние оси) были прямыми аналогами Studebaker US6. Машины грузоподъемностью 2500 кг оснащали шестицилиндровым двигателем мощностью 90 л.с., 5-ступенчатой коробкой передач, а полноприводную модификацию – и понижающей передачей. Но GMC в Красной Армии было всего около 7 тысяч штук.

Тяжеловесы по ленд-лизу

Куда менее массовыми, чем Dodge, Studebaker, Chevrolet и Ford, и поэтому менее известными в Союзе были американские тяжелые грузовики. Аналогов машинам этого класса советская промышленность до Великой Отечественной войны практически не делала. Ярославский завод изготовил лишь менее трехсот автомобилей ЯГ-10 грузоподъемностью 8000 кг и с американскими 93-сильными двигателями Hercules.

По договору ленд-лиза в СССР завезли около пятисот тягачей Diamond T980. Автомобиль буксировал прицепы массой до 10 000 кг и был способен служить эвакуатором неисправных танков. Дизельный двигатель рабочим объемом 11 л развивал 150 л.с. Около 150 грузовиков Diamond с 1944 по 1948 годы работали в Магаданской области. С эксплуатации их сняли в 1948 году из-за износа и отсутствия запчастей.

Diamond T980 на Колымской трассе.

Аналогом Diamond был американский Mack серии NR. На машинах грузоподъемностью 10 000 кг стоял шестицилиндровый дизель, развивающий 131 л.с. Всего в 1943-1945 годах в нашу страну завезли более 900 таких грузовиков.

Бортовой грузовик Mack NR.

Именно тяжелые американские Diamond и Mack послужили основой для создания ярославских грузовиков ЯАЗ, выпуск которых начали вскоре после Победы.

После Великой Отечественной войны многие американские автомобили остались в СССР и продолжали работать. Немало Виллисов оказались в личной собственности, и поэтому оставались на ходу десятилетиями. Даже некоторые грузовики, работающие на государственных предприятиях, в руках особо аккуратных шоферов ходили вплоть до начала 1970-х годов.

Немало ленд-лизовских автомобилей сохранилось и до наших дней. Некоторые по праву занимают почетные места в музеях рядом с советскими автомобилями-однополчанами. Иные – старательно отреставрированы и даже на ходу, что еще интереснее.