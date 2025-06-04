Как разгружался этот одноосный тягач? Интересная конструкция

«За рулем» рассказал о предназначении тягача МАЗ‑529В с тележкой Д‑504

Одноосный тягач МАЗ‑529В образца 1958 года в компании землевозной тележки Д‑504, выпускавшейся Коростенским заводом дорожных машин, образовывали необычный землевоз грузоподъемностью до 20 тонн.

При разгрузке тележка подтягивала к себе тягач: казалось, что машина изгибает спину, освобождаясь от груза. Землевоз обладал неплохой маневренностью, а из недостатков отмечали слабые тормоза, что проявлялось на спусках. Широкого распространения такие машины не получили.

МАЗ‑529В

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