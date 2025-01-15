Можно ли сэкономить, если покупать концентрат вместо готовой стеклоомывайки?

Эксперт Колодочкин: решающую роль в работе стеклоомывающей жидкости играет формула спирта

Зачем приобретать стеклоомывающую жидкость в виде концентрата, требующего разбавления водой, если на каждом углу продают готовые стеклоомывайки? Основной аргумент, который приводят в их пользу, обычно звучит так: на сильном морозе это точно не превратится в лед. Кроме того, некоторые находят в таком приобретении и экономическую выгоду. Так есть ли смысл в подобной покупке или нет? Разобрались.

Требования к стеклоомывающей жидкости

Химик назовет несколько параметров данной жидкости, хотя главным для большинства автовладельцев по старинке считается температура замерзания. Но как раз с этим все в порядке: раньше обещанного замерзает только откровенный брак.

Гораздо важнее кинематическая вязкость, которая показывает, сохраняет ли жидкость текучесть на морозе. Чем меньше вязкость, тем лучше. Между прочим, даже водка при охлаждении примерно до -30°С становится более вязкой буквально на глазах, неохотно переливаясь между стенками бутылки.

Эта жидкость не замерзла. Однако ее вязкость на морозе возросла настолько, что струя до стекла фактически не достает – даже у стоящего на месте автомобиля. А что будет при сильном потоке встречного воздуха?

Из других параметров отметим водородный показатель рН, который говорит о влиянии препарата на поверхность металла. Кроме того, важную роль играет и влияние жидкости на резинотехнические компоненты автомобиля. Подробнее об этом рассказано в материале «Морозный концентрат» по результатам экспертизы концентратов, проведенной журналом «За рулем» и опубликованной в 12-м номере за 2024 год.

Главный вопрос к стеклоомывающей жидкости

Думаю, что выбор между концентратом и обычной омывайкой – это второстепенный вопрос. Гораздо важнее понять, что решающую роль в работе стеклоомывающей жидкости играет формула спирта, из которого она создана.

Главный недостаток омываек на основе изопропилового спирта, помимо резкого запаха, – это вышеупомянутая вязкость, которая на сильном морозе не дает струям жидкости добраться даже до нижней кромки дворников. Вязкость таких жидкостей при морозе -25°С в 5,2 раза выше, чем у аналогичных средств на основе метанола – разница колоссальная.

Производители омываек прекрасно это знают. Как знают и то, что метанол четверть века тому назад был объявлен у нас вне закона. Причина запрета странная: его пьют люди, называемые часто «алкашами», и травятся. В итоге тому производителю, который захочет производить омывайку, вредную для алкоголиков, но полезную для нормальных водителей, приходится нарушать закон.

Если синоптики пообещают мороз в «минус 90», то это средство все равно должно выдержать и не замерзнуть. Кстати, внутри – метанол…

Результаты экспертизы «За рулем» показали, что многие из приобретенных концентратов стеклоомываек (Gloss sistem, Iris, Sintech, «Антилед» и «Патриот») содержат в себе запрещенный метанол. Все они удостоились схожей оценки: параметры отличные, но из-за особенностей законодательства торговать такими нельзя.

Начало кристаллизации раствора концентрата выглядит красиво.

Так стоит ли приобретать концентраты?

Считаю, что не стоит. Особой экономии не будет – ведь не секрет, что на трассах и на многих развалах постоянно продают пятилитровые баклажки с метанольными омывайками. А такие жидкости не вязнут на морозе, да и не имеют резкого запаха, как изопропиловые.

Даже если пользоваться неразведенным концентратом, то и в этом случае вязкость изопропилового спирта будет запредельно высокой по сравнению с метанольной жидкостью. А на практике гораздо проще поискать не концентрат, а «обычную» омывайку на основе метанола: запрет запретом, но они как продавались, так и продаются.

Разумеется, пользоваться концентратами можно. Есть смысл добавлять их в сильно разбавленные омывайки, сохранившиеся с теплых времен. Но если жидкость уже замерзла, то проще заехать куда-то на обогреваемую парковку: простое добавление концентрата в ледяной бачок для его размораживания мгновенного результата не принесет.

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