Советский грузовик-легенда – что он взял от американских машин

«За рулем» провел ретротест самого любимого в СССР грузовика ЗИЛ-130

Не хуже, чем в Америке

Техническое задание на новый московский грузовик сформировали в 1956-м. Автомобиль грузоподъемностью 4000 кг планировали оснастить новым мотором V6 мощностью 130 л.с.

Создавая кабину, пристально изучали американские аналоги, которые тогда воспринимали эталоном. На заводе в Москве были и новые International, и Ford, и Dodge. И именно Dodge поминали создатели ЗИЛ-130 в связи с конструкцией панорамного ветрового стекла советской кабины.

Но в целом кабина 130-го – оригинальная. А рама куда мощнее, чем у американских аналогов тех лет. Создатели ЗИЛ-130 прекрасно понимали: в реальной жизни машины будут грузить, не заглядывая в паспортные данные. Сколько влезет, столько и загрузят.

Сначала для серийного грузовика официально указывали грузоподъемность 5500 кг. Вскоре ее понизили до 5000 кг, но пообещали увеличенный ресурс машины до капремонта. А под конец карьеры ЗИЛ-130 мог везти уже 6000 кг.

Опытный двигатель V6 признали неудачным. И на следующие прототипы ставили серийный рядный шестицилиндровый двигатель рабочим объемом 5,6 л в варианте мощностью 136 л.с. Этот мотор вел родословную от американского Autocar конца 1920-х годов. Неоднократно модернизированный агрегат выпускали до конца 1980-х. Устанавливали этот мотор в основном на самосвалы.

Двигатель V8 мощностью 150 л.с. отличала надежность и ремонтопригодность.

Базовый грузовик получил двигатель V8, сделанный на основе легкового мотора для ЗИЛ-111. Этот агрегат спроектировали в Москве с оглядкой на двигатель Chrysler. Современный по тем временам верхнеклапанный мотор объемом 6 л на ЗИЛ-130 развивал 150 л.с. Поначалу такую мощность даже считали избыточной.

Грузовик прогресса

На фоне предшественника ЗИЛ-164 и иных советских грузовиков ЗИЛ-130 казался революционным. Кабина — просторная, действительно трехместная. И посадка удобная. У ЗИЛ-130 очень хорошая печка. Даже в сильные морозы в машине тепло.

У 130-го приличные пневматические тормоза. А пневмосистема хороша еще и тем, что от ресивера можно подкачать шины или использовать воздух, скажем, для пульверизатора при подкраске.

Стеклоочистители тоже пневматические. Чем больше откроешь кран, тем быстрее движутся щетки.

Кабина ЗИЛ-130 – просторная, трехместная. И сидеть за рулем удобно.

Коробка передач – пятиступенчатая с синхронизаторами на высших скоростях. Вопреки инструкции, трогались обычно со второй. Первую с передаточным числом 7,44 использовали на бездорожье, при сильной загрузке или при старте в крутую гору.

ЗИЛ-130 по меркам тех лет был резвым грузовиком. Максималка, по заводским данным, составляла 90 км/ч, а у ГАЗ-53, тоже с мотором V8, – 80 км/ч.

Водители в автохозяйствах стремились работать именно на ЗИЛ-130 и не очень хотели на 53-м. В первую очередь, из-за удобства управления и надежности ЗИЛа. Ведь на эти грузовики ставили даже гидроусилители руля.

Но главное, 130-й слыл долговечным и прочным. И это считали его главным достоинством.

Рабочий и колхозник

Грузовики ЗИЛ-130 работали по всей стране. Версий было более семидесяти! Бортовые машины и самосвалы с разными колесными базами, седельные тягачи, спецмашины на шасси нескольких модификаций. Делали и газобаллонные автомобили.

Грузовики трудились и в больших городах, и в отдаленных деревнях. Кстати, характеристики трансмиссии и дорожный просвет 270 мм способствовали хорошей для грузовика колесной формулой 4х2 проходимости.

В правой части панели приборов расположены главные приборы - манометры пневмосистемы.

Вот только в инструкциях указывали: расход топлива — 27-29 л/100 км. Причем на шоссе и при равномерной скорости 60 км/ч. В реальной жизни грузовик потреблял в полтора, а то и в два раза больше бензина. Впрочем, советские автохозяйства расход топлива мало волновал.

Грузовик со стажем 30+ лет

Конструктивно бензиновый грузовик устарел уже к концу 1970-х. Но ведь ЗИЛ-130 жил и работал в конкретных условиях, в которых оставался почти идеальной машиной.

В Москве ЗИЛ-130 делали до 1986 года. А потом до 1995-го выпускали модернизированный, но по сути тот же ЗИЛ-431410. А в Новоуральске последние машины собрали в 2010 году. Всего изготовили около 3 млн 400 тысяч автомобилей всех модификаций.

Однако живых машин в приличном состоянии осталось немного. Но 130-й помнят и уважают. И он того заслуживает.

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