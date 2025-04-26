Какую роль сыграл ленд-лиз — реальные цифры и их соотношение

Эксперт Крючков оценил помощь западных союзников Советскому Союзу в годы ВОВ

80 лет Великой Победе!

В этом году мы отмечаем 80-летие Победы, завоеванной благодаря мужеству народов СССР – десятков миллионов людей! Редакция «За рулем» поздравляет всех с этим великим праздником! И, конечно, нельзя забывать, что огромную роль в победе сыграла техника. В особой серии статей мы рассказываем о гражданских и специальных автомобилях военных лет.

Наш очередной материал – про соотношение армейских автомобилей и тягачей, полученных по ленд-лизу, к имевшимся у Красной Армии.

Ленд-лиз и парк Красной Армии

Сухие цифры иногда говорят так много, что становятся исключительно эмоциональными. Например, соотношение полученных от союзников по ленд-лизу и произведенных в ходе Великой Отечественной войны в СССР транспортных средств составляет 163%. В пользу зарубежных поставок.

Получается, без иномарок мы бы не сдюжили? Пора уже дать взвешенную оценку вкладу союзников в решение транспортных проблем Красной Армии.

Если очень упрощенно, то воинские транспортные средства того времени – это, в основном, грузовики для перевозки живой силы, боеприпасов, специального оборудования, транспортировки орудий и артиллерийские тягачи.

Последние – это гусеничные специализированные транспортные средства и тракторы, нужные для доставки несамоходных пушек и гаубиц на огневые позиции.

Артиллерийский тягач Коминтерн для артсистем массой до 10 тонн. Особенности компоновки: капотная архитектура, кабина от грузовика ЗИС, бензиновый двигатель КИН мощностью 130 л.с., грузовая площадка, ведущее колесо гусеничного движителя – сзади.

Конечно, некоторые «стволы» можно было перемещать по старинке – конной тягой. Но в целом артиллерия времен Великой Отечественной потяжелела. «Богам войны» – артиллеристам уже требовались не столько живые лошади, сколько лошадиные силы под капотом тягачей высокой проходимости.

Перейдем к тем самым сухим цифрам.

Тягачи по ленд-лизу

К началу 1941 года в Красной Армии насчитывалось 39 622 артиллерийских тягача. Основу парка составляли Комсомолец, С-60, С-65, СХТЗ и СТЗ-5. Счет шел на тысячи экземпляров.

Легкий трактор Т-20 Комсомолец для буксировки противотанковой и полковой артиллерии. Создан на базе агрегатов плавающего танка Т-38. Особенности компоновки: двигатель бензиновый ГАЗ-М мощностью 50 л.с. установлен сзади, над ним расположены сиденья для орудийной прислуги, а места механика-водителя и стрелка – спереди. Ведущее колесо гусеничного движителя – в передней части корпуса.

Значительно меньше было Коммунаров, Коминтернов и Ворошиловцев. Здесь уже речь о числе от пятисот до полутора тысяч экземпляров той или иной модели.

Всех потребностей наших войск даже эта армада гусеничных тягачей, увы, не покрывала. Но все равно цифра внушительная. Причем парк был достаточно разнообразный, что позволяло буксировать как сравнительно небольшие пушки-«сорокапятки», так и мощные 152-мм пушки на гусеничном лафете.

Комсомолец буксирует «сорокапятку» – противотанковую пушку калибром 45 мм. Тягач способен развивать максимальную скорость 40 км/ч с двухтонным прицепом по шоссе и до 10 км/ч по бездорожью. Запас хода – не менее 200 км.

За боевой 1941 год в войска удалось поставить 15 069 тягачей. Основные модели – С-65, СТЗ-5, Ворошиловец, Комсомолец.

Рабочие места механика-водителя и стрелка в Комсомольце очень тесные. Кроме того, между сиденьями расположены элементы трансмиссии. Бронирование противопульное. Вооружение: пулемет ДТ калибром 7,62 мм.

А что с помощью по ленд-лизу? Основную массу техники союзники передали Красной Армии в 1943-1944 годах. Штучные поставки первых двух лет войны, конечно, имели политическое значение, но, как говорится, погоды не делали. В самый трудный период мы справлялись сами.

Коминтерн. Грузоподъемность платформы – до 2 тонн. Экипаж – 2 человека и еще 12 людей можно разместить в кузове грузовой платформы. Максимальная скорость: по шоссе – 29,6 км/ч, по грунту – 12 км/ч, с грузом 5 тонн – 25 км/ч, с грузом 12 тонн – 15 км/ч. Запас хода – 160-220 км.

А теперь посмотрим баланс артиллерийских тягачей победившей страны по состоянию на начало июня 1945 года. Общее число – 34 984. Из них иностранные – только 3053. Еще 1964 приходится на графу «трофейные и прочие отечественные». Основу же парка по-прежнему составляют наши ЧТЗ-60 (С-60), СТЗ-65 (С-65), СТЗ-5, Комсомольцы, Коминтерны, Я-11, -12 и -13.

Артиллерийский тягач С-65 Сталинец для буксировки орудий большой мощности (гаубиц, мортир, дальнобойных 152-мм пушек). Особенности компоновки: капотная архитектура, дизельный двигатель М-17 мощностью 65 л.с., ведущее колесо гусеничного движителя – сзади. Собственная масса гиганта – больше 10 тонн.

Автомобили по ленд-лизу

Может быть, с автомобилями ситуация иная? Вот цифры.

В начале 1941 года в РККА их было 272 600, в начале 1942 года – 318 500, из которых 1400 – трофейные.

В 1943 году из 404 500 автомобилей нашей армии только 22 тысячи были иностранными. Следующий год: 496 000, из которых 94 000 иностранные.

Начало победного 1945 года: 621 200 автомобилей, и только 191 300 иностранных и 34 700 трофейных. Но помощь заметная.

В пике поставок Студебекеры, Шевроле, Форды, Доджи, Бедфорды, Виллисы, Остины, ДжиЭмСи составляли треть военного автопарка СССР. Но остальные две трети – наши ГАЗ, ЗИС, ЯГ. Как новые, так и поступившие из народного хозяйства.

Именно мирные автомобили и тракторы, призванные на службу, позволили компенсировать потери военных машин в тяжелейших 1941 и 1942 годах.

С-65 Сталинец – первый советский дизельный трактор двойного назначения. Он и пахарь, и артиллерийский тягач. Объем 4-цилиндрового рядного форкамерного двигателя составляет 13,5 л. Мощность – 65 л.с. при 850 об/мин. Запуск производится с помощью бензинового пускача, который имел общую систему охлаждения с дизелем. Всего было выпущено более 37 тысяч тракторов С-65.

Опираясь на эти цифры, становится понятно, что вклад союзников по ленд-лизу не стоит преувеличивать, равно как и приуменьшать. Вовремя предоставленный займ (ленд-лиз не был бесплатным) сыграл свою роль, но по части транспорта мы сдюжили.

В ходовой части С-65 – широкие 500 мм гусеницы с возможностью крепить вставки для движения по асфальту. С каждой стороны по пять опорных и по два поддерживающих катка. Максимальная скорость – 7 км/ч. Трактор использовался для буксировки 203-мм гаубицы Б-4, получившей прозвище «кувалда Сталина». Эта артиллерийская система обладала массой 19 тонн.

Кстати, по производству авиации, бронетехники и артиллерии мы значительно превзошли поставки от союзников.

Это был тяжеловес: он громил Тигров и Пантер и разносил доты с одного удара – тяжелый танк ИС‑2 состоял на вооружении с 1943-го до 1990-х годов!