Замерз бачок омывателя? 9 способов его разморозить

«За рулем» выяснил, какие способы отогреть бачок омывателя реально работают

Каждый автовладелец знает, что ездить с неисправной системой стеклоомывателей запрещено ПДД. В то же время именно в замерзших бачках чаще всего выходят из строя насосы, поскольку неопытные водители пытаются их все-таки запустить.

Чтобы не испытывать технику на прочность и не получить штраф от ГАИ, разморозить бачок можно разными способами.

1. Загоняем автомобиль в теплое помещение

Не самый быстрый, но самый простой способ разморозить бачок. Для этого днем можно поставить машину в подземный паркинг или на ночь в теплый гараж. Также можно воспользоваться помещением ремзоны в ближайшем автосервисе.

Перед этим желательно хорошо прогреть двигатель. Это ускорит оттаивание форсунок и шлангов системы стеклоомывателя. И сам бачок быстрее отогреется.

После разморозки следует сразу слить из системы всю жидкость и залить хорошую незамерзайку.

Сливать жидкость через штатные форсунки долго и неудобно. Найдите разъем на шланге омывателя и поверните его по направлению «за борт».

2. Едем на ближайшую автомойку

Там можно найти горячую воду, которую из шланга следует залить в замерзший бачок. Подавать воду нужно осторожно, не заливая электроприборы в подкапотном пространстве.

Важно! У некоторых моделей заливная горловина бачка расположена рядом с генератором. Защитите агрегат от попадания воды, накрыв его полиэтиленовым пакетом.

Как без стеклоомывателя доехать до автомойки

Если на дороге слякоть, то лобовое стекло сразу забросает грязью. Чтобы обеспечить себе в пути обзор, нужно заранее подготовить пластиковую бутылку. Сделайте несколько отверстий в пробке бутылки. Таким образом, во время движения через опущенное стекло водительской двери можно будет поливать ветровое стекло, обеспечивая себе обзор.

Есть более усовершенствованная версия бутылки с незамерзайкой – просто прикрепите ее хомутиками к поводку стеклоочистителя.

При каждом его взмахе из отверстий в пробке незамерзайка будет смачивать ветровое стекло.

Если остановит инспектор ГАИ

Согласно перечню неисправностей, нельзя выезжать с неработающим омывателем стекол. В этом случае можно сослаться на п. 2.3.1 ПДД, где сказано, что допускается работа стеклоочистителя только с водительской стороны. Также поясните, что вы следуете к месту ремонта и при этом соблюдаете все меры предосторожности. Вероятнее всего, инспектор отпустит вас без штрафа.

3. Снимаем бачок омывателя

После этого заносим его домой и отогреваем под горячей водой. Однако не на всех современных моделях автомобилей демонтаж бачка окажется быстрым. К примеру, на Ладах (до Гранты включительно) снятие бачка занимает пару минут.

Несложно будет снять бачок владельцам Лады Ларгус и XRAY, Renault Logan и Duster, а также Nissan Almera. У них бачок расположен под ветровым стеклом, и демонтаж не представляет сложностей.

Демонтаж бачка на редакционном Ларгусе занял не более четырех минут.

4. Отогреваем феном

Поток теплого воздуха следует направить в горловину бачка. По возможности, чтобы ускорить процесс, можно греть боковую поверхность бачка.