Крутой внедорожник СССР — его можно встретить на дорогах до сих пор

Опубликован ретротест грузовика ЗИЛ‑131 1989 года выпуска

Тягач большого города

В конце 70‑х годов транспортный отдел НИИ, где я трудился, получил новенький тягач ЗИЛ‑131В – теперь это звучит как анекдот.

Трехосный, полноприводный, с понижающей передачей, системой централизованного регулирования давления в шинах и даже с экранированным электрооборудованием, которым комплектовали автомобили для армии. В общем, всё как положено. Непонятно, правда, зачем столичному НИИ автомобиль, который никакого бездорожья помимо грязных зимних улиц столицы так и не увидел.

Вторая часть анекдота – полуприцеп, предназначенный для тягача МАЗ, который с трудом достали для 131‑го. На поворотах «телега», как именовали прицеп опытные шоферы, сворачивала тягачу задние крылья. Пришлось перенести вперед сцепной шкворень, переварив площадку, на которой он стоял.

Такие вот причуды советского снабжения. Зато тогда я впервые близко познакомился со «сто тридцать первым». Дело было в 1979 году, а машина, с которой жизнь свела меня сегодня, на десять лет моложе. И у нее совсем другая работа.

ЗИЛ‑131. Решетки перед фарами – армейское наследие. Повторители на крыльях появились на поздних машинах.

Послужной список

Конечно, сегодня мы смотрим на ЗИЛ‑131 совсем другими глазами. Кабина – символ спартанской стойкости и хладнокровного аскетизма. А в 60‑е годы, когда модель стартовала, она считалась просторной, светлой, с отличной обзорностью благодаря панорамному ветровому стеклу, с хорошими вентиляцией и отоплением. И вполне современной.

Тяжелые педали по тем временам – тоже норма. Зато есть гидроусилитель руля и синхронизаторы на четырех высших передачах пятиступенчатой коробки.

Кабина ЗИЛ‑131 – ­просторная и с прекрасной обзорностью. Рядом с рычагом переключения передач – рычаг управления демультипликатором.

Набор приборов – стандартный, унифицированный с комбинацией ЗИЛ‑130. Манометр и управление системой регулировки давления в шинах.

Всё это уже в 1955 году заложили в проект ЗИЛ‑131, когда основной моделью задумывали артиллерийский тягач. Именно такую работу, вернее, службу «сватали» тогда 131‑му. Проектировали его не на смену тоже полноприводному и трехосному ЗИЛ‑157, а еще одной машиной этого класса.

Расположение переключателей – бесхитростное, но на запоминание, что где, нужно время. Тумблер подключения переднего моста.

В 1958 году основной моделью стали числить транспортную машину – бортовой грузовик. Помимо него, планировали седельный тягач ЗИЛ‑131 и шасси для разных армейских и гражданских надстроек. Например, коленчатых подъемников, как на этой машине.

Конечно, при создании ЗИЛ‑131 использовали богатый опыт проектирования и производства ЗИЛ‑151 и ЗИЛ‑157. В частности, наработки по полноприводной трансмиссии и системе централизованного регулирования давления в шинах, в фольклоре – «подкачки».

Табличка предупреждает: первые 1000 км на новом автомобиле не стоит превышать скорость 50 км/ч. Инструкции по пользованию пусковым подогревателем, масляным радиатором и жалюзи основного радиатора.

Новую кабину, созданную с учетом самого передового тогда американского опыта, унифицировали с ЗИЛ‑130. Но по требованию военных изменили передок и поставили иные, максимально простые крылья.

Инструкция по управлению ­системой накачки шин. На информационные таблички в советских полноприводных автомобилях не скупились.

Производство ЗИЛ‑131 планировали поначалу в Брянске, поскольку на московском заводе еще одной модели было тесно. Но в Брянске собрали лишь пять установочных грузовиков, а производить в итоге решили военные ракетовозы, амфибии и некоторые комплектующие для 131‑го. Выпуск грузовиков все-таки «втиснули» на московский конвейер в 1966 году.

ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ Полноприводный ЗИЛ‑131 выпускали с 1966 года. Серийно – только с бензиновым двигателем V8 рабочим объемом 6 литров, мощностью 150 л. с. Коробка передач – пятиступенчатая, понижающая передача – 2,08. Основные серийные модификации – седельный тягач ЗИЛ‑131В для полуприцепа массой до 12 000 кг (на грунте – 7500 кг) и шасси под разнообразные надстройки. В частности, несколько заводов монтировали на шасси 131‑го пассажирские модули, делая так называемые вахтовки. В Москве производство ЗИЛ‑131 свернули в 1994 году. Изготовили около миллиона машин. Затем несколько лет грузовики в небольших количествах собирали в Новоуральске. ЗИЛ‑131В. СТЗМ‑3906 Ставрополь-ского опытного завода спецавтотранспорта.

