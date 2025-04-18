Это был тяжеловес: он громил Тигров и Пантер и разносил доты с одного удара

Тяжелый танк ИС‑2 состоял на вооружении с 1943-го до 1990-х годов!

Тяжелый танк ИС‑2 в подмосковном парке Патриот – единственный из известных полностью комплектных.

Особенности машины – мощные броня и пушка: орудие калибра 122 мм успешно уничтожало Тигров и Пантер и одним выстрелом разносило долговременные огневые точки.

Помимо двух сержантов (наводчика и заряжающего) в экипаже было сразу два офицера – командир и механик-водитель. Трудоемкая в производстве была машина – и абы кому не доверяли.

ИС-2M

Этот танк-долгожитель был принят на вооружение осенью 1943 года, а приказ о снятии с вооружения был отдан лишь в 90‑х годах!

Танк-герой

Данный экземпляр выпустили в январе 1944 года на челябинском Кировском заводе.

Воевал он в составе 11‑го гвардейского тяжелого танкового полка и участвовал в боях за Тернополь. Тогда наш полк уничтожил 36 немецких танков при потере семи своих.

В числе поврежденных, вероятно, оказалась и эта машина. После ремонта башня и пушка были уже другими – конфигурации лета 1944 года, с орудием Д‑25Т, имеющим клиновой затвор вместо поршневого. В таком виде танк воевал до конца войны.

Модернизация ИС

Первая волна послевоенной модернизации танков ИС‑2 в начале 50‑х годов известна как УКН (устранение конструктивных недостатков). У ИС‑2УКН улучшены ходовая часть и ряд других компонентов.

А в конце 50‑х годов прошла и вторая волна модернизации. Танку снова переделали ходовую, поставили новый мотор В‑54КИС взамен устаревшего В‑2ИС. Вместо кормового пулемета в башне появился второй вентилятор боевого отделения.

В «финальную» модификацию ИС‑2М перевели подавляющее большинство ИСов, которые к тому моменту оставались на вооружении.