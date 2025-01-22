Метанол в омывайках — яд? Да, но есть «бездомный» нюанс

Эксперт Колодочкин объяснил, почему метанольные омывайки запрещены, но продаются

Все стеклоомывающие жидкости, официально продаваемые сегодня в России, зимой практически неработоспособны. Пока на улице царит слякоть, ездить еще как-то можно – разве что сильный запах изопропилового спирта резко бьет в нос.

Но стоит только морозу опустить столбики термометров пониже, как начинаются проблемы: струя из форсунок стеклоомывателя ослабевает настолько, что не может дотянуться даже до нижней кромки дворников. И дело вовсе не в том, что зимняя стеклоомывайка замерзла: она, как правило, остается жидкой. Но вот ее вязкость при охлаждении возрастает так, что загустевшая жидкость теряет возможность протиснуться сквозь жиклеры и подводящие магистрали. В итоге дворники начинают елозить «по сухому», а водитель теряет нормальный обзор дороги.

Различия спиртов

Виновата, конечно же, негодная омывайка: для зимы нужно средство, которое при охлаждении не превращается в подобие сметаны. И химикам такие жидкости известны с незапамятных времен. Все дело – в спирте, используемом при их производстве.

Основных спиртов, на основе которых делают стеклоомывающие жидкости, три: изопропиловый, этиловый и метиловый (он же – метанол). Пока морозов нет, все они ведут себя более-менее одинаково. А вот уже при морозе -25°С проявляется серьезное различие. Вязкость метилового спирта при такой температуре в 2,8 раза ниже, чем у этилового, и в 5,2 раза ниже, чем у изопропилового! Поэтому омывайка на основе метанола не застревает по дороге от бачка до ветрового стекла.

Следует добавить, что метиловых производств у нас в стране на порядок больше, чем изопропиловых.

Во всем виноваты… «социально сниженные лица»

Так кто же мешает нам пользоваться метанольными омывайками? Ответ звучит фантастически неправдоподобно: виновата наша забота о людях с низкой социальной ответственностью! Именно поэтому метанольные омывайки у нас… запрещены!

Все началось с 1 июля 2000 года, когда вышло постановление главного санитарного врача №4 от 23.05.2000 г. В этом документе есть явное противоречие! Судите сами. Здесь четко сказано, что такие омывайки… безопасны! Цитируем:

«…использование стеклоомывающих жидкостей на основе метанола по назначению не оказывает вредного воздействия на здоровье человека, что подтверждается многолетней практикой применения их за рубежом и отсутствием отравлений в нашей стране».

Но вот следующая цитата из того же документа:

«Вместе с тем, учитывая низкий уровень культуры и гигиенического образования части населения… увеличение в последнее время "социально сниженных лиц" без определенного места жительства… запретить с 01.07.2000 производство и реализацию стеклоомывающих жидкостей, содержащих метанол».

Забота о здоровье тех, кто готов пить даже жидкости для мытья унитазов, поставила под угрозу жизни миллионов водителей, которые в сильные морозы лишились возможности ездить с чистыми стеклами.

Есть ли альтернатива

И да, и нет. В принципе, при производстве омываек можно было бы использовать этиловый спирт: он по вязкости занимает промежуточное положение между изопропилом и метанолом. Но этот спирт очень дорогой, поскольку обложен акцизами. Покупать такую омывайку никто не станет из-за высокого ценника.

Второй вариант – проще простого: надо сделать омывающую жидкость денатурированной, добавив в нее так называемый бензоат денатониума, он же Битрекс. Эта субстанция при первой же попытке попробовать жидкость на вкус вывернет организм наизнанку так, что мгновенно отобьет охоту пробовать незамерзайки в дальнейшем. Кстати говоря, Битрекс испытывался по программе, подписанной тем же санитарным врачом, и прошел все испытания. Но заниматься этим никто не хочет.

Никому нет дела до того, что метанол вреден исключительно при употреблении его внутрь организма! Следуя такой логике, нужно запретить любые жидкости, которыми человек с низкой социальной ответственностью может отравиться – бензины, тормозные жидкости, антифризы и так далее. Но «козлом отпущения» оказался именно метанол.

Почему метанольные омывайки не уничтожили как класс

Абсурд победил – метанол россиянам запретили. Однако все дальнобойщики и большинство водителей используют именно такие омывайки – ими торгуют на рынках, на развалах, в мелких магазинчиках и так далее. Более того, при внимательном изучении состава некоторых официально продаваемых у нас омываек видно, что в них присутствует метанол. Как такое возможно?

Причин тому несколько, а сложившаяся ситуация всех устраивает. На бумаге проявляется забота о населении, а на практике метанол спокойно добирается до водителей, которым он действительно необходим. Поэтому борьба с запрещенными омывайками и носит показушный характер: вот прикрыта еще одна нелегальная торговая точка, а контрафакт изъят.

Добавим также, что многие чиновники вообще не имеют понятия о проблеме, потому что жидкости в бачки омывателей их персональных машин заливают совсем другие люди.

Можно ли сэкономить, если покупать концентрат вместо готовой стеклоомывайки? Нет, так как решающую роль в работе стеклоомывающей жидкости играет формула спирта.