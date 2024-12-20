Замерз бачок омывателя? 9 способов его разморозить
Каждый автовладелец знает, что ездить с неисправной системой стеклоомывателей запрещено ПДД. В то же время именно в замерзших бачках чаще всего выходят из строя насосы, поскольку неопытные водители пытаются их все-таки запустить.
Чтобы не испытывать технику на прочность и не получить штраф от ГАИ, разморозить бачок можно разными способами.
1. Загоняем автомобиль в теплое помещение
Не самый быстрый, но самый простой способ разморозить бачок. Для этого днем можно поставить машину в подземный паркинг или на ночь в теплый гараж. Также можно воспользоваться помещением ремзоны в ближайшем автосервисе.
Перед этим желательно хорошо прогреть двигатель. Это ускорит оттаивание форсунок и шлангов системы стеклоомывателя. И сам бачок быстрее отогреется.
После разморозки следует сразу слить из системы всю жидкость и залить хорошую незамерзайку.
2. Едем на ближайшую автомойку
Там можно найти горячую воду, которую из шланга следует залить в замерзший бачок. Подавать воду нужно осторожно, не заливая электроприборы в подкапотном пространстве.
Важно! У некоторых моделей заливная горловина бачка расположена рядом с генератором. Защитите агрегат от попадания воды, накрыв его полиэтиленовым пакетом.
Как без стеклоомывателя доехать до автомойки
Если на дороге слякоть, то лобовое стекло сразу забросает грязью. Чтобы обеспечить себе в пути обзор, нужно заранее подготовить пластиковую бутылку. Сделайте несколько отверстий в пробке бутылки. Таким образом, во время движения через опущенное стекло водительской двери можно будет поливать ветровое стекло, обеспечивая себе обзор.
Есть более усовершенствованная версия бутылки с незамерзайкой – просто прикрепите ее хомутиками к поводку стеклоочистителя.
Если остановит инспектор ГАИ
Согласно перечню неисправностей, нельзя выезжать с неработающим омывателем стекол. В этом случае можно сослаться на п. 2.3.1 ПДД, где сказано, что допускается работа стеклоочистителя только с водительской стороны. Также поясните, что вы следуете к месту ремонта и при этом соблюдаете все меры предосторожности. Вероятнее всего, инспектор отпустит вас без штрафа.
3. Снимаем бачок омывателя
После этого заносим его домой и отогреваем под горячей водой. Однако не на всех современных моделях автомобилей демонтаж бачка окажется быстрым. К примеру, на Ладах (до Гранты включительно) снятие бачка занимает пару минут.
Несложно будет снять бачок владельцам Лады Ларгус и XRAY, Renault Logan и Duster, а также Nissan Almera. У них бачок расположен под ветровым стеклом, и демонтаж не представляет сложностей.
4. Отогреваем феном
Поток теплого воздуха следует направить в горловину бачка. По возможности, чтобы ускорить процесс, можно греть боковую поверхность бачка.