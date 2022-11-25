Как водители убивают щетки и стекло: 6 типичных зимних ошибок — журнал За рулем

Как водители убивают щетки и стекло: 6 типичных зимних ошибок

Убедитесь, что вы так не поступаете. Сэкономите на замене дворников и ремонтах ветрового стекла.

1. Примерзли — отрываем!

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Даже если это не последствия ледяного дождя, после которого машина превращается в большую сосульку, не стоит рассчитывать на моторчик привода стеклоочистителей. Его сил не хватит, чтобы сдвинуть щетки. А если продолжать упорствовать, электромотор и вовсе может выйти из строя.

Освобождать дворники нужно вручную. Причем силой отрывать от стекла нельзя — есть риск повредить резиновую ленту. Растапливаем лед теплой водой, а лучше антиобледенителем. Только не кипятком — от резкого перепада температур стекло может треснуть.

Освободили дворники из ледяного плена — убедитесь, что на них не осталось ледяных осколков. Иначе при первых же проходах пострадает кромка резинки. Или даже стекло, на котором могут появиться микроцарапины.

Если мороз несильный и время позволяет, можно подождать, пока прогреется двигатель и отопитель растопит лед на стекле. Существенно ускоряет этот процесс дополнительный электроподогрев. Не забудьте его сразу включить, если такая функция есть на вашем автомобиле.

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2. Наледь на стекле — дворники счистят

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Другая типичная ситуация — дворники не примерзли, а поверхность стекла покрылась коркой льда. Такое бывает, например, когда владелец заранее подложил под щетки картонку или фанерку.

Дворники свободны, привод работает, но очистить стекло от шершавого обледенения они не в состоянии. И нежные кромки щеток при этом истираются буквально на глазах.

Очистить стекло сможет разве что пластмассовый (не стальной!) скребок. Но механическую очистку стоит применять в крайнем случае — рискуете поцарапать стекло. Лучше растопить лед: отопителем или антиобледенителями. Времени потратите больше, зато стеклу не навредите.

Как водители убивают щетки и стекло: 6 типичных зимних ошибокЕсли на стекле снег или наледь, счистите их щеткой и скребком. Дворники исправно работают только по ровной поверхности.
Если на стекле снег или наледь, счистите их щеткой и скребком. Дворники исправно работают только по ровной поверхности.

3. Покупаем не по размеру

Выбирая новые стеклоочистители, многие отходят от рекомендованных автопроизводителем размеров. Кто выбирает подлиннее, кто покороче — результат почти всегда отрицательный.

Увеличение длины снижает усилие прижатия щетки к стеклу. Бывает и так, что дворники начинают цеплять друг друга. Короткая же щетка оставит часть стекла неочищенной.

Продолжение — на следующей странице.

Как водители убивают щетки и стекло: 6 типичных зимних ошибок

Убедитесь, что вы так не поступаете. Сэкономите на замене дворников и ремонтах ветрового стекла.

Как водители убивают щетки и стекло: 6 типичных зимних ошибок — фото 1373670Как водители убивают щетки и стекло: 6 типичных зимних ошибок — фото 1373667Как водители убивают щетки и стекло: 6 типичных зимних ошибок — фото 1373666Как водители убивают щетки и стекло: 6 типичных зимних ошибок
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