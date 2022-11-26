Появились динамики толщиной четверть сантиметра — журнал За рулем

Появились динамики толщиной четверть сантиметра

Их начнут устанавливать в автомобили уже в первой половине 2023 года.

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LG Display разработала ультратонкие динамики, которые можно будет монтировать в любой части салона автомобиля, хоть на потолке, хоть в подголовниках.

Панели Exciter имеют толщину 2,54 мм. Технология получила название Thin Actuator Sound Solution и в 2023 году заменит традиционные автомобильные динамики.

В системе отсутствуют обычные катушки, мембраны и магниты. Вместо этого используется так называемая пленочная технология. По словам инженеров компании, пленка передает вибрации на поверхности, к которым крепится, выдавая «богатый трехмерный иммерсивный звук» (иммерсивность связана с погружением).

Появились динамики толщиной четверть сантиметра

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Благодаря небольшим размерам панелей (15×9×0,25 см) и весу 40 гр их можно спрятать внутри большинства деталей салона автомобиля: в приборной панели, обивке потолка, стойках и подголовниках. По словам LG, это освобождает пространство «без ущерба для качества звука».

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LG продемонстрирует новую технологию на выставке CES 2023 (международная выставка потребительских технологий, которая в 2023 году пройдет c 5 по 8 января в Лас-Вегасе, США).

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Фото: LG

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