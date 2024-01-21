МАЗ представил концепт тягача из будущего

МАЗ показал футуристичный тягач МАЗ-Х, сильно отличающийся от серийных моделей

Автомобиль был представлен Александру Лукашенко на выставке, посвященной белорусской автомобильной промышленности. Дизайн нового поколения машин напоминает электрический грузовик Tesla Semi, но МАЗ-Х оснащен гибридной силовой установкой и имеет множество нестандартных решений.

Дизайн МАЗ-Х обладает обтекаемой кабиной с заниженной посадкой водителя, вместо зеркал используются видеокамеры. Высокий обтекатель улучшает аэродинамику автомобиля.

МАЗ-Х

Гибридная силовая установка работает на базе двух электромоторов мощностью 250 л. с. каждый и дает запас хода в 3000 км.

В салоне автомобиля установлены вертикальные мониторы на передних стойках, на которые выводится картинка с видеокамер. Вдоль торпедо расположены несколько дисплеев для водителя, а в задней части кабины – эргономичный жилой модуль.

Кроме того, МАЗ-Х оснащен системой автономного вождения, которая позволяет грузовику самостоятельно двигаться по заданному маршруту. Система использует данные с камер и радаров, чтобы распознавать объекты на дороге и своевременно реагировать на них.

МАЗ-Х – концептуальный грузовик, который пока не выпускается серийно. Однако он демонстрирует возможности белорусского автопрома и может стать основой для создания новых моделей грузовых автомобилей.

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Источник: Telegram-канал «Пул первого»