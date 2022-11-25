В России появились конкуренты Camry от Chevrolet

Машины ввозятся по схеме параллельного импорта и при этом дешевле одноклассников.

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Российские дилеры начали ввозить и продавать полноразмерные седаны Chevrolet Malibu, которые никогда не поставлялись в нашу страну официально.

Машины завозятся из Казахстана и, судя во пробегам около 700–900 километров, едут своим ходом. Но есть и экземпляры с пробегами всего 5 км, доставленные на автовозах.

Все автомобили оснащаются 2-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 250 л.с. и автоматической коробкой. Привод — передний.

Что касается уровня оснащения, то он вполне соответствует бизнес-классу. В комплектации входят, например, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша и люк с электроприводом, датчики дождя и света, круиз-контроль, обогрев и вентиляция передних сидений, обогрев задних сидений, электропривод зеркал, парктроники, камера заднего вида, бесключевой доступ и старт двигателя с кнопки, светодиодная оптика и многое другое.

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То есть, Chevrolet Malibu является конкурентом Toyota Camry или Kia K5. Продают же их по цене около 2,5 млн рублей.

Иранские машины уже в продаже. Первый из них — седан Iran Khodro Tara. Вот это ценник!

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Фото: Chevrolet