9 знаменитых грузовиков СССР: почему их массово вывозили за рубеж

Эти машины ценили не только у нас. Их активно поставляли на экспорт. А в некоторых странах наши грузовики даже выпускали по лицензии!

ГАЗ-51: его делали в четырех странах

ГАЗ-51 в финском исполнении.

ГАЗ-51 знали все и по всей стране. Он, вероятно, так и останется самым массовым грузовиком за всю отечественную историю. С 1946 по 1975 год сделали более 3,5 млн экземпляров! Чуть больше 14 тысяч собрали на Иркутском сборочном заводе, остальные — в Горьком.

ГАЗ-51 выпускали помимо СССР еще в трех странах. В Польше его под именем Lublin делали c 1951 по 1958 гг.

В 1958-м выпуск развернули в Китае. Там наши грузовики назывались Yuejin. С модернизациями производили аж до 1987 года, изготовив почти 162 000 машин.

«ГАЗ пятьдесят раз» (как его иногда называли у нас) под мудреным именем Syngri 58 делали и в Северной Корее.

ГАЗ-51 экспортировали и в Финляндию, где до середины 1960-х западных автомобилей из-за недостатка валюты было мало. У финнов существовали даже специальные версии ГАЗ-51 — в частности, с более длинным кузовом.

У нас же ГАЗ-51 с «шестеркой» всего в 75 л.с. и коробкой передач без синхронизаторов любили за неприхотливость и простоту. Для многих он был первой учебной, а значит навсегда любимой машиной.

ЗИС-150: в переводе на китайский

ЗИС-150, он же — Захар.

Были времена, когда не китайские автомобили делали у нас, а наоборот. СССР построил в Китае огромный First Automobile Works (FAW), где в 1953-м стали производить грузовики Jiefang («освобождение»). Они были упрощенной копией нашего ЗИС-150 — первого послевоенного грузовика московского завода.

ЗИС-150 выпускали и в румынском Брашове (город некоторое время назывался Орашул-Сталин) под именем Steagul Rosu («красное знамя»).

У нас ЗИС-150, который делали с 1947 по 1957 годы, и его развитие — ЗИЛ-164, выпускаемый до 1965-го, почитали за надежность и простоту. Грузовики ломались часто, но и отремонтировать их можно было буквально в поле. А сделали машин обеих моделей более 1,1 млн. Некоторые даже дожили до наших дней.

ЗИЛ-130: быстрый и надежный

ЗИЛ-130.

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По количеству выпущенных автомобилей ЗИЛ-130 совсем немного отстал от рекордсмена ГАЗ-51. Изготовили почти 3,4 млн грузовиков нескольких десятков модификаций. А делали 130-й и его продолжение ЗИЛ-431410 аж 31 год — с 1964-го по 1995-й! Водители уважали автомобиль, в частности, за динамику. Кстати, поначалу 150-сильный мотор на заводе посчитали излишне мощным.

Но больше всего автомобиль любили за прочность и надежность. Только получив новую машину, ее надо было «протянуть» — в переводе на нормальный язык, подтянуть все болты и гайки. Особенно в ходовой.

ЗИЛ-130 экспортировали во многие страны. В некоторые развивающиеся иногда бесплатно. Уже с начала 1970-х для экспорта нашим грузовикам не хватало достойных дизелей. Но в Союзе расходы на топливо в государственных предприятиях не считали.

«Сто тридцатые» тоже поставляли в Финляндию (для пожарных машин там немного переделывали кабины). Сохранились грузовики даже и на Кипре. Причем с правым рулем — видимо, местная переделка.

ГАЗ-53: дизель только в Болгарии

ГАЗ-53.

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ГАЗ-53 делали даже чуть дольше, чем ЗИЛ-130, — с 1961 по 1993 годы. Этих машин тоже было немало в автошколах ДОСААФ, поэтому для многих они были первыми — учебными. От ГАЗ-51 и ГАЗ-52 грузовик выгодно отличался мотором V8 объемом 4,25 л, мощностью 115, а позднее и 120 л.с., и усилителем тормозов. Изготовили 3,37 млн 53-х, в том числе как шасси самосвалов, спецавтомобилей, автобусов.

ГАЗ-53 тоже делали за рубежом, в Болгарии на заводе Мадара. Причем и с болгарским 80-сильным дизелем по лицензии Perkins. А на родине этот автомобиль серийного дизеля так и не дождался.

