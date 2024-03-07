МАЗ удивляет: подробности о машине нового поколения

Белорусская компания Unimo разработала прототип тягача МАЗ-Х

Концептуальный МАЗ-Х изобилует необычными и сложными техническими решениями, поэтому сразу появляется вопрос о возможности его серийного выпуска в представленном виде.

Силовая установка – последовательная гибридная. В ее составе два тяговых электромотора мощностью по 250 л. с. Запас хода на полной заправке достигает 3000 км. Какой ДВС отвечает за зарядку батареи и какова ее емкость, пока не называют.

МАЗ-Х – пока всего лишь прототип

И в Беларуси, и в России сейчас организовываются производства электродвигателей и тяговых аккумуляторов. Поэтому, теоретически, гибридный МАЗ вполне может пойти дальше стадии единичного прототипа.

Кабина обтекаемая, с видеокамерами вместо традиционных боковых зеркал. Дверь только одна – сдвижная, по правому борту.

Вокруг водителя создан «цифровой кокпит» с несколькими ЖК-дисплеями.

Уровень пола значительно ниже, чем в нынешних серийных тягачах, у которых под кабиной установлен многолитровый дизель, поэтому вход реализован без ступенек. Подобное решение применяется на зарубежных грузовиках, работа которых связана с постоянным входом-выходом водителя – например, на мусоровозах.

Общая высота кабины стандартная: это обеспечивает дополнительное внутреннее пространство и выводит ее на один уровень с полуприцепом для улучшения аэродинамики.

Интерьер рассчитан на одного водителя и обеспечивает ему максимальный комфорт.

Спальное место трансформируется, превращаясь в удобную обеденную зону со столиком. В правой части передней панели предусмотрен выдвижной умывальник. Само собой, есть холодильник, шкаф, многочисленные места для мелких вещей, всё необходимое бытовое оборудование.

Уровень пола концептуально МАЗ-Х значительно ниже, чем в нынешних серийных тягачах

Вокруг водителя создан «цифровой кокпит» с несколькими ЖК-дисплеями. Мониторы камер заднего вида установлены на передних стойках кабины.

Сроки возможного появления МАЗ-Х в серии не называют.

Перспективный МАЗ представили президенту Беларуси Александру Лукашенко