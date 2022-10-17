Омывайка с обочины: сколько налить, чтобы в салоне стало вредно дышать?

Скоро похолодает настолько, что летняя омывайка в машине замерзнет. Пора заливать зимнюю, но какую покупать и стоит ли переплачивать за «качественный» товар из магазина? Эксперт объяснил, в чем реальная опасность «левой» омывайки.

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Многие считают, что омывайка с обочины хоть и дешевле той, что в магазине, но при этом вреднее для здоровья. В поддержку этой версии вспоминают, что в Европе незамерзайки не метанольные, а метанолсодержащие. И безвредны они только потому, что метанола в них содержится не более 4%. У нас же доля ядовитого спирта в жидкости с обочины может достигать и более 30%.

Предельно допустимая концентрация метанола в воздухе равна 0.5–1 мг/м³ (у изопропилового спирта — 10 мг/м³, у этанола — 5 мг/м³), а значит, говорят недоверчивые автовладельцы, превысить предельно допустимую концентрацию (ПДК) метанола в салоне автомобиля при использовании контрафактной продукции все-таки можно. А вдруг ядовитая жидкость еще и случайно разольется в салоне?

Мнение эксперта

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

«Использование стеклоомывающих жидкостей на основе метанола по назначению не оказывает вредного воздействия на здоровье человека, что подтверждается многолетней практикой применения их за рубежом и отсутствием отравлений в нашей стране».

Напомню также, что причина запрета — «низкая культура быта определенных слоев населения». Сказано это про тех, кто пьет жидкость для мытья унитазов и прочую бытовую химию.

Таким образом, метанольные омывайки, как и бензин или антифриз, не нужно принимать внутрь — эти жидкости предназначены для другого применения. Кстати, в любых зимних омывайках содержится вовсе не чистый спирт: его процент определяет температуру замерзания стеклоомывающей жидкости. Чем больше спирта, тем больший мороз выдерживает омывайка — как метанольная, так и изопропиловая или этанольная.

И еще насчет концентрации и ПДК. Речь идет все-таки о растворе того или иного спирта. А для жидкостей, рассчитанных на серьезные морозы — градусов за 30, — концентрация метанола может быть ниже, чем того же изопропила. И ПДК такой жидкости с метанолом будет также ниже. Другими словами, на практике метанол безопаснее, чем ныне продаваемые «официальные» омывайки.

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При использовании метанола его предельно допустимая концентрация в рабочей зоне водителя достигается примерно через пять минут непрерывной работы омывателя, а с изопропанолом — через 5–10 секунд.

Что касается «случайно разлитой жидкости», то, подчеркиваю, метанол становится ядом только попав в желудок, и никак иначе!

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Фото: ТАСС и «За рулем»