Метанол в омывайках — яд? Да, но есть «бездомный» нюанс
Все стеклоомывающие жидкости, официально продаваемые сегодня в России, зимой практически неработоспособны. Пока на улице царит слякоть, ездить еще как-то можно – разве что сильный запах изопропилового спирта резко бьет в нос.
Но стоит только морозу опустить столбики термометров пониже, как начинаются проблемы: струя из форсунок стеклоомывателя ослабевает настолько, что не может дотянуться даже до нижней кромки дворников. И дело вовсе не в том, что зимняя стеклоомывайка замерзла: она, как правило, остается жидкой. Но вот ее вязкость при охлаждении возрастает так, что загустевшая жидкость теряет возможность протиснуться сквозь жиклеры и подводящие магистрали. В итоге дворники начинают елозить «по сухому», а водитель теряет нормальный обзор дороги.
Различия спиртов
Виновата, конечно же, негодная омывайка: для зимы нужно средство, которое при охлаждении не превращается в подобие сметаны. И химикам такие жидкости известны с незапамятных времен. Все дело – в спирте, используемом при их производстве.
Основных спиртов, на основе которых делают стеклоомывающие жидкости, три: изопропиловый, этиловый и метиловый (он же – метанол). Пока морозов нет, все они ведут себя более-менее одинаково. А вот уже при морозе -25°С проявляется серьезное различие. Вязкость метилового спирта при такой температуре в 2,8 раза ниже, чем у этилового, и в 5,2 раза ниже, чем у изопропилового! Поэтому омывайка на основе метанола не застревает по дороге от бачка до ветрового стекла.
Следует добавить, что метиловых производств у нас в стране на порядок больше, чем изопропиловых.
Во всем виноваты… «социально сниженные лица»
Так кто же мешает нам пользоваться метанольными омывайками? Ответ звучит фантастически неправдоподобно: виновата наша забота о людях с низкой социальной ответственностью! Именно поэтому метанольные омывайки у нас… запрещены!
Все началось с 1 июля 2000 года, когда вышло постановление главного санитарного врача №4 от 23.05.2000 г. В этом документе есть явное противоречие! Судите сами. Здесь четко сказано, что такие омывайки… безопасны! Цитируем:
«…использование стеклоомывающих жидкостей на основе метанола по назначению не оказывает вредного воздействия на здоровье человека, что подтверждается многолетней практикой применения их за рубежом и отсутствием отравлений в нашей стране».
Но вот следующая цитата из того же документа:
«Вместе с тем, учитывая низкий уровень культуры и гигиенического образования части населения… увеличение в последнее время "социально сниженных лиц" без определенного места жительства… запретить с 01.07.2000 производство и реализацию стеклоомывающих жидкостей, содержащих метанол».
Есть ли альтернатива
И да, и нет. В принципе, при производстве омываек можно было бы использовать этиловый спирт: он по вязкости занимает промежуточное положение между изопропилом и метанолом. Но этот спирт очень дорогой, поскольку обложен акцизами. Покупать такую омывайку никто не станет из-за высокого ценника.
Второй вариант – проще простого: надо сделать омывающую жидкость денатурированной, добавив в нее так называемый бензоат денатониума, он же Битрекс. Эта субстанция при первой же попытке попробовать жидкость на вкус вывернет организм наизнанку так, что мгновенно отобьет охоту пробовать незамерзайки в дальнейшем. Кстати говоря, Битрекс испытывался по программе, подписанной тем же санитарным врачом, и прошел все испытания. Но заниматься этим никто не хочет.
Почему метанольные омывайки не уничтожили как класс
Абсурд победил – метанол россиянам запретили. Однако все дальнобойщики и большинство водителей используют именно такие омывайки – ими торгуют на рынках, на развалах, в мелких магазинчиках и так далее. Более того, при внимательном изучении состава некоторых официально продаваемых у нас омываек видно, что в них присутствует метанол. Как такое возможно?
Причин тому несколько, а сложившаяся ситуация всех устраивает. На бумаге проявляется забота о населении, а на практике метанол спокойно добирается до водителей, которым он действительно необходим. Поэтому борьба с запрещенными омывайками и носит показушный характер: вот прикрыта еще одна нелегальная торговая точка, а контрафакт изъят.
Добавим также, что многие чиновники вообще не имеют понятия о проблеме, потому что жидкости в бачки омывателей их персональных машин заливают совсем другие люди.
- Можно ли сэкономить, если покупать концентрат вместо готовой стеклоомывайки? Нет, так как решающую роль в работе стеклоомывающей жидкости играет формула спирта.
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