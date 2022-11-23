Иранские машины уже в продаже - вот это ценник!

Седан Iran Khodro Tara сделан на базе Peugeot и является прямым конкурентом Lada Vesta.

В Россию начали завозиться иранские автомобили, а первой моделью, которую теперь можно купить, стал седан Iran Khodro Tara.

Это еще не официальные поставки — машины завозятся в нашу страну по схеме параллельного импорта (продаются через Авито Авто). Отсюда и цена, речь о которой пойдет чуть ниже. Сама компания Iran Khodro планирует начать ввоз своих автомобилей в Россию только в начале 2023 года.

Iran Khodro Tara оснащается проверенными временем агрегатами. Это бензиновый атмосферный двигатель 1.6 мощностью 113 л.с., а также автоматическая коробка передач.

Ввозимые седаны оснащены системами ABS и стабилизации, двумя подушками безопасности, кондиционерами, электростеклоподъемниками на всех дверях, зеркалами заднего вида с электроприводом и обогревом, подогревами передних сидений, задним парктроником, мультирулем и круиз-контролем, а также системой запуска двигателя с кнопки, мультимедийной системой с Bluetooth и легкосплавными дисками.

То есть речь идет о бюджетных машинах в топовой комплектации.

Материалы по теме Новый седан Kia начали поставлять в РФ

По своим габаритам Iran Khodro Tara больше, чем Лада Веста. Длина седана составляет 4519 мм, ширина — 1953 мм, а высота — 1466 мм. Машина на 11 см длиннее, чем седан АВТОВАЗа, и на 10 см длиннее, чем Kia Rio, например.

Стоит Iran Khodro Tara в описанной комплектации 1 770 000 рублей. Лада Веста в схожей комплектации предлагается сегодня у дилеров по цене примерно 1,8–2 млн рублей. К слову, в Иране Tara стоит в переводе на наши деньги примерно от 800 тысяч рублей.

У Toyota появился новый необычный кроссовер — он получил трансформируемый салон с тремя рядами сидений.

«За рулем» можно читать и в Viber

Фото: Iran Khodro