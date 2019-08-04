Автобусы ТА‑6 на 25 посадочных мест, которые выпускали в середине прошлого века в Эстонии, запомнились изюминками конструкции.

В середине 1950‑х годов Тартуский авторемонтный завод (Эстонская ССР) начал выпускать небольшие автобусы ТА‑6 на 25 посадочных мест. На пути от прототипа к серийному производству симпатичный автобус ТА‑6 превратился в транспорт типа «проще некуда».

Среди изюминок конструкции — водительское сиденье, расположенное слева от рулевой колонки, а также рычаг стояночного тормоза, который установлен слева от педального узла и в затянутом положении частично перекрывает дверной проем.

Но самое необычное решение — нестандартное расположение педалей: тормоз — справа, а газ — посередке. Говорят, что педали были на удивление легкими. Всего выпустили чуть более семисот таких машин.

Интересные факты об автобусах СССР, серийных и экспериментальных, собраны в этой публикации.

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Фото: из архива автора