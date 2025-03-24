Почему нужно проверять на цвет охлаждающую жидкость (и что будет, если этого не делать)

Эксперты «За рулем» предупредили о рисках смешивания моторного масла и антифриза

Чем опасно попадание топлива в моторное масло, рассказано тут.

Масло и охлаждающая жидкость

Моторное масло и охлаждающая жидкость – субстанции несмешиваемые. При интенсивном перемешивании они образуют эмульсию – механическую смесь светло-желтоватого цвета.

В системе смазки такая эмульсия ухудшает смазывающие свойства, снижает вязкость и может привести к задирам цилиндров и к проворачиванию вкладышей. А в системе охлаждения попадание масла в охлаждающую жидкость ухудшает теплопередачу и засоряет теплообменники, что ведет к перегреву двигателя.

Как это происходит?

В двигателях прошлого века было не так много вариантов смешивания двух рабочих жидкостей. Прокладки под головкой блока цилиндров были толстыми, сделанными из металлоасбеста. Они имели металлические окантовки только вокруг цилиндров и масляного канала. Если такие прокладки прогорали, то охлаждающая жидкость попадала в цилиндры, а оттуда – в масло.

Теплообменники двигателей GM семейства 1.6 и 1.8 ХЕР имеют крайне сложную конструкцию. Возможно как проникновение масла в антифриз и наоборот, так и течь обеих жидкостей наружу.

Кроме того, масло могло попасть в систему охлаждения через ту же прокладку. Породить проблему также могли трещины в головке блока цилиндров или сквозная коррозия заглушек водяной рубашки в той же головке блока. В результате охлаждающая жидкость могла попасть под клапанную крышку и затем в масло.

В современных двигателях вариантов смешивания масла с охлаждающей жидкостью больше. Многие двигатели оснащены теплообменниками «масло-ОЖ». Это полезное устройство позволяет ускорить прогрев масла в начале работы двигателя, а также предотвратить его перегрев при высоких нагрузках. Однако конструкции теплообменников могут быть разными, и некоторые из них могут начать смешивание жидкостей уже через несколько лет эксплуатации.

Кроме того, в некоторых двигателях, известных своей надежностью, в определенных комплектациях используются элементы, которые отделяют масло от охлаждающей жидкости через тонкую прокладку.

Теплообменник двухлитрового мотора Renault и множества похожих, например, на фольксвагеновских моторах, по исполнению – отдельная, легкозаменяемая деталь. Поэтому случаи негерметичности практически неизвестны.

Еще одна загадка

Казалось бы, каким чудом охлаждающая жидкость может проникать в масло через неплотности теплообменника, если известно, что давление масла выше? Действительно, пока мотор работает, давление масла обычно выше. Однако как только мотор заглушен, давление масла исчезает, в то время как давление охлаждающей жидкости, поддерживаемое пружиной пробки расширительного бачка или радиатора, еще некоторое время остается. Это давление может достигать 1,5 бар, и в результате ОЖ выдавливается в масло.

У известного своей надежностью двигателя Renault К4М в некоторых комплектациях на задней части головки блока цилиндров стоял корпус термостата из пластмассы. Между масляными и «водяными» каналами – тонкая резиночка, которая при деформации пластмассы с годами может «не держать».

Меры предосторожности

Как не допустить подобный конфликт? Желательно время от времени оценивать цвет охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Если пробка у вашего автомобиля расположена на радиаторе, то периодически ее следует отворачивать (естественно, «на холодную»). Никаких следов эмульсии быть не должно.

То же самое можно сказать и о пробке маслозаливной горловины. Эмульсия в небольшом количестве может появляться только холодной зимой – это следствие конденсации влаги из воздуха, если автомобиль ездит только на короткие расстояния, когда мотор не успевает прогреться. И так раз за разом. Также эмульсии не должно быть и на маслоизмерительном щупе.

Топливо и охлаждающая жидкость

Такой конфликт – самый безопасный, поскольку на практике практически никогда не происходит. Теоретически и практически топливо и ОЖ нигде не пересекаются. А коли так, то и проблемы нет.