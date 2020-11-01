20 лет под запретом: когда же вернется нормальная омывайка?!

Ее нельзя производить и продавать. Но покупать и использовать — не запрещено. Просто имейте это в виду, когда будете на трассе.

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Этим веществом травятся по глупости во всем мире:

2020 год — 300 смертей в Иране

2012 — 51 человек в Польше, Чехии, Словакии

2001 — 68 человек в Эстонии...

Однако у нас решили, что народ настолько недалек, что если не запретить метанол (он же древесный спирт, он же CH 4 O), то весь запас таких жидкостей в стране будет немедленно выпит. И останется у нас слепое население...

Стеклоомывающие жидкости на основе метилового спирта попали в России под запрет с 1 июля 2000 после выхода в мае постановления №4 главного санитарного врача Геннадия Онищенко. Документ занятный: сначала в нем говорится, что такие омывайки… безопасны!

«…использование стеклоомывающих жидкостей на основе метанола по назначению не оказывает вредного воздействия на здоровье человека, что подтверждается многолетней практикой применения их за рубежом и отсутствием отравлений в нашей стране».

И тут же — что метанольные жидкости нужно запретить: «Вместе с тем, учитывая низкий уровень культуры и гигиенического образования части населения… увеличение в последнее время „социально сниженных лиц“ без определенного места жительства… запретить с 01.07.2000 производство и реализацию стеклоомывающих жидкостей, содержащих метанол».

Иными словами, забота о здоровье граждан, готовых пить жидкость для мытья сантехники, лишила миллионы водителей возможности покупать годную для сильных морозов и недорогую омывайку. Ведь только метанольные жидкости сохраняют в холода нормальную текучесть. И это не единственное их достоинство.

Метанол не густеет на морозе

Стеклоомывающие жидкости делают на основе трех спиртов: изопропилового, этилового и метилового. Пока на улице держится «плюс», жидкости любого состава ведут себя одинаково. А при температуре —25оС и ниже проявляется серьезное различие.

Ведь вязкость запрещенного метилового спирта при таком холоде в 2,8 раза ниже, чем у этилового, и в 5,2 раза ниже, чем у изопропилового! Омывайка на основе последнего густеет и застревает на пути от бачка до ветрового стекла. Этиловая — получше, но тоже густеет и не попадает в зону дворников. А на основе метанола спокойно разбрызгивается на стекло. Но в наших магазинах продают самый неудачный вариант — на изопропиловой основе. Потому что метанол запрещен, а этиловый спирт обложен акцизами — стоимость сделанной из него омывайки будет неподъемной.

Метанол самый безвредный

Мы проводили замеры концентрации паров в салоне автомобиля при постоянно включенном стеклоомывателе и получили интересные результаты. При использовании жидкости на основе метанола предельно допустимая концентрация в рабочей зоне водителя достигается через пять минут. А когда заливали в бачок омывателя изопропанол, получали схожие показатели уже через 5–10 секунд. Получается, отравиться, вдыхая пары разрешенной омывайки, намного проще.

Безопасность метанольных омываек подтверждает и то, что их не запрещают использовать во многих цивилизованных странах — Финляндии, Швеции, Канаде, США. А уж там экологи и «зеленые» построже наших будут. Но там потребитель сам выбирает подходящую жидкость.

Метанол подходит всем

От изопропиловых омываек в сильные морозы особенно страдают владельцы машин с щелевидными форсунками стеклоомывателей: загустевшая жидкость не проходит через них. В меньшей степени эти проблемы проявляются в старых моделях с форсунками большего диаметра (ГАЗ-21) или в некоторых современных автомобилях, где жиклеров вообще нет, а жидкость подается в зону работы дворников (Volvo S90). И только стеклоомывающие жидкости на основе метанола сохраняют работоспособность независимо от конструкции омывателей.

Метанол дешевле

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«Потребители жалуются на резкий запах изопропиловых жидкостей и плохую текучесть на морозе, — рассказал нам Сергей Ивашкин, директор „Обнинскоргсинтез“, одного из крупнейших производителей стеклоомывающих жидкостей. — К тому же за эти недостатки они еще и переплачивают: изопропиловая жидкость стоит в несколько раз дороже метанольной».

И действительно: на развале пятилитровую канистру с запрещенной омывайкой можно приобрести в среднем за 150 рублей, в магазинах и на АЗС разрешенные жидкости стоят 300–400 рублей.

Битрекс — наш выбор

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Попытки спасти от отравления «социально сниженных лиц» привели к тому, что водители приобретают контрафакт на обочинах или вглядываются через плохо очищенное стекло. Надуманная проблема с ядовитым метанолом имеет простое решение: достаточно делать его денатурированным, добавляя так называемый битрекс (бензоат денатониума). Эта добавка при попытке попробовать жидкость на вкус вывернет организм наизнанку и мгновенно отобьет охоту употреблять незамерзайки. Кстати, битрекс испытывался по программе, подписанной тем же главным санитарным врачом Онищенко, и успешно выдержал тесты.

Осталось сделать один шаг — легализовать метанол и начать выпускать нормальную незамерзайку.

«За рулем» спросил Роспотребнадзор: «Когда снимут запрет на метанол?».

Роспотребнадзор ответил ссылкой на действующие СанПиН, в которых сказано, что метанол — сильнейший яд и применять его при производстве стеклоомывающей жидкости нельзя.

В общем пока приобретать зимнюю стеклоомывающую жидкость лучше не в магазинах, а на рынках, развалах и трассах — там, несмотря на запреты, продают метанольную продукцию. Часто их покупают дальнобойщики. А уж они знают не понаслышке, что такое настоящая опасность.