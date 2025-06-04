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Как разгружался этот одноосный тягач? Интересная конструкция

«За рулем» рассказал о предназначении тягача МАЗ‑529В с тележкой Д‑504

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Одноосный тягач МАЗ529В образца 1958 года в компании землевозной тележки Д504, выпускавшейся Коростенским заводом дорожных машин, образовывали необычный землевоз грузоподъемностью до 20 тонн.

При разгрузке тележка подтягивала к себе тягач: казалось, что машина изгибает спину, освобождаясь от груза. Землевоз обладал неплохой маневренностью, а из недостатков отмечали слабые тормоза, что проявлялось на спусках. Широкого распространения такие машины не получили.

МАЗ‑529В
МАЗ‑529В
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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

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  • О нетипичном навесном оборудовании грузовиков в СССР рассказано здесь.

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Колодочкин Михаил
Фото:Denisovets.ru
Количество просмотров 8992
01.06.2025 
Фото:Denisovets.ru
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