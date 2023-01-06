Нормальные незамерзайки – есть! Эксперимент «За рулем»

Все официально продаваемые в России омывайки, по сути, – из одной бочки с изопропиловым спиртом. Рассказываем, где взять хорошую.

По вине чиновников россияне уже больше 20 лет, по сути, лишены нормальной стеклоомывающей жидкости.

Похоже, это самая сложная для нашего производства автомобильная техническая жидкость. Почти всё остальное мы умеем делать, а вот с омывайками разводим руками: не можем, мол… Когда-то, в прошлом веке, могли, а теперь – нет. Разве что в глубоком подполье, подальше от телекамер.

Люди, сидящие в высоких кабинетах, удивлено пожимают плечами: дескать, всё в порядке! Омываек в продаже – море: температура замерзания, цвет и запах – на выбор!

Что ж, еще раз напоминаем суть проблемы:

Все официально продаваемые в России омывайки, по сути, – из одной бочки с изопропиловым спиртом.

Все изопропиловые омывайки резко теряют на морозе текучесть, а потому с трудом протискиваются через жиклеры омывателей, порой не доходя до ветрового стекла .

. Лучшая на свете зимняя омывайка – метанольная : ее применяют в таких северных странах, как Канада и США, помешанных на экологии. Но у нас именно ее и запретили.

: ее применяют в таких северных странах, как Канада и США, помешанных на экологии. Но у нас именно ее и запретили. Производить омывайки с использованием пищевого спирта – этанола – можно, но очень невыгодно: виноваты акцизы! Цена будет сумасшедшей. Хотя на них ездит вся Европа.

– можно, но очень невыгодно: виноваты акцизы! Цена будет сумасшедшей. Хотя на них ездит вся Европа. Тогдашний главный санитарный врач, Геннадий Онищенко, запретивший метанольные жидкости, никогда не говорил, что они опасны для здоровья человека!

Последний пункт требует пояснения. Бардак с омывайками ведет отсчет именно с постановления Главного государственного санитарного врача № 4 от 23 мая 2000 года. Там было сказано следующее:

Единственной стеклоомывающей жидкостью, содержащей этиловый спирт, оказался дорогущий немецкий Sonax. Это концентрат: для 20‑градусного мороза его нужно разбавить водой в пропорции 1:1, а для 30‑градусного – 2:1.

«Использование стеклоомывающих жидкостей на основе метанола по назначению не оказывает вредного воздействия на здоровье человека, что подтверждается многолетней практикой применения их за рубежом и отсутствием отравлений в нашей стране».

Но в этом же документе указаны причины запрета метанольных омываек: «низкий уровень культуры и гигиенического образования части населения».

Пострадали из-за этого миллионы водителей, вынужденных ездить зимой с толком не работающими стеклоомывателями – что, кстати, запрещено законом.

Выход у них один – правдами и неправдами добывать запрещенную омывайку на основе метанола и пользоваться в мороз именно такой.

Эксперимент

Тем, кто верит только собственным глазам, посвящаем очередной эксперимент, повторить который при желании может каждый.

Выбрав среди множества стеклоомывающих жидкостей по одному представителю на основе изопропила, этанола и метанола, мы охладили их до –20 ºC, а затем поочередно залили в бачок редакционного Ларгуса.

Таким образом проще всего наглядно сопоставить характер распыла струй на выходе форсунок.

Вязкость стеклоомывающих жидкостей на различной основе

Вид спирта в основе стекло­омывающей жидкости* Вязкость при температуре –5 ºC, сСт Вязкость при температуре –20 ºC, сСт Изопропиловый 15,05 54,01 Этиловый 10,07 29,45 Метиловый 5,04 10,05

*Для справки – ориентировочно: кинематическая вязкость воды при +20 ºC – 1,00 сСт, при 0 ºC – 1,79 сСт.

На морозе метиловая омывайка почти втрое лучше этиловой и впятеро превосходит разрешенную изопропиловую!

Приобрести отечественную омывайку на основе пищевого этилового спирта почти невозможно, поскольку их практически не производят: слишком дорого. Поэтому реальный разброс между запрещенной хорошей омывайкой и разрешенной плохой – пятикратный!

Это хорошо заметно на фото: разброс по длине струй на выходе из форсунок очевиден. На сильном морозе изопропиловая омывайка попадает на стекло разве что в тех машинах, где жидкость поступает прямо на щетки стеклоочистителей сквозь несколько форсунок, закрепленных на самом поводке щетки.

Но у подавляющего большинства автомобилей форсунки закреплены на капоте или на панели, перекрывающей щель между капотом и ветровым стеклом. Такая схема на морозе при использовании изопропиловой омывайки будет неработоспособной .

И еще. Разрешенный изопропиловый спирт является не только непригодным для омываек, но еще и недешевым, и самым дефицитным.

Вот образцовая струя: есть и распыл, и дальность. В бачке – запрещенная метанольная стеклоомывающая жидкость, как и остальные, охлажденная до минус 20.

Вот такими «зимними» омывайками завалены наши магазины. В основе – изопропиловый спирт, вонючий, вязкий… Но именно на его основе и производят продаваемые у нас омывайки. Автомобилисты, покупающие разрешенный товар, фактически лишены возможности ездить в мороз с чистым стеклом: вязкая ­жидкость на холоде «застревает» на пути от форсунок до стеклоочистителей. Струя от омывайки на основе этанола: на троечку потянет. Подобную жидкость вы можете изготовить сами из дешевой водки, но при использовании таковой на стекле появится мутная пленка. На производстве в фирменную омывайку для предотвращения этого эффекта добавляют моно­этиленгликоль.

Как быть?

Чиновник-бюрократ обязательно заведет старую песню про ядовитость метанола. Но это – чепуха: метанол становится ядом в желудке. Не надо пить всякую дрянь – вот и весь рецепт.

Кстати, есть простейшее решение, позволяющее снять проблему: метиловый спирт для омываек можно сделать денатурированным, добавляя туда эдакую «рвотную» присадку.

Есть и другой аргумент: будь метиловая омывайка опасной для человека, ни в каких Канадах про нее никто бы не услышал. Однако тамошняя партия зеленых молчит…

Наш совет: во избежание замерзания стеклоомывающей жидкости на ветровом стекле поддерживайте его в теплом состоянии. Это особенно актуально при быстрой езде по загородным трассам, когда встречный поток холодного воздуха может почти мгновенно лишить вас обзора, заморозив слой омывайки.

Да и в России, по факту, купленные на обочине метиловые жидкости все эти годы используют миллионы автомобилистов. Никаких медицинских данных о вреде организму или спровоцированных омывайкой болезнях не наблюдается.

А вот историй о головной боли, слезах из глаз и потере концентрации из-за резкой вони легальных изопропиловых жидкостей – пруд пруди. Сильный запах изопропила не отбить никакими отдушками, а метанол фактически не пахнет.

И никто не доказал, что число граждан, пострадавших от распития метанольных составов, превышает количество ДТП, вызванных дрянной видимостью через грязное ветровое стекло. Так зачем подвергать опасности жизнь миллионов водителей и их пассажиров?

Мы в очередной раз просим власти повернуться лицом к водителям, которым метиловая жидкость нужна для бачка омывателя, а не в качестве алкогольного напитка.

Как водители убивают щетки и стекло: 6 типичных зимних ошибок тут.

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