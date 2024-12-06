Незамерзайка из концентрата – это выгодно? Проверили!

Стеклоомывающую жидкость можно купить готовую – а можно развести самостоятельно. Чем хорош концентрат и какой лучше очистит стекла ото льда, выяснили эксперты «За рулем».

Булгаковский кот Бегемот поил Маргариту чистым спиртом, презрительно фырча при упоминании водки. В основе стеклоомывающих жидкостей, официально продаваемых в России, также лежит спирт, только не этиловый, как в водке, а изопропиловый. Этиловый был бы гораздо лучше, поскольку его вязкость на морозе значительно ниже, но – увы: это было бы слишком дорого.

Идеальный вариант по вязкости – метиловый спирт, однако он у нас, к сожалению, вне закона по вине опустившихся личностей, готовых пить всё подряд. Поэтому постановлением главного государственного врача Российской Федерации № 47 от 11.07.2007 использование метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом запрещено.

Основной недостаток омываек на основе изопропилового спирта, помимо резкого запаха, — это вязкость, которая на сильном морозе порой не дает струям жидкости добраться даже до нижней кромки дворников. Поэтому многие автовладельцы предпочитают приобретать концентраты стеклоомывателей в расчете на то, что такая жидкость правильным образом разбавит остатки ранее залитой омывайки, да и сама по себе пригодится в любой мороз. На этикетках указано: –75, –85 и даже –90 °C!

Все жидкости были разбавлены до температуры замерзания –30 °C.

Испытания

Все 13 приобретенных концентратов мы привели «к общему знаменателю», разбавив водой согласно инструкциям до ожидаемой температуры начала кристаллизации приблизительно в –30 °C. Это сложностей не вызвало: рекомендации оказались верными во всех случаях (метод замеров – по ГОСТ 28084–89). А мы затем измерили следующие параметры:

Кинематическая вязкость при –15 °C и при –25 °C. Этот параметр показывает, сохраняет ли жидкость текучесть на морозе. Чем меньше вязкость, тем лучше. Метод измерения – по ГОСТ 33–2016.

Поверхностное натяжение при –30 °C. Влияет на равномерность пленки и удержания ее на стекле, вторично показывает количество спирта и наличие моющих поверхностно-активных веществ (ПАВ). Усредненные требования – не более 32 Н/м. Типичные значения – 40 Н/м. Метод измерения – по ГОСТ 6867–77.

Водородный показатель рН при –30 °C. Параметр говорит о влиянии препарата на поверхность металла. При рН менее 6 среда становится кислой и активизирует коррозию. Нейтральными считаются значения от 6,0 до 9,0. Более высокий рН может негативно влиять на лакокраску и резину. Метод измерения – по ГОСТ 22567.5–93.

Проверка рН-раствора. Такой показатель имеет свежевыжатый сок лимона. Не очень полезно для автомобиля!

Изменение массы резины при –30 °C, % масс. Говорит о негативном влиянии жидкости на резинотехнические компоненты автомобиля – дворники и уплотнители. Усредненное требование – не более 1% масс. Метод измерения – по ГОСТ 9.030–74.

Наличие метанола. Напоминаем: этот спирт одновременно и самый подходящий, и официально запрещенный. Метод проверки – по ГОСТ 34425–2018.

Хроматограмма однозначно показывает присутствие большого количества метанола.

Продолжение – на следующей странице