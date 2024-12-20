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Замерз бачок омывателя? 9 способов его разморозить

«За рулем» выяснил, какие способы отогреть бачок омывателя реально работают

Каждый автовладелец знает, что ездить с неисправной системой стеклоомывателей запрещено ПДД. В то же время именно в замерзших бачках чаще всего выходят из строя насосы, поскольку неопытные водители пытаются их все-таки запустить.

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Чтобы не испытывать технику на прочность и не получить штраф от ГАИ, разморозить бачок можно разными способами.

1. Загоняем автомобиль в теплое помещение

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Не самый быстрый, но самый простой способ разморозить бачок. Для этого днем можно поставить машину в подземный паркинг или на ночь в теплый гараж. Также можно воспользоваться помещением ремзоны в ближайшем автосервисе.

Перед этим желательно хорошо прогреть двигатель. Это ускорит оттаивание форсунок и шлангов системы стеклоомывателя. И сам бачок быстрее отогреется.

После разморозки следует сразу слить из системы всю жидкость и залить хорошую незамерзайку.

Сливать жидкость через штатные форсунки долго и неудобно. Найдите разъем на шланге омывателя и поверните его по направлению «за борт».
Сливать жидкость через штатные форсунки долго и неудобно. Найдите разъем на шланге омывателя и поверните его по направлению «за борт».

2. Едем на ближайшую автомойку

Там можно найти горячую воду, которую из шланга следует залить в замерзший бачок. Подавать воду нужно осторожно, не заливая электроприборы в подкапотном пространстве.

Важно! У некоторых моделей заливная горловина бачка расположена рядом с генератором. Защитите агрегат от попадания воды, накрыв его полиэтиленовым пакетом.

Как без стеклоомывателя доехать до автомойки

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Если на дороге слякоть, то лобовое стекло сразу забросает грязью. Чтобы обеспечить себе в пути обзор, нужно заранее подготовить пластиковую бутылку. Сделайте несколько отверстий в пробке бутылки. Таким образом, во время движения через опущенное стекло водительской двери можно будет поливать ветровое стекло, обеспечивая себе обзор.

Есть более усовершенствованная версия бутылки с незамерзайкой – просто прикрепите ее хомутиками к поводку стеклоочистителя.

При каждом его взмахе из отверстий в пробке незамерзайка будет смачивать ветровое стекло.
При каждом его взмахе из отверстий в пробке незамерзайка будет смачивать ветровое стекло.

Если остановит инспектор ГАИ

Согласно перечню неисправностей, нельзя выезжать с неработающим омывателем стекол. В этом случае можно сослаться на п. 2.3.1 ПДД, где сказано, что допускается работа стеклоочистителя только с водительской стороны. Также поясните, что вы следуете к месту ремонта и при этом соблюдаете все меры предосторожности. Вероятнее всего, инспектор отпустит вас без штрафа.

3. Снимаем бачок омывателя

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После этого заносим его домой и отогреваем под горячей водой. Однако не на всех современных моделях автомобилей демонтаж бачка окажется быстрым. К примеру, на Ладах (до Гранты включительно) снятие бачка занимает пару минут.

Несложно будет снять бачок владельцам Лады Ларгус и XRAY, Renault Logan и Duster, а также Nissan Almera. У них бачок расположен под ветровым стеклом, и демонтаж не представляет сложностей.

Демонтаж бачка на редакционном Ларгусе занял не более четырех минут.
Демонтаж бачка на редакционном Ларгусе занял не более четырех минут.

4. Отогреваем феном

Поток теплого воздуха следует направить в горловину бачка. По возможности, чтобы ускорить процесс, можно греть боковую поверхность бачка.

Лучше воспользоваться бытовым феном, поскольку промышленным аппаратом при неправильном обращении можно расплавить корпус бачка.
Лучше воспользоваться бытовым феном, поскольку промышленным аппаратом при неправильном обращении можно расплавить корпус бачка.
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Кацубо Игорь
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 48
20.12.2024 
Фото:из архива «За рулем»
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