В России появились конкуренты Camry от Chevrolet — журнал За рулем

В России появились конкуренты Camry от Chevrolet

Машины ввозятся по схеме параллельного импорта и при этом дешевле одноклассников.

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Российские дилеры начали ввозить и продавать полноразмерные седаны Chevrolet Malibu, которые никогда не поставлялись в нашу страну официально.

Машины завозятся из Казахстана и, судя во пробегам около 700–900 километров, едут своим ходом. Но есть и экземпляры с пробегами всего 5 км, доставленные на автовозах.

В России появились конкуренты Camry от Chevrolet

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Все автомобили оснащаются 2-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 250 л.с. и автоматической коробкой. Привод — передний.

В России появились конкуренты Camry от Chevrolet

Что касается уровня оснащения, то он вполне соответствует бизнес-классу. В комплектации входят, например, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша и люк с электроприводом, датчики дождя и света, круиз-контроль, обогрев и вентиляция передних сидений, обогрев задних сидений, электропривод зеркал, парктроники, камера заднего вида, бесключевой доступ и старт двигателя с кнопки, светодиодная оптика и многое другое.

В России появились конкуренты Camry от Chevrolet

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То есть, Chevrolet Malibu является конкурентом Toyota Camry или Kia K5. Продают же их по цене около 2,5 млн рублей.

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Фото: Chevrolet

В России появились конкуренты Camry от Chevrolet

Машины ввозятся по схеме параллельного импорта и при этом дешевле одноклассников.

В России появились конкуренты Camry от Chevrolet — фото 1373652В России появились конкуренты Camry от Chevrolet — фото 1373654В России появились конкуренты Camry от Chevrolet — фото 1373651В России появились конкуренты Camry от Chevrolet
В России появились конкуренты Camry от Chevrolet

Машины ввозятся по схеме параллельного импорта и при этом дешевле одноклассников.

В России появились конкуренты Camry от Chevrolet — фото 1373651В России появились конкуренты Camry от Chevrolet — фото 1373652В России появились конкуренты Camry от Chevrolet — фото 1373654В России появились конкуренты Camry от Chevrolet
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