ЗИЛ-157: любимый «колун»

ЗИЛ-157 по прозвищу «колун».

Даже когда в армию и в народное хозяйство пошли более современные полноприводные машины, водители по-прежнему особенно любили трехосный ЗИЛ-157.

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Феноменальная проходимость сочеталась с простотой конструкции, а заодно и относительной экономичностью пусть и не самого мощного (104 л.с., а потом 110 л.с.) шестицилиндрового двигателя. Автомобиль получил грубоватое, но дружеское прозвище «колун».

ЗИЛ-157 делали в Москве с 1958 по 1982 годы, на УАМЗ в Новоуральске — с 1977 по 1991 годы. На этих заводах изготовили около 950 тыс. машин. Сюда можно добавить почти 200 тыс. предшественников ЗИЛ-157 — ЗИС-151 с двускатными колесами задних мостов.

ЗИЛ-157 тоже стал китайцем. На заводе FAW полноприводник с немного упрощенным кузовом делали под именем Jiefang-CA30.

УАЗ: буханка вместо пиццы

«Головастик» — УАЗ в Великобритании.

Этот легендарный автомобиль примерил много индексов (УАЗ-450, УАЗ-452, УАЗ-3741, УАЗ-3303) и разошелся по миру уймой модификаций. Первые появились в 1958 году (то есть более шести десятилетий назад!). Теперь все знают их как «буханки», а бортовые грузовики — как «головастики».

В СССР машину любили за проходимость в сочетании с экономичностью. Полноприводные «уазики» иногда вытаскивали из грязи и сугробов куда более тяжелые, но с приводом лишь на заднюю ось грузовики. На автобазах «уазиками» по утрам таскали для пуска ЗИЛы и «газоны» с разряженными на морозе аккумуляторами.

«Буханку» экспортировали во многие страны, включая даже Великобританию. Там, кстати, поначалу продавали машины с левым рулем. Позднее — и с правым. Причем переделанные уже в Англии. Несколько машин там еще живы.

Особую славу УАЗу принесла итальянская фирма Martorelli, которая строила на основе наших машин кемперы. Правда, в основном с западными двигателями.

УРАЛ-375: солдат многих армий

Урал-375.

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Трехосный с блокировкой межосевого дифференциала полноприводный внедорожник из Миасса любили за феноменальную проходимость. Официальный выпуск начали в 1961 году и делали вплоть до 1993 года.

Вот только двигатель V8 рабочим объемом 7 л и мощностью 180 л.с. потреблял высокооктановый бензин АИ-93. А расход на бездорожье достигал 50 л/100 км! Но большинство машин шли в армию, а там расходы на топливо не считали.

Уралы служили и в армиях стран Варшавского договора. Машины поставляли также в Иран и Ирак. Причем в Иране капитально отремонтированные и модернизированные Уралы служат до сих пор.

КРАЗ: по имени BELAZ

Belaz — он же КрАЗ в Великобритании.

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Семейство КрАЗ-256 (самосвал), КрАЗ-257 (бортовой грузовик) и КрАЗ-258 (седельный тягач), тоже с модернизациями, производили более 30 лет. Автомобили грузоподъемностью 11–12 т с 240-сильными 15-литровыми двигателями делали с 1961 по 1993 год. За это время собрали более 420 тысяч грузовиков.

Консервативные машины с тяжелым управлением и кабиной на деревянном каркасе конструкции конца 1940-х тоже поставляли на экспорт. Несколько сотен самосвалов отправили (не поверите!) даже в Великобританию. Причем там КрАЗы продавали под именем Belaz. Немного машин, правда, сильно заезженных, в Альбионе даже сохранились.

МАЗ-500: эталон советского комфорта

Ранний МАЗ-500.

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Один из первых советских грузовиков с бескапотной кабиной и первый с откидывающейся для обслуживания двигателя — МАЗ-500 небольшими партиями делали с 1961 года, массово — с 1963-го. Автомобили оснащали удачными и надежными ярославскими дизелями V6 мощностью 180 л.с. Позднее появились и версии с моторами V8, развивающими до 270 л.с.

В докамазовскую эпоху просторная кабина МАЗа стала эталоном комфорта. Особенно машины ценили дальнобойщики, пересевшие в МАЗы из тягачей ЗИЛ. Всего изготовили более 330 тысяч МАЗ-500. Их тоже экспортировали в социалистические страны и в Финляндию. Правда, в небольших количествах.

Фото: из архива «За рулем»