Что можно узнать о моторе по выхлопной трубе

Эксперт Ревин объяснил, зачем перекупщики носят с собой чистый лист бумаги

На срезе выхлопной трубы можно увидеть некоторые характерные признаки износа или повреждения двигателя. При этом можно просто оценить цвет выхлопных газов, осмотреть срез трубы и поднести к нему чистый листок бумаги при работающем моторе.

Начнем со среза выхлопной трубы, для осмотра которого двигатель даже не нужно заводить. В трубе не должно быть толстого слоя нагара и тем более этот нагар не должен быть маслянистым. Просто нагар говорит о нарушении в работе системы питания – обогащенная смесь. А маслянистые отложения сообщат нам о масложоре.

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Далее следует пустить двигатель и убедиться, что выхлоп равномерный. Перебои в работе холодного мотора сразу будут заметны. Причин неравномерной работы холодного мотора много, но, скорее всего, это плохое состояние свечей или форсунок. Например, негерметичная форсунка за время стоянки напустила топлива в цилиндр, а потому сразу после пуска этот цилиндр работать не будет. Также перебои могут быть вызваны низкой компрессией в одном из цилиндров.

Для теста по цвету выхлопа двигатель нужно прогреть. В сухой теплый день выхлопные газы из трубы при исправном двигателе, работающем на минимальных оборотах холостого хода, не должны быть заметны.

На холоде пар из выхлопной системы идет, но не огромными клубами, которые свидетельствуют о попадании влаги. Это может быть антифриз или влага из топлива. В холодные дни с высокой влажностью воздуха по выхлопу понять что-либо будет нельзя. Огромное количество конденсата в системе выхлопа исказит результат.

У очень многих современных автомобилей срез выхлопной трубы запрятан глубоко под багажник или, наоборот, это очень красивые, но бутафорские «сопла» в заднем бампере. Во всех этих случаях остается только смотреть на цвет выхлопа, да и то он будет несколько разбавлен окружающим воздухом.

Если погода нормальная, то помимо белого дыма (пара) можно различить еще черный и сизый цвета. Черный говорит о переобогащении топливовоздушной смеси. А сизый – о сгорании масла и, соответственно, масложоре.

Поднеся листок чистой бумаги к выхлопной трубе исправного прогретого мотора, мы не должны увидеть на нем кусочков сажи и мельчайших капелек масла. Если же на листке при осмотре обнаружатся такие частицы или разводы от масла, то рассматривать автомобиль к покупке не следует.

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