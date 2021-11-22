Зачем сосед сыплет соль в бачок омывателя? Эксперт все объяснил — журнал За рулем

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Зачем сосед сыплет соль в бачок омывателя? Эксперт все объяснил

Есть две причины, почему некоторые водители так поступают. Но в любом случае не стоит этого делать.

Зачем вообще сыпать соль?

Так можно превратить воду в самодельную незамерзайку, которая быстро разрушит автомобиль. Ведь соляной раствор активирует процесс коррозии.

А вот разморозить бачок раствором соли можно — главное, быстро удалить агрессивную жидкость после расплавления льда.

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Насолил собственной машине

Соль хорошо плавит лед. Насыщенный раствор соли не замерзает аж до —21,2 °С. (Правда, для этого в бачок с водой придется высыпать около пачки соли.) Но есть и большой минус: соляной раствор вызывает интенсивную коррозию стали и алюминиевых сплавов. Именно поэтому даже в южных приморских городах автомобили ржавеют быстро. Хотя реагентами там дороги не посыпают.

Что происходит, если солевой раствор попал в бачок?

Первыми под удар попадут подающий жидкость насос и указатель уровня жидкости (если такой предусмотрен конструкцией). И вроде бы за их металлические части можно не бояться — они изготовлены из нержавеющей стали. Но ведь соленая жидкость пойдет дальше...

Коррозии будут подвергаться сколы на передней кромке крыши над ветровым стеклом. А самое неприятное —соленая вода будет контактировать со многими скрытыми полостями автомобиля.

С ветрового стекла раствор попадет в короб воздухопритока, где расположено отверстие для забора воздуха в отопитель. Там же находится механизм стеклоочистителя и его электропроводка — они тоже боятся соли.

Потом раствор соли стечет в полости, расположенные под передними крыльями. Там всегда накапливается листва и даже земля. Если этот «компресс» подсолить, интенсивная коррозия крыльям и брызговикам обеспечена.

Как безопасно разморозить бачок солью?

Есть только один вариант: быстро удалить соляной раствор после расплавления льда. Лучше всего откачать его через заливную горловину шлангом для перекачки топлива. А потом еще пару раз заполнить бачок водой (можно добавить в воду незамерзайку) и опять-таки откачать ее, чтобы окончательно избавиться от остатков соли.

Зачем сосед сыплет соль в бачок омывателя? Эксперт все объяснилОткачиваем раствор соли насосом для перекачки бензина или других жидкостей.
Откачиваем раствор соли насосом для перекачки бензина или других жидкостей.

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Важно. Нельзя сливать раствор соли сквозь штатные жиклеры стеклоомывателя — сократите жизнь кузову и электропроводке! В крайнем случае, найдите под капотом разъем шланга подачи омывайки на стекла и слейте жидкость насосом «за борт».

А лучше позаботиться о природе. Вы нанесете ей меньший вред, если выльете солевой раствор не на землю, а в канистру, а из нее — в унитаз или раковину. Заодно и канализационные трубы от жирных отложений почистите.

Обойдемся без соли

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Эксперименты с солью небезопасны и для автомобиля, и для окружающей среды. Но и обойтись без них просто. Например, не допускать, чтобы жидкость в бачке замерзла. Как только столбик термометра начинает приближаться к нулю, заполните бачок под крышку незамерзайкой. И не экономьте на ней до весны, доливая во время оттепели воду, — дороже обойдется.

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