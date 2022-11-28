Омывайку с метанолом могут вернуть в производство

Сегодня ее производство запрещено из-за «низкого уровня культуры и гигиенического образования части населения».

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Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в правительство с просьбой отменить запрет на выпуск метиловой незамерзающей жидкости для автомобилей.

Президент НАС Антон Шапарин подчеркнул в своем письме премьер-министру Михаилу Мишустину, что производство незамерзайки на основе метанола все равно ведется, и маргинальные личности все равно имеют возможность приобретать ее.

Кроме того, необходимо поддержать производителей метилового спирта — легализация омываек на его основе увеличит спрос на их продукцию.

«Экспортные каналы сбыта российского метанола в настоящее время фактически заблокированы ввиду ограниченности российских мощностей по перевалке. Производители метанола вынуждены продавать продукцию в страны Азии по минимальным ценам, чтобы не допустить остановки производства», — цитируют «Известия» текст письма.

Напомним, что незамерзайка на основе метанола была запрещены 1 июля 2000 после выхода в мае постановления №4 главного санитарного врача Геннадия Онищенко. В нем говорится о безопасности омываек на основе метанола:

«…использование стеклоомывающих жидкостей на основе метанола по назначению не оказывает вредного воздействия на здоровье человека, что подтверждается многолетней практикой применения их за рубежом и отсутствием отравлений в нашей стране».

И тут же приводится основание для их запрета:

«Вместе с тем, учитывая низкий уровень культуры и гигиенического образования части населения… увеличение в последнее время „социально сниженных лиц“ без определенного места жительства… запретить с 01.07.2000 производство и реализацию стеклоомывающих жидкостей, содержащих метанол».

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Тем временем метанол дешев, не замерзает при низких температурах и не имеет резкого запаха, в отличие от изопропилового спирта (густеет уже при —5ºС, стоит в 4 раза дороже и отличается резким запахом).

«За рулем», старейшее и самое авторитетное автомобильное издание в России, поддерживает стремление НАС отменить запрет на омывайки на основе метанола, так как именно они способны обеспечить хорошую видимость для водителей в морозы без удара по кошельку автомобилистов.

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