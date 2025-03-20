Что будет, если топливо попадет в моторное масло?

Эксперты «За рулем» рассказали, к чему приводит смешивание техжидкостей внутри ДВС

Внутри большинства двигателей внутреннего сгорания (ДВС) одновременно трудятся топливо, моторное масло и охлаждающая жидкость (ОЖ, в разговорной речи – антифриз). Границы между ними – конструктивные, и пока они, как говорится, на замке – с мотором всё в порядке. Но стоит одной из жидкостей проникнуть на территорию другой, как спокойной жизни ДВС приходит конец.

Каким образом может нарушаться «суверенитет» и чем конкретно это опасно?

Масло и топливо

Улучшением сгорания топлива конструкторы двигателей занимались во все времена. Ведь не до конца сгоревшие бензин или дизтопливо, вылетая «в трубу», ухудшают как экономичность мотора, так и экологию окружающей среды. Однако существует и опасная неисправность, вызванная попаданием топлива в моторное масло.

Как топливо может попасть в масло?

Полного сгорания топлива ни один двигатель внутреннего сгорания не обеспечивает. Частицы бензина или дизтоплива, которые не успели сгореть в цилиндрах, попадают в картер двигателя через поршневые кольца. Так бывает у всех моторов при холодном пуске в условиях низкой (ниже 0 °C) температуры, когда смесь испаряется особенно плохо.

Карбюраторные моторы прошлого при пуске «на подсосе», который никогда не работал идеально, всегда обеспечивали сильно обогащенную смесь, которая конденсировалась на стенках впускного трубопровода, а в итоге попадала в цилиндры в виде капель.

Дизельные моторы с механическими топливными насосами также давали кратное увеличение подачи топлива на пусковых оборотах. Современные системы управления двигателями стараются минимизировать подачу топлива при холодном пуске, но тем не менее избыток топлива всегда присутствует.

После пуска мотора для его быстрого прогрева смесь также обогащается. При этом, как ни странно, чем выше экологические стандарты, тем большее количество топлива попадает в масло. Особенно это стало заметно с появлением каталитических нейтрализаторов, прогреть которые желательно как можно скорее.

Чем это вредно?

Тем, что масло, разжиженное топливом, сразу теряет свои исходные свойства. Иначе и быть не может: бензин вызывает химическую деградацию масла, негативно влияя на содержащиеся в нем присадки. Вязкость масла, разбавленного топливом, падает, а его смазывающая способность ухудшается.

Топливо работает подобно чистящему средству, смывая со стенок цилиндра масляную пленку – так появляются микрозадиры. Само масло начинает быстрее окисляться.

На поведении автомобиля всё это сказывается довольно быстро: двигатель при этом быстрее перегревается, сильнее шумит, интенсивнее изнашивается. Известны случаи, когда под влиянием разбавленного топливом масла даже появлялись очаги детонации в районе поршневых колец. И если бензин из масла всё же может постепенно выпариваться, то дизтопливо – практически нет.

Мотористы отлично знают, что при увеличении нагрузки разжиженное масло уже не может гарантировать требуемую несущую способность масляному клину во вкладышах коленчатого вала. В предельном случае возможно даже сваривание вкладыша с шейкой вала, а это – капитальный ремонт или даже замена мотора.

Маслоизмерительный щуп – прекрасное устройство для диагностики двигателя. На нем можно увидеть не только падение уровня масла от угара, но и прирост от попадания топлива. А еще можно заметить эмульсию от попадания антифриза. К сожалению, сейчас на некоторых автомобилях щупа уже нет.

Когда это происходит?

Идеальные условия для возникновения подобного негатива – частые, но короткие зимние поездки на непрогретом моторе. Чем больше таких поездок, тем выше содержание в масле частиц топлива.

Опасны и некоторые неисправности систем питания и зажигания:

негерметичные форсунки – сли запорный клапан (игла) в распылителе форсунки не держит топливо, то оно с легкостью проникает в цилиндр, причем не только при работе мотора, но и во время стоянки с заглушенным двигателем. Мало того, во время стоянки бензин может полностью «обезжирить» стенки цилиндра, что при последующем пуске крайне вредно.

пропуски зажигания – несгоревшая смесь в изобилии поступает на стенку цилиндра, а сконденсировавшееся топливо просачивается в масло.

Верный признак пробитой прокладки головки блока цилиндров – отмытый добела поршень. На многих моторах в цилиндр можно заглянуть сквозь свечное отверстие безо всякого эндоскопа.

К счастью, наличие неработающего цилиндра быстро заметит даже неопытный водитель. А определить, много ли топлива попадает в масло, можно просто по уровню на маслоизмерительном щупе. Заметный рост уровня и запах бензина от щупа – верный признак неполадки.

Испаряющийся из масляной системы при нагреве бензин может даже вызвать загорание лампы Check Engine. Это происходит, если система управления двигателем видит очень большое переобогащение смеси, которое она не в силах компенсировать снижением топливоподачи.

КОГДА РАЗБАВЛЯЛИ СОЗНАТЕЛЬНО Наши деды иногда для облегчения пуска двигателя зимой заливали в масляную горловину стакан бензина. Рекомендовалось в конце поездки остановить мотор, залить бензин и немного прокрутить двигатель стартером или рукояткой, чтобы бензин перемешался с маслом. Масло становилось жидким, что упрощало пуск мотора морозным утром. Способ крайне вредный, сильно снижающий характеристики масла – он использовался лишь от безысходности и отсутствия хороших масел.

О том, что будет, если в масло попадет охлаждающая жидкость (и наоборот), мы еще расскажем – заходите почаще!