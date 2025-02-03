Почему современные машины не умеют зимовать

Эксперт Колодочкин рассказал, надо ли пускать мотор при простое автомобиля

В советские времена нормальным явлением считалась эксплуатация машины только в теплое время года. Причин тому было множество: с трудом приобретенный автомобиль тщательно оберегали от любых погодных катаклизмов, зимних шин практически ни у кого не было, да и пуск мотора на морозе для многих был проблемой.

Сегодня почти все технические проблемы отошли на второй план, а машина для многих превратилась из драгоценного подарка судьбы в обыкновенный предмет. Но по-прежнему далеко не все автовладельцы постоянно пользуются своими автомобилями: нередко их ставят на прикол на недели и даже на месяцы. Причины у каждого могут быть свои. А вот один вопрос при этом является общим: нужно ли при этом время от времени пускать мотор?

Если залезть в технические дебри, то выяснится: работа на минимальных холостых оборотах способствует постепенному образованию нагара, особенно в изношенных моторах. Однако есть куда более серьезная проблема – состояние аккумуляторной батареи. Во время своего вынужденного бездействия она постоянно разряжается, а потому, если хозяин машины отсутствует слишком долго, имеет право отказаться пустить мотор. Как избежать такой ситуации?

Различия автомобилей

Вариантов поведения несколько. Очень многое зависит от того, насколько автомобиль, скажем так, современен. И вот почему.

Владельцы древних Москвичей и Жигулей при длительном расставании с машиной всегда отключали аккумуляторную батарею от бортовой сети. Для автомобиля это было абсолютно безопасно, а разряд АКБ сводился при этом к ее саморазряду.

Самые заботливые владельцы вообще забирали батарею домой, периодически подзаряжая ее в теплых условиях. В холодном гараже это сделать тяжелее, поскольку на морозе батарея почти не принимает заряд. На практике, после зимней спячки, машины в большинстве случаев легко заводили пусковой рукояткой, если брошенная батарея разряжалась слишком сильно.

У более современных автомобилей отключение АКБ вызывало ряд мелких неприятностей – сбрасывались оперативные настройки бортового компьютеры, сбивались показания часов и настройки радиоприемника. Но это обычно никого не смущало. Хуже, если при отключении батареи срабатывала сирена противоугонного устройства, а владелец понятия не имел, как ее заглушить.

К слову, в некоторых автомобилях установлены две АКБ. Основная – большой емкости, а маленькая дополнительная – для хранения настроек основных систем.

В самых продвинутых машинах при отключении батареи может заблокироваться контроллер управления двигателем, который воспримет такие действия владельца как попытку несанкционированного вмешательства в его работу. Оживить такой контроллер сегодня очень тяжело: официальные дилеры, как известно, устранились, лишив нас возможности действовать официально.

Решение проблемы

Одним из способов решить проблему являются так называемые подзарядники. Фактически это обычные зарядные устройства, которые имеют опцию для подзаряда батарей, установленных на автомобиле.

Либо владельцу современного автомобиля необходимо время от времени навещать машину и пускать мотор, давая генератору подзарядить батарею. На всех современных автомобилях 10-15 минут работы на минимальных оборотах холостого хода для этого вполне достаточно. Опять-таки, по возможности это лучше делать в период ослабления морозов, чтобы батарея активнее принимала заряд. Но этой зимой проблем с морозами в средней полосе России нет.

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